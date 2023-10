Marien Stiftung gegründet (Pressemitteilung).

Mehr für Menschen – das ist der Leitgedanke, den Prof. Dr. Thomas Heupel (s. Bild) als neuer Vorstandsvorsitzender bei seinem Amtsantritt im Oktober 2020 über die Arbeit des Vorstands der Marien Stiftung stellt. Er übernahm den Vorsitz von Dr. Rolf Lange, der den Gründungsvorsitz innehatte. Dem Vorstand gehören nun neben

dem Vorsitzenden die Vertreter der Gründungsstifter Dechant

Karl-Hans Köhle vom Dekanat Siegen und Bernd Koch von derCURA gem.

Beteiligungsgesellschaft mbHDortmund an.

Die Ende 2019 gegründete und dann von Erzbischof Hans-Josef Becker anerkannte

Marien Stiftung sieht sich zum einen in der Tradition des sie konstituierenden

Hauptstifters, die Kirchengemeinde St. Marien Siegen-Oberstadt, und zum anderen

als Impulsgeber der zukünftigen Entwicklung im Sozial- und Gesundheitswesen in

der Region südliches Westfalen. Auslöser für die Stiftungsgründung war der neue

Zuschnitt der katholischen Kirchengemeinden in Siegen und Freudenberg. So

entstand, neben zwei weiteren Pfarreien, aus den Gemeinden St. Michael Siegen

und St. Bonifatius Kaan-Marienborn sowie der Hauptstifterin der neuen Stiftung,

St. Marien Siegen-Oberstadt, die neue Pfarrei St. Johannes der Täufer.

Mit der neuen Stiftung wurden Vermögenspositionen der Hauptstifterin aus dem

größer werdenden Gemeindezuschnitt herausgelöst und bleiben damit im

ursprünglichen Rahmen erhalten. So ist die Stiftung auch Mehrheitseigner der

Marien Gesellschaft Siegen gGmbH, einem integrierten Gesundheitsunternehmen mit

sechs Sparten, über 30 Einrichtungen und über 2.100 Mitarbeitenden.

„Die Marien Stiftung verkörpert den Wunsch der ehemaligen Kirchengemeinde St.

Marien Siegen-Oberstadt deren Werk auch in der Zukunft fortzusetzen“, erklärt

Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Thomas Heupel. „Mit der Gründung möchte man

eine auf Dauer angelegte Antwort auf die schwächer werdenden gesellschaftlichen

Bindekräfte geben und weiterhin das Sozial- und Gesundheitswesen als

katholische Institution vor Ort prägen.“ Die Marien Stiftung bietet also ein

breites Themenspektrum für ein wertverbundenes Engagement und möchte zukünftig

als aktiver Part in der Region wahrgenommen werden.

Quelle: Pressemitteilung, 28.10.2020