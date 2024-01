Pflegekräfte brauchen bessere Arbeitsbedingungen (Bundesgesundheitsministerium).

Das Bundeskabinett hat heute die Vierte Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen für die Pflegebranche zur Kenntnis genommen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird die Verordnung nun kurzfristig erlassen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn: In dieser Corona-Epidemie spüren wir einmal mehr, wie wichtig Pflegekräfte für

unsere Gesellschaft sind. Ihre verantwortungsvolle Aufgabe wollen wir besser

honorieren als bisher. Der heute im Kabinett beschlossene Pflegemindestlohn für

die Altenpflege ist dafür ein guter Anfang. Viele zigtausende Pflegekräfte –

gerade in den östlichen Bundesländern – werden künftig deutlich besser bezahlt

als bisher. Wir sind uns innerhalb der Regierung zudem einig, dass dies ein

Schritt von vielen ist, um die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern

und den Beruf attraktiver zu machen. Angesichts der stark fordernden Situation

in der Altenpflege ist auch klar, dass die Pflegekräfte für ihren Einsatz

während des Corona-Ausbruchs einen Bonus verdient haben. Sie leisten unter

schwierigen Bedingungen gerade Großes.“

Die Verordnung soll die Mindestarbeitsbedingungen insbesondere in der

Altenpflege verbessern, denn die Attraktivität des Pflegeberufs muss dringend

gesteigert werden. Die Corona-Pandemie offenbart die große Verantwortung der

Pflegekräfte für das Leben und die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger.

Die 4. Pflegekommission hatte am 28. Januar 2020 einstimmig neue

Mindestarbeitsbedingungen für die Pflegebranche empfohlen. Die Verordnung macht

diesen Beschluss für die Zeit vom 1. Mai 2020 bis zum 30. April 2022

branchenweit verbindlich. Erstmalig werden nach der Art der Tätigkeit und der

Qualifikation der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer differenzierende

Mindestentgelte festgesetzt. Dadurch werden insbesondere Pflegefachkräfte und

Pflegekräfte mit einer mindestens einjährigen Ausbildung und entsprechenden

Tätigkeit bessergestellt. Die Mindestentgelte in Ost und West werden bis zum 1.

September 2021 sukzessive angeglichen. Darüber hinaus wird als Ausgleich für

die anstrengende, oftmals kräftezehrende Tätigkeit in der Pflegebranche

bezahlter Mehrurlaub eingeführt.

Die Vierte Pflegekommission konnte die massiven Mehrbelastungen der

Pflegekräfte im Zuge der Corona-Pandemie nicht vorhersehen. Die Verordnung ist

jetzt jedoch ein wichtiger Schritt zur attraktiveren Gestaltung des

Pflegeberufs.

Quelle: Bundesgesundheitsministerium, 22.04.2020