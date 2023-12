Personelle Veränderungen in der GFO-Geschäftsführung und der Maria Theresia Bonzel-Stiftung (Pressemitteilung).

Olpe. Unter dem Motto Kontinuität im Wandel sind zum 1. Januar 2021 personelle Veränderungen in der GFO-Geschäftsführung und der Maria Theresia Bonzel-Stiftung in Kraft getreten. Damit sind wichtige Weichen für die Zukunft des GFO-Verbundes gestellt und der intensiv vorbereitete Generationswechsel in

GFO-Geschäftsführung und Maria Theresia Bonzel-Stiftung vollzogen worden. Die

Stiftung ist mit einem Anteil von 80 Prozent Hauptgesellschafterin der GFO.

GFO-Geschäftsführer Markus Feldmann (53) fungiert jetzt als neuer Sprecher der

dreiköpfigen Geschäftsführung. Er ist seit 2009 Mitglied des Führungsgremiums.

Dort verantwortet er schon seit vielen Jahren zentrale Aufgaben für den

Gesamtverbund. Darüber hinaus wird er wie bisher auch schwerpunktmäßig für die

Geschäftsbereiche Alten- sowie Kinder- und Jugendhilfe zuständig sein.

Seit 2018 gehört Dr. Jörg Kösters (52) der Geschäftsführung an. Er wird

weiterhin den Geschäftsbereich Krankenhäuser und Zentrale Dienste verantworten:

Neu in der Geschäftsführung der GFO ist Dr. Christoph Heller (42). Er war zuvor

Regionaldirektor für die GFO Kliniken Niederrhein mit den Standorten Dinslaken

und Duisburg. Er wird insbesondere für die wirtschaftliche und strategische

Weiterentwicklung der Krankenhäuser verantwortlich sein.

Der bisherige Sprecher der Geschäftsführung, Ingo Morell (62), hat die Aufgabe

des Geschäftsführers der Maria Theresia Bonzel-Stiftung übernommen. Er wird

aber auch weiterhin langfristig in zusätzlicher Funktion als Mitglied der

Geschäftsleitung der GFO für den Verbund gegenüber Politik und Ministerien

tätig sein sowie zentrale Projekte begleiten und steuern – insbesondere die

strategische Weiterentwicklung der GFO, die Klinikfusionen in der GFO und

geplanten Übernahmen.

Ingo Morell ist zudem ehrenamtlich in zahlreichen Gremien und Verbänden tätig,

u.a. als Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, als Vizepräsident der

Krankenhausgesellschaft NRW und als stellv. Vorsitzender des Katholischen

Krankenhausverbandes.

Quelle:Pressemitteilung, 04.01.2020