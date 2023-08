Paracelsus-Kliniken und ver.di einigen sich auf Tarifvertrag (Pressemitteilung).

Maßvolle Tarifsteigerungen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten / Leistung von

Pflegekräfte in Akutkliniken und auf Intensivstationen besonders honoriert

Die Paracelsus-Kliniken und die Gewerkschaft ver.di haben sich am 18. Mai auf

einen Tarifabschluss geeinigt.

Rückwirkend zum 1. Januar 2020 werden danach die Tabellengrundentgelte sowie

die Funktions- und Leitungszulagen für alle Beschäftigten um 2,2 Prozent

erhöht. Gleichzeitig steigen die Zulagen für Pflegekräfte in Akutkliniken und

auf Intensivstationen rückwirkend um weitere 75 Euro im Monat. Ab dem 1. Januar

2021 werden die Tabellengrundentgelte sowie die Funktions- und Leitungszulagen

nochmals um 2 Prozent angehoben. Für die Auszubildenden sieht der neue

Tarifabschluss eine rückwirkende Lohnerhöhung zum 1. Januar von 50 Euro im

Monat und ab dem kommenden Jahr um weitere 60 Euro vor.

Alle Beschäftigten profitieren

„Wir freuen uns, in den wirtschaftlich schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie

gemeinsam mit ver.di einen Tarifabschluss erzielt zu haben, der den

berechtigten Interessen beider Tarifpartner Rechnung tragen konnte“, erklärt

dazu der Vorsitzende der Geschäftsführung von Paracelsus, CEO Dr. med. Dr. jur.

Martin F. Siebert. „Uns war es wichtig, dass alle unsere Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter zeitnah von einem Tarifabschluss profitieren. Daher haben wir nach

Lockerung der Kontaktbeschränkungen die Verhandlungen umgehend wieder

aufgenommen. Die gesonderte Zulagensteigerung bei unseren Beschäftigten des

Pflegedienstes im Akutbereich und auf den Intensivstationen für ihre

hervorragenden Leistungen halten wir für richtig und absolut angemessen.“

Der Tarifabschluss sieht eine Laufzeit von 18 Monaten vor und steht noch bis

Ende Mai unter dem Zustimmungsvorbehalt der jeweiligen Gremien von Paracelsus

und ver.di.

Quelle: Pressemitteilung, 22.05.2020