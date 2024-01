Pflegekräfte: Klinikum Hochrhein warnt vor extra Urlaubstagen (Pressemitteilung).

Auch im Klinikum Hochrhein sind die Pflegekräfte von den Belastungen der Corona-Pandemie stark betroffen. Zwar hat das Haus bislang kein erhöhtes Patientenaufkommen zu verzeichnen, doch veränderte Strukturen, ängstliche Bürger und die Sorge darüber, was noch kommen könnte, sorgen für eine Mehrbelastung der Mitarbeiter.

Bislang wurde diese zusätzliche Belastung seitens der Bundesregierung nicht

honoriert, nun aber gibt es zwar Grund zum Aufatmen, aber auch Grund zur Sorge.

Denn eine neue Verordnung des Bundesministeriums hat zwar die schrittweise

Erhöhung der Mindestlöhne beschlossen, jedoch auch eine Erhöhung der

Urlaubstage für dieses und das kommende Jahr.

„Was toll klingt, ist ein Widerspruch in sich“, erklärt Hans-Peter Schlaudt,

Geschäftsführer der Klinikum Hochrhein GmbH und führt aus, dass bei dieser

Regelung ein maßgeblicher Punkt nicht beachtet wurde: „Deutschlandweit

kämpfen Kliniken mit Personalmangel und wir am Hochrhein insbesondere,

da uns die Nähe zur Schweiz Pflegekräfte abzieht.

Eine Erhöhung der Urlaubstage wie geplant, würde folgendes für uns bedeuten:

Unsere Pflegekräfte erhalten laut Verordnung fünf Urlaubstage mehr in 2020 und in

2021 sechs Urlaubstage zusätzlich. Dadurch würde ein Personalbedarf von sechs

zusätzlichen Pflegekräften für 2020 und sieben zusätzlichen Pflegekräften für 2021

entstehen. Woher sollen wir diese Menschen nehmen?!“, so der

Klinikgeschäftsführer und weiter: „Die einzige Möglichkeit, die uns dann bleibt, ist

die Anzahl der Betten zu verringern. Also genau das Gegenteil von dem, was uns

die Corona-Krise doch jetzt lehrt.“

Im Klinikum Hochrhein hat man bislang in Eigenregie versucht, die Stimmung

aufrecht zu erhalten. Drei kostenlose Mahlzeiten stehen den Mitarbeitern aller

Berufsgruppen seit Beginn der Krise zur Verfügung. Rund 800 Euro täglich, die das

Klinikum aus eigener Tasche stemmt. Ein psychologischer Gesprächskreis mit Dr.

med. Andreas Jähne, ärztlicher Direktor der Oberberg Klinik Rhein-Jura GmbH Bad

Säckingen, wird regelmäßig angeboten und erfreut sich großer Beliebtheit - doch

seitens des Landes gab es bislang keine klare Unterstützung.

„Man sollte doch meinen, dass die Corona-Krise gezeigt hat, wo unsere Probleme

im Gesundheitswesen liegen. Nun wird einmal mehr ohne Sinn und Verstand

gehandelt und die Kliniken müssen die Folgen ausbaden. Dass unsere Pflegekräfte

nun endlich mehr Geld bekommen sollen, ist toll. Und natürlich würde ich mich

freuen, wenn wir in der Lage wären, auch die extra Urlaubstage zu gewähren. Doch

die einzige realistische Möglichkeit, das fehlende Personal abzufangen, wäre

eventuell noch der Einsatz von externen Kräften in Arbeitnehmerüberlassung.

Also wieder horrende Kosten und das, wo wir bislang nicht wissen, ob alle unsere

Bemühungen, unsere Betten für mögliche Covid Patienten freizuhalten, vollständig

refinanziert werden. Die sogenannte Freihaltepauschale, die den Kliniken einen

Pauschalbetrag pro freigehaltenes Bett zusichert, ersetzt die Kosten der Kliniken

nicht vollständig. Im Klinikum entsteht trotz der kleinen Pauschale wöchentlich ein

Defizit von knapp 60.000 Euro. Für viele Krankenhäuser kann dies das Aus

bedeuten“, so Schlaudt. Im Klinikum Hochrhein hofft man nun darauf, dass die

Bundesregierung noch einmal nachbessert oder Lösungen bereitstellt, doch das

Vertrauen hat gelitten.

„Seit Jahren versuchen Kliniken in Deutschland darauf

aufmerksam zu machen, wo es brennt. Jahrelang hat man weggeschaut. Jetzt wo

klar ist, dass wir zwar im Vergleich zu anderen noch gut mit unserem

Gesundheitssystem dastehen, es aber dennoch fünf vor 12 ist – wünsche ich mir

persönlich, dass sich künftige Verordnungen realistisch gestalten. Wir brauchen

eine stabile und flächendeckende Gesundheitsversorgung mit engagierten und

motivierten Mitarbeitern, dies können wir alleine nur in Teilen stemmen, daher

muss die Politik jetzt die Strukturen nachhaltig verbessern“, so Schlaudt

abschließend.

Quelle: Pressemitteilung, 24.04.2020