Ohne Investition keine Innovation: BFS-Report zeigt Hürden der Digitalisierung

Ohne Investition keine Innovation: BFS-Report "Erfolgsfaktor Digitalisierung - Auf dem Weg zur Sozialwirtschaft 4.0" zeigt Hürden der Digitalisierung (Bank für Sozialwirtschaft, PDF, 1 MB).

Die Sozialwirtschaft gilt als eine der am wenigsten digitalisierten Branchen bundesweit. Erst die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass die Chancen der Digitalisierung stärker erkannt werden. Welche Hintergründe dies hat und vor welchen Herausforderungen die Verbände und Träger stehen, zeigt der neue Report

„Erfolgsfaktor Digitalisierung – Auf dem Weg zur Sozialwirtschaft 4.0“ der Bank

für Sozialwirtschaft AG (BFS). Auf der Basis von zwei bundesweiten Umfragen hat

die BFS untersucht, wie sozialwirtschaftliche Organisationen in Bezug auf

Digitalisierung agieren. Im Fokus der ersten Umfrage 2019 standen insbesondere

Aspekte der Investition und der Kooperation. Die zweite Umfrage im Sommer 2020

betrachtete die Digitalisierung im Rahmen der wirtschaftlichen Auswirkungen der

Corona-Krise auf das Sozial und Gesundheitswesen. Der Report kommt zu folgenden

Kernergebnissen:

Die Sozialwirtschaft erkennt zwar die Notwendigkeit von Investitionen in die

Digitalisierung; die tatsächlichen Investitionen sind im Vergleich zur

Gesamtwirtschaft jedoch sehr gering.

Durch die Corona-Pandemie hat sich die Investitionsbereitschaft leicht erhöht.

Angesichts des enormen Investitionsbedarfs sind die aktuellen

Finanzierungsmöglichkeiten für eine erfolgreiche digitale Transformation der

Sozialwirtschaft nicht ausreichend. Das gilt insbesondere für freigemeinnützige

Organisationen.

Auch bei weiteren Erfolgsfaktoren hat die Sozialwirtschaft einen Nachholbedarf

im Vergleich zu anderen Branchen: Es gibt in den Unternehmen zu wenig klare

Verantwortungsstrukturen für das Thema Digitalisierung, zu wenig Kooperationen

mit externen Partnern und die strategische Ausrichtung auf innovative

Digitalisierungsformen wie Apps und Online-Plattformen ist zu gering.

Für die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten fehlt es sowohl qualitativ als

auch quantitativ an Personal.

Große Organisationen haben bessere Voraussetzungen für eine erfolgreiche

Digitalisierung.

Infolge der Corona-Pandemie wird ein großer Schub für die Digitalisierung

erwartet.

Um ihre Potenziale bei der Digitalisierung zu heben, benötigen

sozialwirtschaftliche Organisationen Unterstützung auf verschiedenen Ebenen.

Das umfasst auf der Finanzierungsseite unter anderem eine Verbesserung der

Rahmenbedingungen zur Erzielung und Verwendung von Überschüssen gemeinnütziger

Organisationen und eine Verbesserung der Refinanzierungsmöglichkeiten. Auf der

Seite der Kooperationen geht es u. a. um Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch

sowie einen Überblick über Best-Practice-Beispiele und potenzielle Partner. Auf

der Ebene der Strategie ist eine Öffnung traditioneller Denkmuster zu

innovativen Geschäftsmodellen erforderlich.

Insgesamt konstatiert der Report im Vergleich zur Gesamtwirtschaft einen

erheblichen Nachholbedarf der Sozialwirtschaft in Bezug auf die

Digitalisierung. Zugleich lässt sich aus den Ergebnissen ableiten, dass die

Chancen auf eine erfolgreiche digitale Transformation mit der Größe einer

Organisation zunehmen. Kleinere Einrichtungen sind gefordert, ihre

Voraussetzungen für die digitale Transformation z.B. durch Vernetzung und

Kooperation wesentlich zu verbessern. Gelingt ihnen dies nicht, könnte die

Digitalisierung zu einer Beschleunigung der Trägerkonzentration in den Branchen

der Sozialwirtschaft beitragen.

Der Report „Erfolgsfaktor Digitalisierung – Auf dem Weg zur Sozialwirtschaft

4.0“ ist unter www.sozialbank.de kostenfrei downloadbar.

Der Digitalisierungsreport wurde in Kooperation mit der Universität zu Köln

erstellt und von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V.

(BAGFW), dem Bundesverband privater Anbieter e.V. (bpa) und dem Deutschen

Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. unterstützt. Ergänzt wurde er

durch eine Reihe von Experteninterviews mit Führungskräften der

Sozialwirtschaft.

Quelle: Bank für Sozialwirtschaft, 21.10.2020