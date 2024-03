Neuer Chef der Gesundheitssparte von T-Systems kommt aus dem Bundesgesundheitsministerium (Medienmitteilung).

Dr. Gottfried Ludewig wechselt nach Ablauf seiner Elternzeit im März 2022 zur Telekom-Tochter T-Systems International. Der 39-Jährige war bislang Leiter der Abteilung Digitalisierung des Gesundheitswesens im Bundesministerium für Gesundheit. Er übernimmt als Senior

Vice President T-Systems Health Industry die Leitung und Gesamtverantwortung für die Gesundheitssparte. Ludewig bündelt

dabei alle Initiativen für die Gesundheitsindustrie und ist insbesondere für

die strategische Entwicklung und den weiteren Ausbau des Geschäfts

verantwortlich. Er berichtet direkt an Adel Al-Saleh, Vorstandsmitglied der

Deutschen Telekom und CEO von T-Systems. Udo Lingen und Wilfried Bauer

komplettieren das Management-Team. Lingen verantwortet als Vertriebs-Chef der

Sparte sämtliche Health-Kundenbeziehungen. Bauer ist für die Portfoliostrategie

und die Produktentwicklung zuständig.

„Mit seinen umfassenden Erfahrungen im Bereich der Digitalisierung sowie seinen

erfolgreichen Projektmanagementtätigkeiten innerhalb des Gesundheitswesens wird

Gottfried Ludewig die strategische Weiterentwicklung und erfolgreiche

Positionierung von T-Systems kraftvoll vorantreiben“, sagt Adel Al-Saleh. „Er

übernimmt die Führung eines schlagkräftigen Teams mit über 700 sehr erfahrenen

Expert*innen. Die Gesundheitsbranche ist eine der Schwerpunktfelder von

T-Systems. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit."

Marktführer bei Digitalisierung im Gesundheitswesen

Die Benennung von Gottfried Ludewig als Chef der Gesundheitssparte bekräftigt

T-Systems‘ Ambitionen, Marktführer bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen

zu werden. Nach umfassender Transformation ist T-Systems heute ein fokussiertes

IT-Services-Unternehmen. Wachstumsfelder sind Beratung, Digitalisierung, Cloud

Services und Security. Das Unternehmen konzentriert sich im Rahmen der

langfristigen Strategie auf vertikale Märkte in vier ausgewählten

Industriezweigen.

T-Systems bringt Industriekompetenz in die Digitalisierung von Automotive,

Gesundheitswesen, Öffentlicher Hand und Transportwesen. In diesen vier Branchen

strebt die Telekom-Tochter die Marktführerschaft an. In Deutschland rangiert

der Digitaldienstleister etwa in der Automobilindustrie seit über zehn Jahren

an der Spitze.

T-Systems betreut Health-Kunden auf der ganzen Welt

Im Gesundheitsmarkt betreut T-Systems beispielsweise im Bereich der

Krankenhaus-Informationssysteme (KIS) Kunden auf der ganzen Welt. T-Systems

bringt in 250 deutschen Krankenhäusern mit dem Telekom-eigenen System iMedOne

digitale Gesundheitsdaten sicher per Ärzte-iPad an die Patientenbetten.

Auf europäischer Ebene hat T-Systems als Mitentwickler der technischen

Infrastruktur für das EU-Covid-Zertifikat ein Zeichen gesetzt. Für die

Weltgesundheitsorganisation WHO unterstützt T-Systems das Überprüfen der

Echtheit von digitalen Covid-Zertifikaten mit einer Lösung. Das Unternehmen ist

zudem ein favorisierter IT-Dienstleister für Krankenkassen wie Barmer, DAK und

der GKV-Informatik.

Ludewig bringt langjährige Erfahrung mit

Der promovierte Diplom-Volkswirt Gottfried Ludewig blickt auf langjährige

Erfahrung in der Gesundheitsindustrie zurück. Er war im Bundesministerium für

Gesundheit unter anderem für die Einführung des digitalen Impfausweises

(CovPass-App) und für die Corona-Warn-App (CWA) verantwortlich. Ludewig hat

zudem die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) sowie die

Errichtung eines Forschungsdatenzentrums (FDZ) maßgeblich vorangetrieben.

Ludewig hatte sich im Rahmen seiner politischen Karriere früh dem

Gesundheitswesen verschrieben. Er war von 2011 bis zu seiner Berufung in das

Bundesministerium 2018 Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses,

stellvertretender Fraktionsvorsitzender und gesundheitspolitischer Sprecher. Er

hatte seine Doktorarbeit 2013 über Rahmenbedingungen für den

Krankenversicherungsmarkt abgeschlossen. Parallel sammelte er unternehmerische

Praxis als Senior Consultant bei Pricewaterhouse Coopers.

Quelle: Medienmitteilung, 09.03.2022