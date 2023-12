Marienhaus-Gruppe stellt im Rahmen der neuen Trägerstruktur den Aufsichtsrat neu auf (Marienhaus).

Gesellschafterversammlung beruft Dr. Monika Lessl und Dr. Ulrich Wandschneider neu in den Aufsichtsrat der Marienhaus GmbH. Dr. Heinz-Jürgen Scheid aus dem Stiftungsvorstand sowie Hans Jörg Millies aus dem Kuratorium der Stiftung ebenfalls neu im Aufsichtsrat. Hansgünter Oberrecht bleibt Vorsitzender,

Prof. Dr. Michael Frenkel und Dr. Martin Seiling weiter im Aufsichtsrat Dr. Regina

Görner und Walter Bockemühl sind ausgeschieden.

01.09.2021

Waldbreitbach. Im Zuge der neuen Trägerstruktur für die Marienhaus-Gruppe hat

die Gesellschafterversammlung ebenfalls eine Neuordnung des Aufsichtsrates der

Marienhaus GmbH beschlossen. Zum 1. August 2021 sind Dr. Monika Lessl (55)

sowie Dr. Ulrich Wandscheider (59) neu in den Aufsichtsrat der Marienhaus GmbH

berufen worden. Ebenfalls neu in den Aufsichtsrat berufen wurden Dr.

Heinz-Jürgen Scheid als Vertreter des Stiftungsvorstands sowie Hans Jörg

Millies als Vertreter des Kuratoriums der Stiftung. Zum gleichen Datum

ausgeschieden sind Regina Görner und Walter Bockemühl. Hansgünter Oberrecht,

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, hat auch künftig den Vorsitz, Prof. Dr.

Michael Frenkel und Dr. iur. Martin Seiling bleiben ebenfalls im neuen

Aufsichtsrat.

Dr. Monika Lessl ist seit 1994 in verschiedensten leitenden Positionen des

Gesundheitssektors tätig. Die promovierte Molekularbiologin, die zudem über ein

Diplom in General Management der Hult International Business School in

Ashridge/UK verfügt, startete ihre Laufbahn bei der Schering AG in Berlin. Mit

der Übernahme der Schering AG durch die Bayer AG wurde Frau Dr. Lessl 2007

Direktorin im Bereich Globale Innovationen. Nach weiteren verantwortungsvollen

Stationen innerhalb der Bayer AG wurde sie 2020 zur Senior Vice President und

Leiterin Corporate R&D and Social Innovatioernannt. Zudem führt sie als

Executive Direktor die Bayer Foundation - die Stiftung der Bayer AG. Ferner ist

sie Kuratoriumsmitglied des Fonds der Chemischen Industrie sowie der

Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Dr. Ulrich Wandschneider ist Mitglied in verschiedenen Aufsichts- und Beiräten

im Lifescience und Healthcare Sektor. Der promovierte Wirtschaftsenschaftler

war 17 Jahre international für die Beratungsgesellschaften Arthur Andersen und

Deloitte Consulting tätig, die letzten sieben Jahre als Partner. Operative

Erfahrung sammelte er in über 15 Jahren als Vorstandsvorsitzender und

Aufsichtsratsvorsitzender der MediClin AG und als Vorsitzender der

Konzerngeschäftsführung und Aufsichtsratsvorsitzender der Asklepios Kliniken

Gruppe. Seit vielen Jahren engagiert sich Ulrich Wandschneider auch als

Kuratoriumsmitglied der Hanns-Martin-Schleyer-Stiftung in Berlin. Hans Jörg

Millies war nach seinem Studium der Katholischen Theologie ab 1987 im

pastoralen Dienst des Bistums Limburg tätig. Mit dem Studium der

Wirtschaftswissenschaften und Abschluss als Diplom-Kaufmann erwarb er sich eine

zweite Basis und übernahm 1995 die Leitung eines Seniorenzentrums des

Caritasverbandes. Nach weiteren Leitungsfunktionen bei verschiedenen Trägern

kam er 2006 zum Caritasverband für die Diözese Limburg. 2009 wurde er zum

Finanzdirektor ernannt und bis zu seinem Wechsel zum Deutschen Caritasverband

Leiter des Geschäftsbereiches Wirtschaft, Personal und Aufsicht. Seit Juli

2012 ist er Finanz- und Personalvorstand des Deutschen Caritasverbandes, seit

Juli 2017 zusätzlich gewählter Generalsekretär.

Jörg Millies engagiert sich darüber hinaus in Organen verschiedener

Organisationen. Der langjährige Vorsitzende der Geschäftsführung der

Marienhaus-Gruppe, Dr. Heinz-Jürgen Scheid, hatte im Rahmen der neuen

Trägerstruktur zum 1. August 2021 sein Amt an Dr. Jochen Messemer übergeben, um

sich nun auf seien Tätigkeit als Stiftungsvorsitzender zu konzentrieren.

Dem Aufsichtsrat der Marienhaus GmbH gehören nunmehr an:



WP/StB Hansgünther Oberrecht (Koblenz) – Vorsitzender

Dr. Heinz-Jürgen Scheid (Waldbreitbach)

Hans Jörg Millies (Teningen)

Dr. Monika Lessl (Glienicke)

Dr. Ulrich Wandschneider (Hamburg)

Professor Dr. Michael Frenkel (Höhr-Grenzhausen)

Dr. Martin Seiling (Köln)



"Mit Monika Lessl und Ulrich Wandschneider erhalten wir zusätzliche exzellente

und langjährige Expertise im Gesundheitssektor für die Weiterentwicklung der

Marienhaus-Gruppe als führender Gesundheitsdienstleister in unseren

Kernregionen“, so Jochen Messemer, Vorsitzender der Geschäftsführung. "Die

gesamte Geschäftsführung der Marienhaus GmbH freut sich, dass uns auch der

langjährige Vorsitzende Heinz-Jürgen Scheid weiterhin mit Ratund Tat zur Seite

stehen wird und wir mit Hans Jörg Millies einen erfahrenen Partner aus der

Caritas-Organisation für den Dialog haben", so Messemer weiter.

