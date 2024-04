Neue Leiterin für wissenschaftliches Institut des BVMed

Der Bundesverband Medizintechnologie (BVMed) baut ein wissenschaftliches Institut auf, das sich unter anderem der Versorgungs- und Gesundheitssystemforschung sowie Fragen der Methoden- und Nutzenbewertung von Medizinprodukten widmen wird (Pressenachricht).

Der Bundesverband Medizintechnologie (BVMed) baut ein wissenschaftliches Institut auf, das sich unter anderem der Versorgungs- und Gesundheitssystemforschung sowie Fragen der Methoden- und Nutzenbewertung von Medizinprodukten widmen wird. Die Leitung des neuen BVMed-Instituts übernimmt die Gesundheits-

und Wirtschaftswissenschaftlerin Anne Spranger. Sie war zuletzt an der TU Berlin im Fachgebiet „Management im Gesundheitswesen“ unter der Leitung von Prof. Dr. Reinhard Busse und dem „European Observatory on

Health Systems and Policies“ tätig. Ziele und Konzeption des BVMed-Instituts

werden auf der Jahrespressekonferenz des deutschen MedTech-Verbandes am 13.

Oktober 2022 vorgestellt. Dabei wird auch eine erste Branchenstudie unter der

Federführung des WifOR-Instituts präsentiert.

„Wir wollen mit dem neuen BVMed-Institut die wissenschaftliche Kompetenz im

Verband ausbauen und die Evidenz der Patient:innenversorgung mit

Medizinprodukten stärken“, so BVMed-Geschäftsführer und Vorstandsmitglied Dr.

Marc-Pierre Möll. „Der BVMed setzt sich außerdem für die Entwicklung einer

eigenen medizinprodukte-spezifischen Methodik zur Bewertung des Nutzens und der

Werte ein, die moderne Medizintechnologien schaffen. Dieses für die

Medizintechnik-Branche wichtige Thema wird unser neues Institut ebenfalls

vorantreiben.“

„Die Mitgliedsunternehmen werden in den nächsten Jahren komplexe

Herausforderungen nicht nur bei der Marktzulassung, sondern zunehmend auch bei

der Nutzenbewertung ihrer innovativen Produkte lösen müssen“, erläutert Anne

Spranger. „Die im Bereich der Nutzenbewertung anstehende Implementierung der

EU-HTA-Verordnung muss auf die strukturellen Besonderheiten des

Marktzulassungsverfahrens für Medizinprodukte abgestimmt werden. Hierfür

möchten wir als Verband durch das neu gegründete Institut

gesundheitsökonomische Erkenntnisse und Evidenz strukturiert und vorausschauend

aufbereiten und einbeziehen.“

Neben einer engen Zusammenarbeit mit Mitgliedsunternehmen, Behörden und

Patient:innen-Vertretungen ist die Zusammenarbeit mit den Akteuren der

Selbstverwaltung, beispielsweise dem Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) von

zentraler Bedeutung, so Spranger. Die Orientierungslinien für das

BVMed-Institut sind die Patient:innensicherheit, der Ausrichtung an

Nutzerbedürfnissen und die wissenschaftliche Qualitätssicherung.

Anne Spranger hält einen Master of Public Policy von der Hertie School of

Governance erworben und promoviert seit 2015 an der TU Berlin. Zuvor hatte sie

Internationale Volkswirtschaftslehre und Europäische Studien an der Universität

Tübingen und der Higher School of Economics in Moskau studiert.

Der BVMed repräsentiert über 240 Hersteller, Händler und Zulieferer der

Medizintechnik-Branche sowie Hilfsmittel-Leistungserbringer und

Homecare-Versorger. Die Medizinprodukteindustrie beschäftigt in Deutschland

über 235.000 Menschen und investiert rund 9 Prozent ihres Umsatzes in Forschung

und Entwicklung. Der Gesamtumsatz der Branche liegt bei über 36 Milliarden

Euro, die Exportquote bei 66 Prozent. Dabei sind 93 Prozent der

MedTech-Unternehmen KMU. Der BVMed ist die Stimme der deutschen

MedTech-Industrie und vor allem des MedTech-Mittelstandes.

Quelle: Pressenachricht, 10.08.2022