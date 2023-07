Neuer katholischer Hospitalverbund Ostwestfalen ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft

Katholischer Hospitalverbund Ostwestfalen: Den christlichen Auftrag nicht aus den Augen zu verlieren, sei ganz oben angesiedelt (Erzbistum Paderborn).

„Nomen est Omen“ – diese Weisheit des römischen Dichters Plautus (um 250-184 v. Chr.) mag die Geschäftsführung der CURA gem. Beteiligungsgesellschaft mbH vor über zwei Jahren beschäftigt haben, als der Gedanke entstand, ein informelles Netzwerk der katholischen

Krankenhäuser im Erzbistum Paderborn entlang der BAB 2 mit dem Titel „Katholischer Gesundheitskompetenzraum A2“ ins Leben zu rufen. Am 1. Juli 2022 wurde aus dem Namen endgültig Programm: Die sechs katholischen

Krankenhäuser in Bielefeld, Gütersloh, Harsewinkel, Herford, Oelde und

Rheda-Wiedenbrück haben sich nunmehr auch offiziell in der „Katholischen

Hospitalvereinigung Ostwestfalen gGmbH“ (KHO) mit Unternehmenssitz in Bielefeld

zusammengefunden.

Notarielle Beurkundung über den Zusammenschluss der Katholischen

Hospitalvereinigung Ostwestfalen gGmbH© CURA

Die notarielle Beurkundung besiegelt den Zusammenschluss der Katholischen

Hospitalvereinigung Ostwestfalen gGmbH (KHO): v.l. Bernd Koch (Geschäftsführung

CURA), Dr. Stephan Pantenburg, Micaela Speelmans (Solidaris

Rechtsanwaltsgesellschaft), Marcel Giefers (Geschäftsführung CURA) und Dr.

Georg Rüter.

„Dieser sinnvolle Zusammenschluss der erfolgreichen Kliniken zum neuen

Hospitalverbund KHO war ein wichtiger Schritt zur Sicherung der katholischen

Krankenhäuser in der Region“, sind sich Bernd Koch und Marcel Giefers,

Geschäftsführer der CURA gem. Beteiligungsgesellschaft mbH , sicher. Sie haben

den Fusionsprozess mit Zustimmung des Erzbistums Paderborn als

Mitgesellschafter der Krankenhäuser unterstützend begleitet. „Unsere Aufgabe

ist es, die Zukunft der katholischen Krankenhäuser mit Beteiligungen der CURA

dauerhaft zu sichern. Deshalb sind wir froh, dass nunmehr alle

Trägergesellschafter gemeinsam durch diesen Schritt wichtige Pflöcke für die

wohnortnahe Versorgungssicherheit durch die katholischen Hospitäler gesetzt

haben.“

Die Gesellschaften, an denen die CURA beteiligt ist, sind unter anderem Träger

von insgesamt 24 Plankrankenhäusern mit über 9.000 Planbetten und über 23

stationären Einrichtungen der Seniorenbetreuung und Altenpflege. Der neue

Verbund KHO versorgt mit über 3.250 Mitarbeitenden jährlich über 50.000

Patienten stationär und über 120.000 Patienten ambulant. Das Versorgungsgebiet

reicht von Ennigerloh im Südwesten bis Herford im Nordosten. Der Gesamtumsatz

betrug 2021 285 Millionen Euro. Er besteht nunmehr aus dem Mathilden Hospital

Herford, dem Franziskus Hospital Bielefeld, dem Sankt Elisabeth Hospital

Gütersloh, dem Sankt Vinzenz Hospital Rheda-Wiedenbrück, dem Marienhospital

Oelde und dem Sankt Luzia Hospital in Harsewinkel. Die Geschäftsführung haben

mit Dr. Stefan Pantenburg und Dr. Georg Rüter zwei bewährte Experten

übernommen, die alle Einrichtungen durch ihre bisherige Arbeit sehr gut kennen.

Dr. Rüter wurde vom Verwaltungsrat zum Sprecher der Geschäftsführung gewählt.

Große Chance für Verbesserung der medizinischen Versorgung

Die CURA hat die beiden bisherigen Trägerverbünde und auch den gesamten

Kennenlern-, Sondierungs- und Fusionsprozess aktiv begleitet. „Die Politik

fordert in der Krankenhausplanung des Landes NRW sowohl auf der

wirtschaftlichen wie auch auf der medizinischen Seite viel ein. Um eine

Sicherung der Häuser in regionaler Nähe auch langfristig sicherzustellen, sind

hohe Synergien notwendig. Der Zusammenschluss der wirtschaftlich solventen

Partner zur neuen KHO ist die Grundlage für eine solide betriebswirtschaftliche

Zukunft und eine große Chance für die weitere Verbesserung der medizinischen

Versorgung in einem katholischen Gesundheitskompetenzraum entlang der A2“,

stellen Bernd Koch und Marcel Giefers unisono fest.

Trotz eines anspruchsvollen Marktumfeldes, das im Wesentlichen geprägt ist von

zum Teil massiv finanziell geförderten kommunalen Häusern und Krankenhäusern in

evangelischer Trägerschaft, sei es den katholischen Hospitälern bis heute nicht

nur gelungen wirtschaftlich solide zu arbeiten, sondern auch Maßstäbe in der

Versorgungsqualität zu setzen. „Wir sind froh, dass die CURA mit seinen

Beteiligungen an diesen katholischen Krankenhäusern einen so wichtigen Beitrag

zur Sicherung der medizinischen Grundversorgung tragen kann, will und auch

zukünftig wird“, betonen die Geschäftsführer der CURA. Die CURA habe auf dem

Weg zu diesem Zusammenschluss versucht, den Gesellschaften partnerschaftlich

zur Seite zu stehen, um in einem informellen Netzwerk bereits frühzeitig

Möglichkeiten zum fachlichen und menschlichen Austausch zu schaffen.

Glauben, Hoffnung, Fürsorge und Nächstenliebe im Krankenhauskontext

Erst kürzlich hatte Generalvikar Alfons Hardt während einer CURA-Veranstaltung

in Herne betont, dass die katholischen Krankenhäuser wichtige und

unverzichtbare Pastorale Orte sind. „Bilder von Krankheit und Heilung sind

wichtige und immer wiederkehrende Elemente in der Bibel. Bis heute liegen

Hoffnung und Verzweiflung, Leben und Tod wohl nirgends so nah zusammen wie in

einem Krankenhaus“, führte der Generalvikar des Erzbischofs von Paderborn aus

und schrieb den katholischen Krankenhäusern eine wichtige Rolle für die Kirche

als Orte voller Glauben, Hoffnung, Fürsorge und Nächstenliebe ins Stammbuch.

Diesen christlichen Auftrag trotz eines politisch und wirtschaftlich

hochkomplexen Umfeldes nicht aus den Augen zu verlieren, sei auf der Agenda der

CURA auch künftig ganz oben angesiedelt, betonen abschließend Bernd Koch und

Marcel Giefers. „Die neue Hospitalverbund KHO ist ein Beleg dafür, dass dies

trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen noch immer gut gelingen kann.“

Quelle: Erzbistum Paderborn, 20.07.2022