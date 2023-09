Neuer Haftpflichtversicherungsvertrag bietet mehr Sicherheit für Hebammen (Hebammenverband).

Der Deutsche Hebammenverband (DHV) hat den Haftpflichtversicherungsschutz für seine Mitglieder bis zum Juli 2024 gesichert. Gemeinsam mit dem Versicherungsmakler hevianna Versicherungsdienst GmbH, einem Tochterunternehmen

der Ecclesia Gruppe, verlängerte der DHV den aktuellen Haftpflichtrahmenvertrag

beim bisherigen Versichererkonsortium unter Führung der Versicherungskammer.

Für die Hebammen bietet der ab Juli nächsten Jahres gültige Vertrag erhebliche

Verbesserungen. So wurde in den Vertragsverhandlungen eine Erhöhung der

Deckungssumme für schwere Personenschäden um 25 Prozent erreicht. Dieser Erfolg

gibt den Hebammen ein deutliches Mehr an Sicherheit für die Absicherung

schwerer Schäden in der Geburtshilfe.

„Ich freue mich sehr über den neuen Abschluss eines Mehrjahresvertrages“, sagt

Ulrike Geppert-Orthofer, Präsidentin des Deutschen Hebammenverbandes. „Er gibt

den Kolleginnen in der Geburtshilfe Planungssicherheit für die kommenden Jahre,

in denen wir uns mit Nachdruck für die notwendigen Vergütungssteigerungen für

Hebammen einsetzen werden.“ Nur so könne der Hebammenberuf auch in Zukunft

attraktiv bleiben.

Allgemein sind Versicherungsgesellschaften im Heilwesenbereich sehr

zurückhaltend. Dennoch habe man die führenden Versicherer in diesem Segment zu

einer Fortführung des Vertrages bewegen können.

Für die meisten der rund 15.000 unter den Vertrag fallenden Hebammen bleiben

die Beitragssätze unverändert. „Bei dem sogenannten qualifizierten

Versicherungsschutz, der die besonderen Risiken der Geburtshilfe abdeckt, war

eine Anpassung der Prämien jedoch nicht zu vermeiden“, so

DHV-Präsidiumsmitglied Ursula Jahn-Zöhrens. Ursache dafür ist, dass der

Gesamtaufwand pro schwerem Geburtsschaden seit Jahren stark anwächst.

Allerdings werden die vereinbarten Beitragssteigerungen von 15 Prozent im

ersten und jeweils zehn Prozent im zweiten und dritten Jahr der

Vertragslaufzeit durch den ebenfalls steigenden staatlichen

Sicherstellungszuschlag signifikant abgemildert.

Alle Beteiligten sind sich im Klaren darüber, dass für den Versicherungsschutz

in der Geburtshilfe langfristig neue Modelle gesucht werden.

Ulrike Geppert-Orthofer bedankte sich bei hevianna für die exzellente

Vertretung der Interessen der Hebammen bei der Neuverhandlung des

Haftpflichtvertrages.

Quelle: Hebammenverband, 04.12.2020