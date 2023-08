Oberender AG erweitert Führungskreis mit neuem Senior Advisor (Pressemitteilung).

Zum Jahresbeginn hat die Oberender AG auf das weitere Wachstum im Beratungsgeschäft mit der Erweiterung des Führungskreises reagiert. Prof. Dr. Michael Almeling, der bereits seit mehreren Jahren im Beirat der Firma aktiv war, wird Senior Advisor. Mit dieser

Funktion ist er direkt beim Vorstand angesiedelt. Schwerpunktmäßig wird Prof. Almeling sich im Auftrag des Vorstands um das Beteiligungsmanagement der Oberender AG kümmern und diesbezüglich auch operative Aufgaben wahrnehmen. Darüber hinaus stärkt die Oberender

AG damit den Beratungsbereich M&A, der auch 2018 wieder sehr dynamisch gewachsen ist.

„Wir freuen uns, dass Michael Almeling unser Team nun auch im Tagesgeschäft

unterstützt. Wir haben seine konstruktive Mitarbeit im Beirat der Firma sehr

geschätzt und davon profitiert.“, so Jan Hacker, Vorstandsvorsitzender der

Oberender AG.

Prof. Dr. Michael Almeling hat an den Universitäten in Marburg und Kiel

Humanmedizin studiert. An der European Business School in Oestrich-Winkel hat

er einen MBA-Titel im Gesundheitsmanagement erworben. In den vergangenen Jahren

war Prof. Almeling u. a. Mitglied der Geschäftsleitung beim Krankenhauskonzern

Ameos, Sprecher der Geschäftsführung der SRH-Kliniken GmbH und Vorstand bei den

Damp Kliniken. Zuletzt war Prof. Almeling CEO der Oberberg-Gruppe, einer

Privatklinikgruppe im Bereich psychischer Erkrankungen.

Quelle: Pressemitteilung, 31.01.2019