Neuer KJF Vorstand führt den Bereich Soziales in die Zukunft (Pressemitteilung).

Der Vorstandsbereich Soziales der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) der Diözese Augsburg e.V. erhält ab 1. September 2020 eine neue Leitung: Daniel Kiesel trägt künftig als neuer Vorstand Soziales Verantwortung für unsere Einrichtungen und Dienste der Kinder- und Jugendhilfe, der Beruflichen Bildung

und Integration sowie für die Schulen der KJF Augsburg. Er folgt auf Stefan

Leister, der sich nach 34 Jahren bei der KJF Augsburg in die Freistellungsphase

der Altersteilzeit verabschiedet.

Daniel Kiesel, der bereits seit Dezember 2016 bei der KJF Augsburg beschäftigt

ist, führte zuvor die Geschäfte des Unternehmensverbandes Brüsseler Kreis. Aus

dieser Zeit resultiert sein umfassender Einblick in die bundesweite

Sozialwirtschaft und ihre Herausforderungen. „Ich freue mich, dass mit Daniel

Kiesel ein gut vernetzter Kenner der deutschen und europäischen

Wohlfahrtslandschaft den Vorstandsbereich Soziales der KJF Augsburg führt. Er

wird unsere Dienstleistungen und Angebote dauerhaft positiv entwickeln“, sagt

Direktor Markus Mayer, Vorstandsvorsitzender der KJF Augsburg.

In den zurückliegenden Monaten hat Daniel Kiesel eine neue

Organisationsstruktur des Vorstandsbereichs Soziales entwickelt und auf den Weg

gebracht. „Diese ermöglicht künftig eine enge interdisziplinäre Vernetzung, um

die vielfältigen Angebote der KJF Augsburg zum Wohl der Klientinnen und

Klienten passgenau zu nutzen und aktuellen Anforderungen an Qualitätsangebote

der Kinder- und Jugendhilfe immer neu gerecht zu werden“, sagt der Diplom

Sozialwirt und Master of Management in Nonprofit-Organisationen, der am 1.

September 2020 Mitglied des Gesamtvorstands der KJF Augsburg wird und auf

Stefan Leister folgt.

Abschied nach 34 Jahren

In mehr als drei Jahrzehnten bei der KJF Augsburg hat Stefan Leister die

Entwicklung von niedrigschwelligen bis hin zu hochspezialisierten vernetzten

Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe der KJF Augsburg aktiv und engagiert

mitgestaltet. Durch seine Gremienarbeit gelang es, gesetzliche

Rahmenbedingungen positiv zu verändern, vor allem bei der Reform des

Sozialgesetzbuchs SGB VIII. Seine Ehrenämter auf Bundesebene im Vorstand des

Bundesverbandes katholischer Einrichtungen und Dienste der Erziehungshilfen e.

V., im Caritasrat und in der Delegiertenversammlung des Deutschen

Caritasverbandes wird der Diplom-Pädagoge (Univ.) und Diplom-Sozialpädagoge

(FH) noch bis zu den Neuwahlen im November 2021 weiterführen. Direktor Markus

Mayer betont: „Die KJF Augsburg und ich persönlich danken Stefan Leister für

sein Engagement als hoch motivierter, politisch interessierter Vorstand, der

Lösungen herbeiführte und dessen Stimme bis heute in Gremien Gewicht hat.“

Stefan Leisters Einsatz für die KJF Augsburg war geprägt von Wandel.

Unverändert blieb das Ziel, das ihn stets antrieb: Mitwirken, dass

benachteiligte Kinder und Jugendliche ihren Platz in der Gesellschaft finden.

Auch sein Nachfolger Daniel Kiesel wird dieser Linie folgen. Der alte und neue

Vorstand Soziales der KJF Augsburg stimmen überein: „Kinder- und Jugendhilfe

wirkt langfristig. Sie ist eine Investition in unser aller Zukunft und sollte

möglichst früh dort ansetzen, wo Probleme akut entstehen.“

Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg e.V. (KJF)

Die KJF Augsburg ist einer der größten Anbieter für Gesundheits-, Sozial- und

Bildungsdienstleistungen in Bayern. Seit 1911 bietet das Sozialunternehmen vor

allem Kindern, Jugendlichen und Familien mit rund 80 Einrichtungen und Diensten

Lösungen für die verschiedensten individuellen Bedürfnisse an: in der Kinder-

und Jugendhilfe mit Kindertagesstätten, Stationären Wohnformen oder

Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung; in Berufsbildungs- und

Jugendhilfezentren, durch Angebote für Beruf und Arbeit sowie

Integrationsunternehmen und -dienste; in der Medizin mit mehreren Kliniken; in

verschiedenen Schulen. Darüber hinaus bildet die KJF Augsburg kontinuierlich

annähernd 500 Fachkräfte für soziale und medizinische Berufe aus.

Als christlicher Verband katholischer Prägung ist für die KJF und ihre rund

5.800 Mitarbeiter jeder Mensch wertvoll, unabhängig von Herkunft, Status,

Religion oder Kulturkreis. Vorstandsvorsitzender ist Markus Mayer, Vorsitzender

des Aufsichtsrates Domkapitular Armin Zürn.

Quelle: Pressemitteilung, 01.09.2020