Mehr Beschäftigte im Gesundheitswesen in Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz: Kräftiger Beschäftigten-Zuwachs in der Gesundheitsbranche (Statistikamt RLP).

Im Jahr 2021, dem zweiten Jahr der Corona-Pandemie, nahm die Beschäftigtenzahl im rheinland-pfälzischen Gesundheitswesen kräftig zu. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems auf Basis der Gesundheitspersonalrechnung der Arbeitsgruppe der Gesundheitsökonomischen Gesamtrechnung der Länder mitteilt,

waren am 31. Dezember 2021 in Rheinland-Pfalz rund 275.400 Beschäftigte im Gesundheitswesen tätig. Das entspricht einem Zuwachs um 6.500 Beschäftigungsverhältnisse bzw. 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr (Deutschland:

plus 2,9 Prozent).

Die Beschäftigtenzahl stieg 2021 deutlich stärker als 2020. Im ersten Jahr der

Pandemie wuchs das Gesundheitspersonal nur um 0,8 Prozent (Deutschland: plus

1,4 Prozent).

[...]

Quelle: Statistikamt RLP, 16.05.2023