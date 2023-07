Medizinische Versorgungszentren: Verwaltungsrat der DAK-Gesundheit fordert Regulierung durch die Politik

Medizinische Versorgungszentren: Renditeinteressen von Investoren dürfen nicht zu Lasten der Beitragszahlenden gehen (DAK).

In Deutschland sind viele Finanzinvestoren in Medizinischen Versorgungszentren aktiv. Der Verwaltungsrat der DAK-Gesundheit fordert den Gesetzgeber dazu auf, die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen dafür umfassend zu überarbeiten. Renditeinteressen von Investoren dürften nicht zu Lasten der

Beitragszahlenden gehen. Der Verwaltungsrat hat jetzt eine entsprechende Resolution beschlossen.

„Bei Einrichtungen, die von Investoren geführt werden, sehen wir dringenden

gesetzlichen Anpassungsbedarf“, erklärt Dieter Schröder, Vorsitzender des

Verwaltungsrats von Deutschlands drittgrößter Krankenkasse. „Nicht nur für

Kliniken und Pflegedienste, sondern auch für Versorgungszentren gilt:

Renditeinteressen von Investoren dürfen nicht zu Lasten der Beitragszahlenden

gehen. Das ist Kern unserer Resolution.“ Diese fordert Änderungen in vier

Bereichen. Erstens soll Interessenskonflikten vorgebeugt werden. Solche können

zum Beispiel auftreten, wenn das Unternehmen des Investors gleichzeitig

Produkte anbietet, die vor Ort eingesetzt werden. Eine zweite Forderung lautet,

problematische Zielvereinbarungen zu verbieten. Die entsprechenden Regelungen

für den Krankenhausbereich müssen nach Ansicht des Verwaltungsrats geschärft

und künftig auf Medizinische Versorgungszentren ausgeweitet werden.

Drittens sollen gesetzliche Regelungen marktbeherrschende Stellungen

verhindern. Dazu fordert der DAK-Verwaltungsrat den Aufbau eines Registers,

durch das die Eigentumsverhältnisse transparent werden. „Wir halten auch eine

Beschilderung am Gebäude für erforderlich, damit sich alle Besucherinnen und

Besucher über die Trägerschaft und die Finanzierungsform des Zentrums

informieren können“, ergänzt Horst Zöller, stellvertretender Vorsitzender des

Verwaltungsrats. Viertens sieht es der Verwaltungsrat kritisch, wenn in einem

Medizinischen Versorgungszentrum nur eine Fachrichtung aktiv ist, die sich

durch besonders hohe Umsätze auszeichnet, zum Beispiel Radiologie oder

Augenheilkunde. Eine Vorgabe, dass mindestens drei Fachrichtungen in einem

Zentrum vertreten sein müssen, könnte aus Sicht des Verwaltungsrats einer

solchen „Rosinenpickerei“ entgegenwirken.

Versorgungszentren in anstehende Strukturreformen einbeziehen

„Medizinische Versorgungszentren sind fester Bestandteil unserer

Gesundheitsversorgung“, bilanziert der Verwaltungsratsvorsitzende Schröder.

„Ihre Zahl wird auch noch zunehmen, da immer mehr Medizinabsolventen lieber als

angestellte Ärztinnen und Ärzte arbeiten als eine Praxis zu übernehmen oder zu

gründen. Wir brauchen diese Zentren, um eine qualitativ hochwertige,

flächendeckende Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Aber hier fehlt es ganz

klar an gesetzlichen Vorgaben. Die Versorgungszentren müssen in die anstehenden

Strukturreformen der Krankenhauslandschaft und der sektorenübergreifenden

Versorgung einbezogen werden.“

Die DAK-Gesundheit ist die drittgrößte gesetzliche Krankenkasse Deutschlands

und versichert 5,5 Millionen Menschen.

Quelle: DAK, 22.09.2022