Ohne Zeitarbeit wird die Versorgung günstiger und die Arbeit in der Pflege attraktiver (bpa).

bpa und Hamburgische Krankenhausgesellschaft fordern Finanzierung von Poollösungen in der Pflege, um Zeitarbeit zurückzudrängen. Zeitarbeit in Hamburger Pflegeeinrichtungen und Kliniken macht den Pflegeberuf unattraktiv und sorgt jedes Jahr für Mehrkosten von rund 15 Millionen Euro. Der Bundesverband

privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) und die Hamburgische Krankenhausgesellschaft e.V. (HKG) fordern den Bundesgesetzgeber, den Hamburger Senat sowie die Kranken- und Pflegekassen deshalb zu konkreten

Schritten für eine Eindämmung der Zeitarbeit in der Pflege auf.

„Zeitarbeit drängt die Stammbelegschaft oftmals in die unattraktiven

Rand-Arbeitszeiten, schwächt die Bezugspflege und lässt immense Beträge aus dem

System der Kranken- und Pflegeversicherung abfließen, ohne dass tatsächlich

zusätzliches Personal gewonnen wird“, sagt der bpa-Landesvorsitzende Frank

Wagner. „Im Gegenteil: Die Zeitarbeitsunternehmen werben aktiv Pflegekräfte aus

Pflegeeinrichtungen und Kliniken ab, um sie dann wieder zurückzuvermieten.“ So

konkurrierten Zeitarbeitsfirmen mit Krankenhäusern sowie Pflegeeinrichtungen um

Personal und könnten mit freiwählbaren Arbeitszeiten und deutlich höheren

Vergütungen locken. Gleichzeitig müssten viele Einrichtungen aber notgedrungen

auf Zeitarbeitskräfte zurückgreifen, um Belastungsspitzen abzufangen, weil

sinnvollere Alternativen fehlen.

[...]

Quelle: bpa, 30.08.2022