Offener Brief anlässlich der aktuellen Fusion des Universitären Herz-Zentrums Freiburg-Bad Krozingen mit dem Universitätsklinikum Freiburg (Regio-Trends).

Liebe Kollegin, lieber Kollege, ab dem 1.4.2021 wird die Fusion des Universitären Herz-Zentrums Freiburg-Bad Krozingen (UHZ) mit dem Universitätsklinikum Freiburg (UKF) zur größten Klinik im Südwesten vollzogen. Für die Beschäftigten wurden zahlreiche Vereinbarungen zu ihrer Absicherung vom

Personalrat des Universitätsklinikums Freiburg und dem Betriebsrat des UHZ mit

Unterstützung der Gewerkschaften Marburger Bund und ver.di vereinbart.

Leider hat sich der Vorstand des Universitätsklinikums Freiburg geweigert einen

Personalüberleitungstarifvertrag mit den Gewerkschaften für die Beschäftigten

abzuschließen, wie dies bisher im UHZ üblich war.

Nicht alles konnte erreicht werden. Nicht erfüllt wurde z.B. der eindeutige

Wunsch der Beschäftigten in Bad Krozingen nach einem eigenen Personalrat vor

Ort. Das kategorische „Nein“ des Arbeitgebers hält uns aber nicht davon ab,

dies weiter zu fordern.

Die wichtigsten Punkte des Interessenausgleichs und Sozialplans:

- Ab dem 1.4.2021 werden alle Beschäftigten übernommen. Es gibt keine

betriebsbedingten Kündigungen. Es wurde ein besonderer Kündigungsschutz für die

Beschäftigten des UHZ bis zum 31.3.2026 vereinbart.

- Regelungen zur Verdienstsicherung, Mobilität und deren Kostenersatz,

Jubiläums-zahlung, Mitarbeitervergünstigung und Qualifizierung garantieren für

die nächsten Jahre, dass der bisherige Status Quo für die Beschäftigten des UHZ

erhalten bleibt. Offen sind analoge Regelungen für die Beschäftigten des

Universitätsklinikums in einer Dienstvereinbarung. Hier steht noch immer ein

Angebot der Arbeitgeberseite aus.

- als ein Beratungsgremium des Personalrats Freiburg am Standort Bad Krozingen

wird aus den Reihen des bisherigen Betriebsrates UHZ für die dortigen

Beschäftigten ab dem 1.4.2021 ein Personalbeirat mit einem Freistellungsumfang

von drei Vollzeitstellen gebildet. Um kurze Wege für die Beratung der

Beschäftigten zu gewährleisten, bleibt das ehemalige Büro des Betriebsrates mit

den freigestellten Beschäftigtenvertretern erhalten,

- dem erhöhten Arbeitsaufkommen wird darüber hinaus mit einer zusätzlichen

Freistellung für den Personalrat in Freiburg teilweise Rechnung getragen.

- an den Sitzungen des Personalrates in Freiburg nehmen je ein/e von den

Gewerkschaften ver.di und Marburger Bund delegierte/r Vertreter*in aus Bad

Krozingen teil.

Dies alles zeigt, dass wir zwei Jahre geschlossen in der Beschäftigtenallianz

zusammen gekämpft haben. Heute können wir einen Teilerfolg bilanzieren.

Betriebsrat, Personalrat und ihre Gewerkschaften ver.di und Marburger Bund

sowie die Beschäftigten haben dies gemein-sam erreicht. Einmischen und

Mitwirken im Fusionsprozess war richtig und notwendig. Es hat sich erneut

gezeigt, Widerstand lohnt sich!

Noch zu erledigen ist die Anpassung des Landespersonalvertretungsgesetzes.

Bedingt durch die Fusionen der Universitätsklinika in Baden-Württemberg und die

dadurch entstehenden neuen Großkliniken ist eine Novellierung des LPVG zwingend

notwendig. Dabei sind insbesondere die Personalratsgremien zu vergrößern, die

Freistellungsregeln zu erweitern und die Mitbestimmung zwischen privaten und

öffentlich-rechtlichen Betriebsteilen besser zu verknüpfen. Weiterhin muss das

Votum der Beschäftigten für ein eigenes Mitbestimmungsgremium in der Umsetzung

garantiert werden. Hier werden die Gewerkschaften die neue Landesregierung mit

Forderungen konfrontieren.

Wir werden auch in Zukunft die bewährte Zusammenarbeit fortsetzen.

(Info: ver.di Südbaden)

Quelle: Verdi, 30.03.2021