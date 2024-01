Pandemie: Digitale Beschaffung als Erfolgsfaktor (Curatis).

In der Corona-Krise wird digitale Beschaffung zum Erfolgsfaktor. Online-Consultingteam von CURATIS hilft Krankenhäusern jetzt mit schnellem Service. Masken, Kittel, Handschuhe – wegen Corona geraten Einkaufsabteilungen in Krankenhäusern rasch an ihre Grenzen. Das Eschborner Engineering- und Beratungsunternehmen CURATIS hat sich mit seinem

neuen digitalen Unternehmensbereich „ONLINECONSULTING BY CURATIS“ darauf eingestellt, hier zu

helfen. Eines der ersten Krankenhäuser, die von der digitalen Beschaffung

profitierten, war das Klinikum Schloss Winnenden in Baden-Württemberg.

Dem Klinikum Schloss Winnenden fehlten Schutzkappen für Fieberthermometer. Der

stellvertretende Geschäftsführer und Kaufmännische Direktor Bernd Czerny

wandte sich daher an das Online-Consulting-Team von CURATIS. „Meine Mailanfrage

ging um 10:27 Uhr raus und nach knapp sechs Stunden hatten wir 8.000

Schutzkappen im Haus“, so Bernd Czerny begeistert.

„Wer seine Bestellvorgänge bereits digitalisiert hat, ist jetzt im Vorteil.

Denn wegen der riesigen Nachfrage müssen Entscheidungen oft in Sekunden

getroffen werden, sonst schnappt einem jemand anderes die Sachen weg“, betont

CURATIS-Geschäftsführer Franz Kissel. Wie die schnelle Beschaffung wichtiger

Güter und Dienstleistungen funktioniert, erklärt Kissel so: „Wir haben

langjährige, digital organisierte Verbindungen zu Lieferanten und gehen

notfalls auch unbürokratische und innovative Wege. Dadurch sind wir und die von

uns betreuten Kliniken häufig einfach schneller.“

Hinter dem neuen Unternehmensbereich ONLINECONSULTING BY CURATIS steht ein Team

von über 20 Spezialistinnen und Spezialisten. Sie kennen die Bedürfnisse von

Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens seit

vielen Jahren. Neben dem Einkauf wichtiger medizinischer Materialien beraten

die Experten auch in weiteren Bereichen. Dazu gehören Personalbeschaffung,

Verringerung der Kosten, Erhöhung der Liquidität sowie andere

Managementaufgaben.

Bildtext: Aufgabe erfolgreich erledigt - Andreas Hilkenbach überreicht Bernd

Czerny dringend benötigte Schutzkappen für Fieberthermometer (Foto: CURATIS).

Kontakt bei CURATIS: Andreas Hilkenbach, Dipl.-Ref. für Gesundheits- und

Sozialmanagement, Betriebswirt, Geschäftsleiter, +49 (0) 174 3 42 85 89,

andreas.hilkenbach@curatis.de und ppa. Dipl.-Betriebswirtin Anamaria Bukovac,

Kaufmännische Leitung, Prokuristin, +49 (0) 1 72 6 59 77 67,

anamaria.bukovac@curatis.de

Pressekontakt: Detlef Hans Franke, 069 95 43 16 – 0, 0171 41 42 811

detlef.franke@fup-kommunikation.de

Mit seinem ganzheitlichen Optimierungsansatz und einer erfolgsorientierten

Projektumsetzung ist CURATIS mit Sitz in Eschborn (Hessen) und zahlreichen

Niederlassungen in Deutschland seit mehr als 20 Jahren ein gefragter

Dienstleistungspartner in der Gesundheitswirtschaft. Bis heute hat das 1999 von

Franz Kissel gegründete Unternehmen mehr als 500 Projekte erfolgreich

umgesetzt.

Quelle: Curatis, 29.04.2020