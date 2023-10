NRW: Rund 100 Millionen Euro für mehr als 5.000 neue Ausbildungsplätze in den Gesundheitsfachberufen (NRW Landesportal).

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales teilt mit:

Um die Krankenhäuser finanziell zu entlasten, fördert das Ministerium für

Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen der

diesjährigen Krankenhaus-Einzelförderung Investitionsmaßnahmen zum Aufbau von

Ausbildungsplätzen. Insgesamt standen dafür rund 100 Millionen Euro zur

Verfügung. Die Verteilung der Fördersumme belief sich auf maximal 20.400 Euro

pro neu geschaffenem Ausbildungsplatz. Landesweit werden 50 Projekte und damit

der Aufbau von insgesamt 5.112 Ausbildungsplätzen gefördert.

„Die Corona-Pandemie hat einmal mehr verdeutlicht: Das medizinische und

pflegerische Personal ist der Kern eines stabilen Gesundheitswesens. Den

Beschäftigten wird derzeit viel abverlangt und dafür haben sie meinen größten

Respekt. Doch auch ohne Corona ist die personelle Lage angespannt. Um hier

langfristig für Entspannung zur sorgen und uns zukunftsfähig aufzustellen,

müssen wir mehr ausbilden. Daher bin ich sehr froh, dass wir über die

Einzelförderung eine langfristige Perspektive schaffen, von der das gesamte

Gesundheitswesen nachhaltig profitieren wird“, erklärt Gesundheitsminister

Karl-Josef Laumann.

Eine angemessene Personalausstattung im Krankenhaus sei für die Qualität der

Patientenversorgung und die Arbeitssituation der Beschäftigten unabdingbar.

Leider gebe es derzeit noch eine Vielzahl von unbesetzten Stellen, insbesondere

im pflegerischen Bereich. „Wir müssen es schaffen, diesen Umstand zu beheben“,

erklärt Laumann. Bei der Erhöhung der Ausbildungsplatzkapazitäten komme den

Krankenhäusern als Träger der Ausbildungsstätten eine zentrale Rolle zu.

Minister Laumann freut sich zudem sehr über das große Interesse an der neuen

generalistischen Pflegeausbildung. Mehr als 15.500 Frauen und Männer beginnen

in diesem Jahr eine Pflegeausbildung in Nordrhein-Westfalen. Das sind fast

1.000 mehr als im Jahr 2019. „Eine so hohe Zahl an neuen Schülerinnen und

Schülern in der Pflege hat es in Nordrhein-Westfalen noch nie gegeben“, sagt

Laumann. „Mit der generalistischen Pflegeausbildung haben wir deshalb den

richtigen Weg für eine attraktive und zukunftsfähige Ausbildung

eingeschlagen.“

Die neue generalistische Pflegeausbildung wurde zum Jahresbeginn 2020

eingeführt und befähigt die Absolventen zur Pflege von Menschen aller

Altersstufen und in allen Versorgungsbereichen – von der Kinderkrankenpflege

über die Krankenpflege bis hin zur Altenpflege. Damit stehen den Auszubildenden

auch im Berufsleben mehr Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten offen. Über die

neuen 15.500 Frauen und Männer in der generalistischen Pflegeausbildung hinaus

befinden sich in Nordrhein-Westfalen derzeit zudem noch rund 30.000 Personen in

einer Ausbildung zur Pflegefachkraft, die nach den auslaufenden Berufsgesetzen

entweder im Bereich der Altenpflege, der Krankenpflege sowie der

Kinderkrankenpflege stattfindet. In der Altenpflegeausbildung sind es 16.301

Auszubildende, in der Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung 11.820

Auszubildende und in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflegeausbildung 1.586

Auszubildende (Stand: Oktober 2019).

Weitere Informationen zur neuen Pflegeausbildung sowie eine Übersicht der

ausgewählten Einzelfördermaßnahmen finden Sie auf der Internetseite unter

www.mags.nrw.

Quelle: NRW Landesportal, 27.11.2020