NRW-Krankenhäuser: Mehr Personal und mehr Patienten im Jahr 2018

Im Jahr 2018 wurden in den 345 nordrhein-westfälischen Krankenhäusern gut 4,6 Millionen Patientinnen und Patienten vollstationär versorgt; das waren 0,6 Prozent mehr als 2017. Krankenhäuser, Intensivbetten, Personal Düsseldorf (IT.NRW). Im Jahr 2018 wurden in den 345 nordrhein-westfälischen Krankenhäusern gut 4,6 Millionen

Patientinnen und Patienten vollstationär versorgt; das waren 0,6 Prozent mehr als 2017. Wie Information und Technik

Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, stieg die Zahl der

hauptamtlichen Ärztinnen und Ärzte gegenüber 2017 (damals: 42 224)

überdurchschnittlich um 5,0 Prozent auf 44 339 Personen. Die Beschäftigtenzahl

im Pflegedienst war mit 103 404 um 0,6 Prozent höher als ein Jahr zuvor (2017:

102 744). In den nordrhein-westfälischen Krankenhäusern standen im Jahr 2018

insgesamt 119 595 Betten (2017: 118 506), darunter 6 396 Intensivbetten (2017:

6 148) zur Verfügung. Im Jahr 2008 hatte die Zahl der Intensivbetten noch bei 5

424 gelegen.





Wie die Statistiker weiter mitteilen, ist die Verweildauer von Patientinnen und

Patienten in Krankenhäusern in den letzten zehn Jahren um durchschnittlich 1,1

Tage gesunken: 2018 blieben Personen im Schnitt 7,2 Tage im Krankenhaus; im

Jahr 2008 hatte die Verweildauer noch bei 8,3 Tagen gelegen. Der Bestand an

Krankenhäusern ist auch aufgrund von Fusionen im gleichen Zeitraum um 73 Häuser

auf 345 gesunken. Die Zahl der Krankenhausbetten war um 2,6 Prozent niedriger

als im Jahr 2008. (IT.NRW)

