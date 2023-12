Medical Valley Center Bamberg wächst weiter (Stadt Bamberg).

Am 18. Oktober übergab Dr. Manfred Wolter, Leiter der Abteilung Innovation, Forschung, Technologie, Digitalisierung im Bayerischen Wirtschaftsministerium, den Förderbescheid an die IFOHRA GmbH. Das Bamberger Startup ist das fünfte geförderte Unternehmen des Medical Valley Centers Bamberg und auf Robotik

im Gesundheitswesen spezialisiert.

Bürgermeister Jonas Glüsenkamp gratulierte Matthias Hiegl und Prof. Steffen

Hamm, beide sind die Initiatoren der IFOHRA GmbH: „Die IFOHRA GmbH ist ein

wichtiger Baustein unseres Medical Valley Centers. Mit ihrem geplanten

Kompetenzzentrum Robotik und Automatisierung im Gesundheitswesen ist sie eine

perfekte Ergänzung zu den bereits bestehenden Unternehmen des Centers“, betonte

Glüsenkamp. Die IFOHRA GmbH erhält dafür eine Förderung von 2.010.000 Euro.

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ließ über Dr. Manfred Wolter seine

Glückwünsche zum Start der IFOHRA GmbH ausrichten: „Mit dem Medical Valley

Center Bamberg sollen in den nächsten Jahren die vorhandenen Stärken Bambergs

in der Gesundheitswirtschaft als aktiver und nachhaltiger Knotenpunkt im

Spitzencluster Medical Valley Europäische Metropolregion Nürnberg weiter

zielgerichtet ausgebaut werden. Der Freistaat unterstützt die Transformation in

der Region mit einem Gesamtvolumen von über 13 Millionen Euro. So können in

einem innovativen Umfeld neue, zukunftsgerichtete Arbeitsplätze in einem global

stark wachsenden Wirtschaftsbereich entstehen.“

Für die Unterstützung aller Projekte des Medical Valley Centers Bamberg dankte

Bürgermeister Glüsenkamp dem Bayerischen Wirtschaftsministerium: „Der Ausbau

der Gesundheitswirtschaft in Bamberg ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft

des Wirtschaftsstandortes. Damit soll die Abhängigkeit von der

Automobilindustrie, die sich aktuell in einem Transformationsprozess befindet,

reduziert werden. Ich danke ausdrücklich allen Unternehmen unseres Medical

Valley Centers Bamberg für ihr Engagement am Standort“, so Glüsenkamp.

Seit dem Jahr 2019 sind bereits vier Unternehmen unter dem Dach des Medical

Valley Centers Bamberg tätig, nämlich:

Medical Valley Digital Health Application Center GmbH,

Mobile Health Lab Fraunhofer IIS Bamberg,

HTK Hygiene Technologie Kompetenzzentrum GmbH,

Skills Lab Pflege und Patientenversorgung Bamberg der Bamberger Aksademie für

Gesundheitsberufe gGmbH.

Der Fokus des Medical Valley Centers Bamberg liegt auf Digitalisierung,

Hygiene, Aus- und Weiterbildung sowie Robotik - Themen, die kontinuierlich und

weltweit in der Gesundheitsbranche an Bedeutung zunehmen.

Für die Zukunft plant die Stadt Bamberg, dem Medical Valley Center Bamberg eine

sichtbare Heimat zu geben, nämlich in dem äußerst attraktiven Umfeld des

Lagarde-Campus Bamberg, direkt neben dem Digitalen Gründerzentrum. Bauherrin

des Gebäudes ist die Sozialstiftung Bamberg. „Wir sind überzeugt, dass auf dem

Lagarde-Campus in wenigen Jahren ein überregional bekannter Leuchtturm der

Gesundheitswirtschaft stehen wird, der neben unseren geförderten Unternehmen

weitere Startups der Gesundheitsbranche anziehen wird“, so Bürgermeister

Glüsenkamp.

Weitere Informationen zu den Unternehmen des Medical Valley Centers Bamberg

finden Sie hier: https://ba.medical-valley-center.de/

Medical Valley Europäische Metropolregion Nürnberg (EMN)

Das Medical Valley Europäische Metropolregion Nürnberg (EMN) ist ein

international führendes Cluster im Bereich Gesundheitswirtschaft. Hier sind

hochspezialisierte Forschungseinrichtungen, international führende und zugleich

auch viele heranwachsende Unternehmen aktiv. Diese kooperieren eng mit weltweit

renommierten Einrichtungen der Gesundheitsforschung, um gemeinsam Lösungen für

die Herausforderungen der Gesundheitsversorgung von heute und morgen zu finden.

Bestehende Knotenpunkte im Medical Valley EMN sind die Medical Valley Center

Erlangen, Forchheim, Amberg-Weiden und Bamberg.

Quelle: Pressemitteilung, 19.10.2021