Neue Aufsicht über Privatkrankenanstalten nach § 30 Gewerbeordnung (Sozialministerium Niedersachsen).

Die Landesregierung hat heute beschlossen, die Zuständigkeit für die Aufsicht über Privatkrankenanstalten vom Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung auf das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung zu verlagern. Unternehmerinnen und Unternehmer von Privatkranken- und

Privatentbindungsanstalten sowie von Privatnervenkliniken bedürfen einer Konzession der zuständigen Behörde nach § 30 GewO. Das Gesundheitsministerium ist bereits für alle Krankenhäuser

zuständig, die in den Krankenhausplan des Landes Niedersachsen aufgenommen

sind. Darunter sind auch viele Privatkrankenanstalten, die eine

Betriebserlaubnis nach dem Gewerberecht benötigen.

Ziel der Verlagerung der Aufsicht im Sinne des § 30 GewO ist die Sicherstellung

einer einheitlichen Aufsichtspraxis über alle Krankenhäuser und

Krankenanstalten. Gleichzeitig soll die Aufsicht im Bereich der privaten

Krankenanstalten intensiviert werden.

„Ich freue mich, dass wir die Zuständigkeit jetzt gebündelt haben“, so

Gesundheitsstaatssekretär Heiger Scholz. „Damit liegt die Kompetenz für alle

Angelegenheiten rund um die stationäre medizinische Versorgung nun in einer

Hand.“ Die Konzentration der Zuständigkeit für alle Krankenhäuser lässt eine

Effizienzsteigerung in der Verwaltung erwarten. Die sehr stark fachlich

geprägte Materie hat in der Vergangenheit einen hohen Abstimmungsaufwand

zwischen Gewerbe- und Gesundheitsverwaltung verursacht. Scholz betont: „Wir

sind ohnehin ständig mit den Krankenhäusern wegen vieler unterschiedlicher

Themen im Gespräch, da ist es sinnvoll, auch gleich Fragen zur

gewerberechtlichen Erlaubnis zu klären.“

Für den Vollzug der Gewerbeordnung vor Ort sind in Niedersachsen die

Landkreise, die kreisfreien Städte, die großen selbständigen Städte und die

selbständigen Gemeinden zuständig. Zukünftig wird es aber auch auf der

Vollzugsebene eine Zuständigkeitskonzentration geben. Ab 1. Juli 2021 sind

ausschließlich die Landkreise, kreisfreien Städte und die Region Hannover für

die Erlaubniserteilung und Überwachung der Privatkrankenanstalten zuständig.

Auch auf dieser Verwaltungsebene wird somit für eine Steigerung der Effizienz

gesorgt.



Hintergrund:

Krankenhäuser, die in den Krankenhausplan des Landes Niedersachsen aufgenommen

sind, haben unabhängig von der Art der Trägerschaft die Möglichkeit ihre

Leistungen mit der gesetzlichen Krankenversicherung abzurechnen. In den

Krankenhausplan des Landes Niedersachsen sind Krankenhäuser in öffentlicher,

freigemeinnütziger und privater Trägerschaft aufgenommen. Aktuell sind 171

Krankenhäuser im Krankenhausplan, dazu zählen auch die Medizinische Hochschule

Hannover (MHH) und die Universitätsmedizin Göttingen (UMG), die auf Grund ihrer

Sonderstellung als Hochschulkliniken nur nachrichtlich in den Krankenhausplan

aufgenommen sind. 63 dieser Krankenhäuser sind in freigemeinnütziger, 46 in

öffentlich-rechtlicher und 62 in privater Trägerschaft. Daneben gibt es in

Niedersachsen noch eine Reihe von in der Regel kleineren

Privatkrankenanstalten, die nicht in den Krankenhausplan aufgenommen sind und

ihre Leistungen nur privatversicherten Personen beziehungsweise

Selbstzahlerinnen und Selbstzahlern anbieten.

Quelle: Sozialministerium Niedersachsen, 23.02.2021