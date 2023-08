Paracelsus-Kliniken und Philips mit strategischer Partnerschaft (Pressemitteilung).

Die Paracelsus-Kliniken haben mit Philips eine strategische Partnerschaft über eine Vertragslaufzeit von acht Jahren vereinbart. Ziel ist die Modernisierung der bildgebenden Medizintechnik und die Entwicklung eines bedarfsgerechten Geräteparks mit maximaler Systemverfügbarkeit und einheitlicher Bedienung.

Einen weiteren Schwerpunkt bilden gemeinsame Projekte zur Digitalisierung und

Prozessoptimierung, um Effizienzpotenziale bei gleichzeitiger

Qualitätssteigerung voll auszuschöpfen.

„Paracelsus steht deutschlandweit für eine wohnortnahe integrierte Versorgung.

Mit Philips haben wir nun einen Partner an der Seite, der uns dabei

unterstützt, diese Position auszubauen und unsere Zukunftsfähigkeit durch

Innovationskraft und digitale Kompetenz zu stärken“, sagt Dr. med. Dr. jur.

Martin Siebert, Vorsitzender der Geschäftsführung der Paracelsus-Kliniken

Deutschland GmbH & Co. KGaA. Als exklusiver Lieferant übernimmt Philips die

Neu- und Ersatzbeschaffung der bildgebenden Systeme, die

herstellerübergreifende Bewirtschaftung und die Schulung der Mitarbeiter. Der

Lieferumfang umfasst CT-, MRT-, Angiographie-, Röntgen- und Ultraschallsysteme.

Da Anforderungen sich im Laufe der Zeit ändern können, bietet Philips der

Klinikgruppe größtmögliche Flexibilität bei der Gestaltung des

maßgeschneiderten Geräteparks.

Digitalisierung und Prozessoptimierung als strategische Handlungsfelder

Um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern, ist eine moderne apparative

Ausstattung aber nur der erste Schritt. „In der strategischen Partnerschaft mit

Paracelsus wollen wir Qualität und Effizienz als zentrale Erfolgsfaktoren nicht

nur auf der Struktur-, sondern auch auf der Prozessebene fest verankern. Nur so

können wir gemeinsam mehr erreichen“, erklärt Peter Vullinghs, CEO Philips GmbH

Market DACH. Untrennbar mit dem Thema Prozessoptimierung verbunden ist die

Digitalisierung. „Digitalisierung hilft uns, ambulante, stationäre und

rehabilitative Maßnahmen noch besser zu verzahnen und – Stichwort Telemedizin –

die Versorgung auf dem Land sicherzustellen. Das Digitalisierungskonzept von

Philips hat uns überzeugt“, so Florian Distler, Prokurist, Leiter PMO, ZD

Einkauf und Medizintechnik der Paracelsus-Kliniken Deutschland GmbH & Co.

KGaA.

Künstliche Intelligenz unterstützt Spitzenforschung

Eines der geplanten Leuchtturmprojekte ist die Installation von Philips

KI-basierter Forschungsplattform (IntelliSpace Discovery) in der

Paracelsus-Elena-Klinik Kassel. Das Haus gehört zu den führenden deutschen

Kliniken für die Behandlung von Patienten mit Morbus Parkinson und verwandten

Bewegungsstörungen. Die Plattform soll die dort betriebene, international

ausgezeichnete Spitzenforschung weiter vorantreiben, damit neue Erkenntnisse zu

neurodegenerativen Erkrankungen ihren Weg in die Versorgung finden. Mit ihr

können Wissenschaftler für spezifische Fragestellungen ihre eigenen Machine

Learning-Algorithmen entwickeln. Zusätzlich wird Philips die neurologische

Akutklinik mit innovativer MRT-Technologie für die Diagnostik und Therapie

ausstatten.

Standardisierung als Schlüssel für Kosteneffizienz

Im Bereich Ultraschall hat ein Beraterteam der Philips Abteilung Healthcare

Transformation Services (HTS) zusammen mit Vertretern von Paracelsus ein erstes

Optimierungsprojekt gestartet. Ausgangspunkt ist die genaue Analyse des

aktuellen Bestands, des diagnostischen Spektrums und des Wettbewerbsumfelds an

den Standorten Henstedt-Ulzburg, Reichenbach und Zwickau. Auf Basis der

Ergebnisse erarbeitet das HTS-Team eine Empfehlung für einen bedarfsgerechten

Gerätepark mit einheitlicher Bedienung und hoher Sondenkompatibilität. „Über

Standardisierung können unsere Kunden die Total Cost of Ownership reduzieren.

