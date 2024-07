NRW unterstützt Universitätskliniken bei der Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie mit weiteren rund 194 Millionen Euro (Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen).

Mit den Mitteln können Universitätskliniken gestiegene Betriebskosten ausgleichen und Investitionen tätigen – Ministerin Pfeiffer-Poensgen: Eine leistungsstarke, moderne Universitätsmedizin ist für unser Land unverzichtbar. Die Landesregierung stellt den Universitätskliniken für die Bewältigung der Corona-Krise rund 194 Millionen Euro

zusätzlich zur Verfügung. Das hat das Landeskabinett beschlossen, der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags hat in seiner heutigen Sitzung zugestimmt. Die Mittel sollen als Ausgleich für

gestiegene Betriebskosten sowie für Investitionen verwendet werden. So sind die

Betriebskosten der Universitätskliniken unter anderem durch Mehraufwendungen

für Material und sonstige Sachkosten sowie erhöhten Personalaufwand gestiegen.

Hinzu kommen weitere Corona-bedingte Aufwendungen wie zum Beispiel EDV-Kosten

für mobiles Arbeiten sowie die Anmietung zusätzlicher Lagerflächen.

Gleichzeitig besteht ein erhöhter Investitionsbedarf etwa in moderne

Medizingeräte, damit die Universitätskliniken auch weiter ihre volle

Leistungsfähigkeit entfalten können.

„Die Pandemie hat uns klar vor Augen geführt: Eine leistungsstarke, moderne

Universitätsmedizin ist unverzichtbar. Die Universitätskliniken sind das

Rückgrat beim Kampf gegen Corona, da hier zum einen die besonders schweren

Fälle behandelt werden und zum anderen wichtige Forschung in relevanten

Bereichen wie der Virologie, der Epidemiologie und der Wirkstoff-Entwicklung

betrieben wird. Mit ihrem großen Einsatz haben die Universitätskliniken

entscheidend dazu beigetragen, die Folgen der Pandemie abzumildern. Es ist das

Ziel der Landesregierung, diese hohe Leistungsfähigkeit für die Zukunft zu

sichern. Deshalb stellen wir über das NRW-Konjunkturprogramm für die

Universitätskliniken in Höhe von einer Milliarde Euro hinaus weitere Mittel zur

Verfügung, mit denen zum einen höhere Kosten ausgeglichen und die Kliniken

zugleich bei Medizingeräten und der Netzinfrastruktur für die Zukunft

aufgestellt werden“, sagt Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen.

Von den knapp 194 Millionen Euro werden rund 116 Millionen Euro für die

erheblich gestiegenen Betriebskosten an den sechs Universitätsklinikstandorten

in Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln, und Münster zur Verfügung gestellt.

Die übrigen Mittel in Höhe von rund 78 Millionen Euro werden für Investitionen

in moderne Medizingeräte sowie im Bereich der IT-Infrastrukturen und Netzwerke

bereitgestellt. Ziel ist, auch weiterhin exzellente Universitätsmedizin am

Standort Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen.

Zur Bewältigung der Corona-Krise hatte die Landesregierung den Uni-kliniken

bereits im April 2020 mehr als 100 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung

gestellt. Mit dem Geld konnten die Kliniken unter anderem ihre

Bettenkapazitäten erhöhen und zusätzliche Laborgeräte anschaffen. Im September

2020 folgte das NRW-Sonderprogramm für die Universitätskliniken in Höhe von

einer Milliarde Euro zur grundsätzlichen Modernisierung baulicher und

medizintechnischer Strukturen. Die Mittel wurden größtenteils für Baumaßnahmen

an den Standorten Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln, und Münster und

darüber hinaus für Investitionen in Gebäudeausstattung und Geräte, in digitale

Infrastruktur sowie für Investitionen im Bereich von Forschung und Lehre auch

bei den Medizinischen Fakultäten der Universitäten Bochum und Bielefeld und den

mit diesen Standorten verbundenen Kliniken verwendet.

Quelle: Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, 20.01.2022