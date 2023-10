Mit Statistik und KI gegen Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen (Fraunhofer-Institut).

Abrechnungsbetrug von Vertragsärzten oder ambulanten Pflegediensten stehen im Gesundheitswesen seit Jahren im Fokus der Untersuchungen und medialen Diskussion. Das Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM unterstützt mit neuen Methoden

bei der effizienten Aufklärung.

Abrechnungsbetrug und Korruption im Gesundheitswesen führen deutschlandweit zu

großen Schäden in den Sozialversicherungen. Es entstehen enorme Kosten von

geschätzt circa 14 Milliarden Euro[1] jährlich für die Solidargemeinschaft und

die Fallzahlen sind stark steigend. Um solche Betrugsnetzwerke aufdecken zu

können, werten Ermittlungsbehörden und Krankenkassen mit viel Aufwand große

Mengen an Daten aus, die viele einzelne Elementen wie E-Mails, Kontobewegungen

oder Abrechnungsdaten enthalten.

Die gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen, ihre Verbände und der

GKV-Spitzenverband haben gem. §§ 197a SGB V, 47a SGB XI eigene »Stellen zur

Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen« eingerichtet. Diese

Ermittlungs- und Prüfungsstellen gehen allen Hinweisen nach, die auf

Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit den Aufgaben der gesetzlichen Kranken-

und Pflegeversicherung hindeuten. Dass bei den komplexen Leistungsbeziehungen

in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung umfangreiches Spezialwissen

erforderlich ist, zeigt beispielhaft die neu errichtete »Zentralstelle zur

Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen in Bayern« (ZKG),

welche am 10.09.2020 vorgestellt wurde. Das Fraunhofer ITWM hilft mit seiner

langjährigen Expertise in den Bereichen Abrechnungsprüfung und

Schadenshochrechnung, solche Ermittlungen effizienter zu gestalten.

Neue Methoden sparen Zeit und helfen Personal bei Abrechnungsprüfung

Eine effektive Bekämpfung von Abrechnungsbetrug in der ambulanten Pflege ist

besonders aufwändig. Aufgrund der speziellen Situation ist der Nachweis einer

Beanstandung bei einzelnen Leistungen sehr schwierig. Viele »kleine« Leistungen

spielen hier eine Rolle und auch die mögliche Demenz von Patientinnen und

Patienten kann für Betrug ausgenutzt werden. Für die Überprüfung fehlen meist

Zeit und das geschulte Personal. Expertinnen und Experten des Fraunhofer ITWM

unterstützen die Verantwortlichen – wie Strafverfolgungsbehörden – nicht nur

mit Erfahrungswissen. Das Fraunhofer ITWM hat zudem effiziente Methoden

entwickelt, die schnellere Abrechnungsprüfungen realisieren.

Speziell die Schadenshochrechnung ist hier zu nennen, welche eine erhebliche

Entlastung für die Ermittelnden bedeutet. »Unsere Berechnungen geben den

Ermittlungsbehörden die Möglichkeit zuverlässig Fälle zu verfolgen, die

aufgrund der Menge an kleinen Einzelschäden nicht vollständig ermittelt werden

können. Wir entlasten die Ermittlungsbehörden so ganz erheblich«, erklärt Dr.

Elisabeth Leoff vom Fraunhofer ITWM. »In einzelnen Fällen arbeiten Ermittelnde

nur noch einen Monat an einer Überprüfung, die vorher ein halbes Jahr gedauert

hat«.

Workshops und Seminare zur Schadenshochrechnung

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Fraunhofer ITWM bieten eigens

für die Schadenshochrechnung konzipierte Workshops und Schulungen an, welche

die Schadenshochrechnung mittels der Statistikumgebung »R« vermitteln. Durch

zielgruppenorientierte Fortbildungsveranstaltungen, beispielweise im Rahmen des

Erfahrungsaustausches beim GKV-Spitzenverband, werden die zuständigen

Mitarbeitenden der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen und Vertreter der

Strafverfolgungsbehörden sensibilisiert. Sie lernen, wie sie Statistik

effizient, zeitsparend und gegen Fehler stabil für Datenauswertungen und für

Schadenshochrechnungen beim Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen einsetzen

können.

Die Verfahren des Fraunhofer ITWM sind universal anwendbar. Somit lassen sich

die Algorithmen nicht nur beim Abrechnungsbetrug von Vertragsärzten oder

ambulanten Pflegediensten anwenden, sondern auch für andere Ermittlungen. In

den konkreten Fällen wird die statistische Methodik in enger Zusammenarbeit mit

den Ermittlungsbehörden und Krankenkassen bestmöglich auf die Einzelfälle

angepasst.

Quelle: Fraunhofer-Institut, 29.09.2020