Ein homogener Gerätepark bedeutet weniger Trainingsaufwand und Vorteile bei der

Wartung und Instandhaltung“, erklärt Heiko Borwieck, Mitglied der

Geschäftsführung sowie Health Systems Sales Leader und Head of Solutions COE

Philips GmbH Market DACH. Darüber hinaus hat die Ausstattung aus einem Guss

positive Effekte auf die Versorgungsqualität, denn sie schafft eine höhere

Sicherheit im Umgang mit den Systemen und erleichtert die interdisziplinäre

Nutzung.

Mehr Leistung durch proaktiven Service und Performancesteigerung

Krankenhäuser müssen sich darauf verlassen können, dass die Medizintechnik

jederzeit einsatzbereit ist. Um eine maximale Verfügbarkeit sicherzustellen,

übernimmt Philips bei Paracelsus nicht nur den Service für die eigenen Systeme,

sondern auch für Fremdgeräte. Mit einem proaktiven Remoteservice lassen sich

Störungen erkennen und beheben, bevor Ausfallzeiten entstehen. Zudem kann

Philips Service für die Verbesserung der operativen Performance

(PerformanceBridge) tiefe Einblicke in die Leistung der bildgebenden Systeme

ermöglichen. Das Dashboard Tool soll konzernweit implementiert und zur

Erstellung modalitätsspezifischer Analysen sowie hausinterner und

-übergreifender Vergleiche genutzt werden.

Weitere Informationen für Journalisten

Kerstin Zimmermann

PR Manager Health Systems

Philips GmbH Market DACH

Mobil: +49 (0) 171/81 80 186

E-Mail: kerstin.zimmermann@philips.com

Dirten von Schmeling

Pressereferentin

Paracelsus-Kliniken Deutschland GmbH & Co. KGaA

Tel.: (0541) 6692-333

E-Mail: dirten.vonschmeling@pkd.de

Über Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) ist ein führender Anbieter im Bereich der

Gesundheitstechnologie. Ziel des Unternehmens mit Hauptsitz in den Niederlanden

ist es, die Gesundheit der Menschen zu verbessern und sie mit entsprechenden

Produkten und Lösungen in allen Phasen des Gesundheitskontinuums zu begleiten:

während des gesunden Lebens, aber auch in der Prävention, Diagnostik, Therapie

sowie der häuslichen Pflege. Die Entwicklungsgrundlagen dieser integrierten

Lösungen sind fortschrittliche Technologien sowie ein tiefgreifendes

Verständnis für die Bedürfnisse von medizinischem Fachpersonal und Konsumenten.

Das Unternehmen ist führend in diagnostischer Bildgebung, bildgestützter

Therapie, Patientenmonitoring und Gesundheits-IT sowie bei Gesundheitsprodukten

für Verbraucher und in der häuslichen Pflege. Philips beschäftigt etwa 80.000

Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2019 einen Umsatz von 19,5

Milliarden Euro. Mehr über Philips Health Systems im Internet:

www.philips.de/healthcare

Über die Paracelsus-Kliniken

Die Paracelsus-Kliniken zählen mit 34 Einrichtungen an insgesamt 18 Standorten

zu den großen privaten Klinikträgern in Deutschland. Bundesweit betreuen rund

4.500 Mitarbeiter jährlich knapp 90.000 stationäre Patienten. Die

Konzernzentrale hat ihren Sitz in Osnabrück, wo auch die Verwaltung

untergebracht ist. Die Paracelsus-Kliniken wollen der Gesundheitspartner der

Wahl für ihre Patienten und der Arbeitgeber der Wahl für die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sein. Die Paracelsus-Kliniken gehören zur familiengeführten

Beteiligungsgesellschaft Porterhouse Group AG, die Nachhaltigkeit,

generationenübergreifendes Denken und unternehmerisches Verständnis

auszeichnet. Mehr über die Paracelsus-Kliniken im Internet:

www.paracelsus-kliniken.de

Quelle: href='https://www.mydrg.de/k/9mQ' title='Paracelsus-Kliniken und Philips mit

strategischer Partnerschaft'>Pressemitteilung, 02.03.2020