Kommunale Arbeitgeber: 8,8 Prozent mehr Gehalt und steuerfreie Sonderzahlung (Pressemeldung).

8,8 Prozent mehr Gehalt für Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Kliniken / zusätzlich steuerfreie Sonderzahlung in Höhe von insgesamt 2.500 Euro netto. Nach einer konfliktreichen Tarifrunde haben der Marburger Bund und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) in der fünften

Verhandlungsrunde eine Tarifeinigung erzielt. Die von den Verhandlungskommissionen vereinbarten Eckpunkte sehen eine zweistufige lineare

Gehaltssteigerung um insgesamt 8,8 Prozent und eine steuer- und abgabenfreie

Inflationsausgleichszahlung in einer Gesamthöhe von 2.500 Euro vor. Die

Laufzeit der Vereinbarung beträgt 18 Monate, sodass neue Verhandlungen über den

Tarifvertrag bereits ab 1. Juli 2024 wieder aufgenommen werden können.

Marburger Bund und VKA erzielen Tarifkompromiss

Marburger Bund und VKA erzielen Tarifkompromiss

Dem Kompromiss zufolge steigen die Gehälter der Ärztinnen und Ärzte in

kommunalen Krankenhäusern mit Wirkung vom 1. Juli 2023 zunächst um 4,8 Prozent;

zum 1. April 2024 folgt eine weitere lineare Gehaltserhöhung um 4,0 Prozent.

Die Bereitschaftsdienstentgelte erhöhen sich im gleichen prozentualen Umfang.

Darüber hinaus erhalten die Ärztinnen und Ärzte in diesem und im nächsten Jahr

jeweils eine Inflationsausgleichzahlung in Höhe von 1.250 Euro netto.

„Es ist dem großen Engagement unserer Mitglieder zu danken, dass die VKA nun

endlich Einigungsbereitschaft gezeigt hat. Wir haben erreichen können, dass die

Ärztinnen und Ärzte bereits in diesem Jahr ein substanzielles Gehaltsplus

erhalten – zusätzlich zu einer ersten Tranche des Inflationsausgleichsgeldes.

Dagegen haben sich die Arbeitgeber lange gewehrt und eine lineare Erhöhung auf

das nächste Jahr verschieben wollen. Auf der Habenseite verbuchen wir auch die

vergleichsweise kurze Laufzeit bis zum 30. Juni 2024, die uns in die Lage

versetzt, danach wieder über wesentliche Regelungen des Tarifvertrages zu

verhandeln. Die Einmalzahlung zu akzeptieren, fällt schwer, weil sie

zurückliegende Preissteigerungen nur teilweise kompensieren kann und den Umfang

der linearen Gehaltserhöhung schmälert. In der Gesamtbetrachtung aber halten

wir den jetzt gefundenen Kompromiss insbesondere auch wegen der kurzen Laufzeit

für vertretbar und werden ihn unseren Tarifgremien zur Annahme empfehlen“,

erklärte Christian Twardy, Verhandlungsführer des Marburger Bundes.

Der Marburger Bund hatte in den Verhandlungen über den Entgelttarifvertrag

einen echten Ausgleich der Inflationsentwicklung seit der letzten

Gehaltserhöhung vom Oktober 2021 und eine lineare Gehaltssteigerung um 2,5

Prozent gefordert. Der Tarifvertrag TV-Ärzte/VKA gilt – mit Ausnahme von Berlin

– für bundesweit rund 55.000 Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Kliniken. Die

Tarifeinigung steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Tarifgremien

beider Seiten. Es gilt eine Erklärungsfrist bis zum 23. Juni 2023.

Quelle: Pressemeldung, 23.05.2023