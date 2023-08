Marketing: Nach Facebook meiden Teenies jetzt auch Instagram (Faktenkontor).

Facebook-Nutzung unter Teenagern stürzt auf neues Rekordtief – auch Instagram verliert hier erstmals Marktanteile. Sechs von zehn Internet-Nutzern ab 16 Jahren in Deutschland verwenden nach eigenen Angaben Facebook. Der Marktanteil des sozialen Netzwerks landet damit

im zweiten Jahr in Folge auf einem historischen Tiefstand. Über alle

Altersgruppen hinweg kann sich Facebook damit zwar auf niedrigem Niveau

stabilisieren – doch unter Teenagern setzt sich der Absturz der vergangenen

Jahre weiter fort. In der Gruppe der User zwischen 16 und 19 Jahren verliert

Facebook weitere vier Prozentpunkte: Nur noch 32 Prozent der Onliner in diesem

Alter nutzen den Dinosaurier unter den Sozialen Medien. Zum ersten Mal verliert

auch Instagram Marktanteile in dieser Zielgruppe. Der Dienst ist ebenfalls Teil

des Zuckerberg-Imperiums und war bislang bei Teenagern besonders beliebt. Das

sind Ergebnisse des aktuellen Social-Media-Atlas 2021 der Hamburger

Kommunikationsberatung Faktenkontor und des Marktforschers Toluna, für den

3.500 Internet-Nutzer repräsentativ befragt wurden.

Ü30-Netzwerk: Facebook spricht vor allem User zwischen 30 und 39 an

Ebenfalls rückläufig: Der Anteil der Twens, die nach eigenen Angaben Facebook

nutzen. Er sank um fünf Prozentpunkte auf 68 Prozent. Bei Internet-Nutzern in

ihren 30ern konnte das soziale Netzwerk hingegen um drei Prozentpunkte zulegen.

In dieser Generation ist der Dienst mit dem weißen f jetzt am erfolgreichsten:

Drei von vier Onlinern zwischen 30 und 39 Jahren nutzen Facebook – mehr, als in

jeder anderen Altersgruppe. Bis 2014 hielten die Teenager diesen Top-Spot.

Stabilität im Alter

In den höheren Altersklassen zeigt sich hingegen kaum Bewegung: Zwischen 40 und

49 nutzen 65 Prozent der Onliner Facebook (+1), zwischen 50 und 59 sind es 61

Prozent (+2), ab 60 Jahren 45 Prozent (-1).

Facebook allein ist keine Social-Media-Strategie

Die seit 2015 sichtbare Überalterung der Nutzerbasis des Netzwerks setzt sich

damit fort. „Die anhaltend schwindende Akzeptanz unter Teenagern und Twens

zeigt: Facebook taugt nicht mehr als Universallösung in der

Social-Media-Kommunikation“, sagt Dr. Roland Heintze, Geschäftsführender

Gesellschafter des Faktenkontors. „Um alle Zielgruppen zu erreichen, müssen

ihre jeweils bevorzugten Kanäle im Social Web identifiziert und passend

bespielt werden. Und gerade für die Jüngsten ist das nicht Facebook.“

Instagrams Zeiten als Facebooks Teenie-Magnet neigen sich dem Ende

Versuche, das Netzwerk Facebook für Jüngere wieder attraktiv zu machen,

scheiterten bislang. Aber als Unternehmen konnte Facebook die Schwäche zuletzt

durch Zukäufe anderer, in dieser Zielgruppe erfolgreicherer

Social-Media-Dienste ausgleichen. Insbesondere Instagram bewies sich hier in

den letzten Jahren als Rettungsleine zu den Teenies. Doch diese Zeit ist schon

wieder vorbei: Auch Instagram rettet das Unternehmen Facebook nicht mehr vor

dem Verlust der Jugend.

Instagram-Nutzung: Zuwachs bei den Älteren, Absturz bei Teenagern

Insgesamt kann Instagram seine Marktposition zwar weiter ausbauen: 46 Prozent

aller Onliner ab 16 Jahren nutzen den kleinen Bruder von Facebook, sechs

Prozent mehr als im Vorjahr. Und die Nutzung steigt auch in fast allen

Altersgruppen – bis auf eine: Teenager. Bei den Jüngsten bricht Instagrams

Marktanteil nach Jahren durchgehenden Wachstums auf einen Schlag um kräftige

elf Prozentpunkte ein. 80 Prozent der 16 bis 19-jährigen Onliner in Deutschland

nutzen „Insta“. Für sich genommen keine schlechte Quote – aber weit weg vom

Vorjahreswert von 91 Prozent. Die Teenager fallen damit hinter die 20 bis

29-Jährigen mit 82 Prozent als Altersgruppe mit der größten Affinität zu

Instagram zurück.

Dr. Roland Heintze: Jagd nach jüngster Zielgruppe gleicht Hase-und Igel-Spiel

Die aktuelle Nutzerentwicklung bei Instagram ähnelt auffällig der bei Facebook

im Jahr 2015. In beiden Fällen steigen die Marktanteile unter den Älteren noch

an, stürzen bei den Teenagern aber bereits ab. Bei Facebook stellte sich dies

als erster Vorbote des allgemeinen Nutzerschwunds und der fortschreitenden

Entfremdung von der Jugend heraus. Roland Heintze geht davon aus, dass sich

diese Entwicklung so auch bei Instagram wiederfinden wird. „Bei der Jagd nach

der lukrativen und strategisch wichtigen jüngsten Zielgruppe ist Facebook als

Unternehmen in einem ewigem Hase-und-Igel-Spiel mit kurzen Zyklen gefangen.

Keine Lösung wird je dauerhaft sein“, so der Social-Media-Experte. „Der Kampf

um den Spitzenplatz in der Social-Media-Nutzung der Jüngsten wird rund alle

sechs Jahre unter völlig neuen Wettstreitern neu ausgetragen werden. Und

solange Facebook Killer-Apps für Teenager nicht wieder selbst entwickelt, wird

es sie immer weiter zukaufen müssen, um vorn dabei zu bleiben und auf Dauer

nicht den Anschluss zu verlieren.“

Über den Social-Media-Atlas

Der Social-Media-Atlas erfasst seit 2011 jährlich auf Basis einer

repräsentativen Umfrage die Nutzung Sozialer Medien in Deutschland und dient

Unternehmen als unverzichtbare Grundlage zur strategischen Planung ihrer

Social-Media-Aktivitäten. Die Studie liefert unter anderem belastbare Fakten

darüber, welche Dienste im Web 2.0 von wem wie intensiv genutzt werden, welche

Themen auf welchen Kanälen diskutiert werden und inwieweit Soziale Medien

Kaufentscheidungen beeinflussen. Der Social-Media-Atlas wird von der

Beratungsgesellschaft Faktenkontor und dem Marktforscher Toluna in Kooperation

mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung

herausgegeben.

Studiengrundlage: Repräsentative Panel-Befragung

Für den aktuellen Social-Media-Atlas (Hamburg, April 2021) wurden 3.500 nach

Alter, Geschlecht und Bundesland repräsentative Internetnutzer ab 16 Jahren in

Form eines Online-Panels zu ihrer Social-Media-Nutzung befragt. Die Umfrage

wurde im Dezember 2020 und Januar 2021 durchgeführt. Die Ergebnisse sind auf

ganze Zahlen gerundet. Die komplette Studie mit allen Ergebnissen kann unter

https://www.faktenkontor.de/faktenkontor-studien/ gegen eine Schutzgebühr von

490,- Euro zzgl. MwSt. bestellt werden.

Quelle: Faktenkontor, 21.04.2021