Mehrheit der Medizinischen Versorgungszentren MVZ erwirtschaftet Überschüsse (ZI).

Rund 60 Prozent der Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) in Deutschland haben das Jahr 2017 mit einem Gewinn abgeschlossen. Etwa drei Viertel der teilnehmenden MVZ schätzen ihre Gesamtsituation als (eher) gut ein. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuell veröffentlichte Befragung des Zentralinstituts für

die kassenärztliche Versorgung (Zi). Bei den durch Vertragsärzte betriebenen

MVZ lagen 84 Prozent in der Gewinnzone, bei denen durch Dritte, also etwa durch

Krankenhäuser oder Kommunen geführten MVZ, lag dieser Anteil hingegen nur bei

47 Prozent. Diese Unterschiede korrespondieren mit der abweichenden

Gewinndefinition bei GmbH und GbR.

MVZ bieten überwiegend fachübergreifende Versorgungsangebote. Im Durchschnitt

wiesen die MVZ 3,6 verschiedene Fachrichtungen bzw. Fachabteilungen auf. Bei

den von Vertragsärzten geführten MVZ standen die hausärztlich tätigen

Abteilungen mit 46 Prozent auf Platz 1 der häufigsten Abteilungen. Auch bei den

nicht-vertragsärztlich geführten MVZ waren die hausärztlichen Abteilungen mit

41 Prozent am stärksten vertreten. 50 Prozent der teilnehmenden MVZ sind

ausschließlich im fachärztlichen Versorgungsbereich tätig. Der Anteil rein

hausärztlicher MVZ ist mit 7 Prozent am geringsten. Diese Verteilung spiegelt

sich auch in den Anteilen fachübergreifend tätiger MVZ in der Erhebung wider

(82 Prozent).

Den aktuellen Trend einer weiterhin steigenden Anzahl von Ärztinnen und

Psychotherapeutinnen in MVZ bestätigen die Erhebungsergebnisse. Im Mittel sind

sieben angestellte Ärztinnen bzw. Psychotherapeutinnen in MVZ tätig. Während

die Anzahl Angestellter in den Krankenhaus-MVZ höher liegt als in den

vertragsärztlich getragenen MVZ (acht bzw. fünf), ist hingegen mehr Personal im

nicht-ärztlichen medizinischen Bereich in Vertragsarzt-MVZ angestellt (18 bzw.

11 Beschäftigte).

In die Untersuchung gingen die Angaben von bundesweit insgesamt 212 MVZ ein,

die im Zeitraum Januar bis März 2019 an einer Online-Befragung des Zi

teilgenommen haben. Befragt wurden die zum 31. Dezember 2017 zugelassenen 2.827

MVZ. An der Hälfte der MVZ-Trägerschaften war ein Krankenhaus beteiligt, der

Anteil vertragsärztlich getragener MVZ lag bei 36 Prozent. 13 Prozent entfielen

auf andere Träger bzw. Trägerkombinationen. MVZ gründen mit 80 Prozent

vorrangig im Umland oder in Städten. Die Untersuchung erfolgte in Kooperation

mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und dem Bundesverband MVZ e.V.

(BMVZ).

Quelle: ZI, 26.11.2020