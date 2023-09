Marienhaus Unternehmensgruppe künftig alleiniger Träger von Katholischem Klinikum Mainz und Heilig-Geist-Hospital Bingen (Pressemitteilung).

Der Caritasverband für die Diözese Mainz überträgt seine Gesellschafteranteile auf die Marienhaus Unternehmensgruppe. Die Marienhaus Unternehmensgruppe ist künftig alleiniger Träger des Katholischen Klinikums in Mainz. Foto: Marienhaus Mainz/Bingen/Waldbreitbach. Die Marienhaus Unternehmensgruppe wird alleinige

Gesellschafterin der Caritas-Werk St. Martin GmbH in Mainz (CWSM). Zu dieser

gemeinnützigen Trägergesellschaft gehören das Katholische Klinikum in Mainz

(kkm) und zu 94 Prozent das Heilig-Geist-Hospital in Bingen (hgh) sowie die hgh

Service GmbH. Sechs Prozent der Anteile in Bingen werden von der dortigen

Förderstiftung Heilig-Geist-Hospital gehalten. Der Caritasverband für die

Diözese Mainz zieht sich aus der Gesellschafterrolle zurück und überträgt seine

Anteile von zuletzt 49 Prozent auf die Marienhaus Unternehmensgruppe in

Waldbreitbach, weil es angesichts einer sich immer rasanter verändernden

Krankenhauslandschaft "für die Zukunftsentwicklung unserer Kliniken in Mainz

und Bingen sinnvoll und konsequent ist, die Verantwortung in eine Hand zu

legen", so Dr. Heinz-Jürgen Scheid.

Das Katholische Klinikum in Mainz und das Heilig-Geist-Hospital in Bingen

bieten nach den Worten des Vorsitzenden des Vorstandes der Marienhaus Stiftung,

"sehr gute Ausgangsvoraussetzungen und viel Potenzial für eine zukunftsweisende

Entwicklung als Schwerpunktversorger bzw. als Grund- und Regelversorger an

ihrem jeweiligen Standort". Deshalb freue er sich, dass der Caritasverband der

Diözese seine Anteile an den langjährigen Partner abgegeben und damit "bewusst

auch ein Zeichen für Kontinuität" gesetzt habe. Die Marienhaus

Unternehmensgruppe als großer Krankenhausträger in Rheinland-Pfalz und im

Saarland werde beide Häuser in eine gute Zukunft führen. Da Marienhaus bereits

Mehrheitsgesellschafter ist, haben die Veränderungen auf Gesellschafterebene

keine Auswirkungen auf das Leistungsspektrum der beiden Häuser oder für die

Arbeitsverträge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Marienhaus Unternehmensgruppe war im Juni 2012 auf Bitten des Bistums Mainz

Mitgesellschafter des CWSM geworden und hatte bereits 2014 mit 51 Prozent die

Mehrheit der Gesellschafteranteile übernommen. Das Heilig-Geist-Hospital gehört

seit Jahresbeginn 2014 zum Caritas-Werk St. Martin. kkm und hgh arbeiten

bereits seit geraumer Zeit im medizinischen wie administrativen Bereich eng

zusammen.

Quelle: Pressemitteilung, 02.12.2020