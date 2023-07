Pflegekräftemangel in NRW habe sich mehr als verdoppelt

Pflegekräftemangel habe sich mehr als verdoppelt: Steigender Bedarf an Fachkräften in Gesundheitsberufen (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen).

Die Landesberichterstattung Gesundheitsberufe NRW 2019 zeigt: Immer mehr junge Leute entscheiden sich für Pflege- und Gesundheitsberufe, aber der Bedarf an Fachkräften steigt weiter. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat heute gemeinsam mit Prof. Dr. Michael Isfort vom Deutschen Institut für

angewandte Pflegeforschung e.V. (DIP) die Landesberichterstattung Gesundheitsberufe Nordrhein-Westfalen 2019 vorgestellt. Ein wesentliches Ergebnis der Landesberichterstattung ist: Immer

mehr junge Leute entscheiden sich für Pflege- und Gesundheitsberufe, dennoch

ist der Fachkräftemangel weiter gestiegen. Seit Jahren stellt dies alle

Beteiligten vor große Herausforderungen.

„Die nun vorliegende Landesberichterstattung macht deutlich: Der Bedarf an

Fachkräften in den Pflege- und Gesundheitsfachberufen steigt weiter an. Deshalb

bin ich froh, dass die Ausbildungsaktivitäten weiter gestiegen sind. In Zeiten

des Fachkräftemangels ist Ausbildung der zentrale Baustein, um die Versorgung

auch zukünftig sicherzustellen “, erklärt Gesundheitsminister Laumann.

Gestiegener Fachkräftemangel

Gleichzeitig verdeutlicht der Bericht (abgekürzt: LbG NRW 2019) aber auch einen

gewachsenen Fachkräftemangel: Aktuell liegt in den pflegerischen und

therapeutischen Berufen keine Arbeitsmarktreserve in Nordrhein-Westfalen vor.

In der Pflege stieg die Anzahl der offenen bzw. zukünftig zu besetzenden

Vollzeitstellen von 10.092 im Jahr 2016/2017 auf nunmehr 23.763. Damit hat sich

der Mangel an Pflegekräften – insbesondere aufgrund von geplanten personellen

Veränderungen und Erweiterungen in den Einrichtungen – mehr als verdoppelt.

In den unterschiedlichen Einrichtungsarten ist die Nachfrage nach Fachkräften

jedoch nicht gleich hoch ausgeprägt. Während rund 70 Prozent der stationären

Pflegeeinrichtungen tendenziell eine ausreichende Personalausstattung angeben,

wurde für die Therapieberufe ein hoher Nachfragedruck ermittelt.

„Alle, die Verantwortung für eine gute Versorgung der Bevölkerung tragen,

müssen auf den gestiegenen Fachkräftemangel reagieren. Deshalb hat das Land

Nordrhein-Westfalen durchgesetzt, dass in den Gesundheitsberufen kein Schulgeld

mehr anfällt. Darüber hinaus hat das Land 350 Millionen Euro in den Aufbau und

die Modernisierung von Ausbildungskapazitäten investiert. Damit haben wir einen

wichtigen Beitrag für die Zukunft geleistet. Aber es wird auch deutlich: Der

Bedarf an Fachkräften steigt weiter – deshalb muss auch weiterhin mehr

ausgebildet werden! Hier sind besonders die Versorgungseinrichtungen sowie

deren Träger gefordert“, betont Gesundheitsminister Laumann.

Daher wird das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes

Nordrhein-Westfalen bereits im Rahmen der nun beginnenden Regionalkonferenzen

zur Landesberichterstattung mit allen Personen, die an der Ausbildung in den

Pflege- und Gesundheitsfachberufen beteiligt sind, Möglichkeiten zur Ausweitung

der Ausbildungskapazitäten diskutieren.

Eine wichtige Maßnahme zur Behebung des Fachkräftemangels bei den Pflege- und

Gesundheitsberufen ist auch die Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland –

oder auch die Anwerbung engagierter Menschen aus dem Ausland, die hier eine

Ausbildung beginnen wollen. Durch die Zentralisierung der Anerkennungsverfahren

ist bereits ein wichtiger Schritt erfolgt, um die Verfahren schneller und

besser zu gestalten.

Dabei gibt es aber eine Reihe von weiteren Hürden, begonnen beim Verfahren bis

hin zum Spracherwerb, die bewältigt werden müssen. Aber auch wenn der Weg

schwer erscheint, wir müssen auch diesen Weg gehen, um die gesundheitliche

Versorgung hier in Nordrhein-Westfalen sicherzustellen.

Deshalb wird das Ministerium für Arbeit Gesundheit und Soziales im Bereich

Arbeit eine eigene Organisationseinheit aufstellen, die allein zur Aufgabe hat,

diesen möglichen Weg der Anwerbung aus dem Ausland für Arbeitgeber im

Gesundheitsbereich einfacher, erfolgreicher und nicht so hürdenreich zu

gestalten.

Nach Veröffentlichung der Berichterstattung werden die Ergebnisse der LbG NRW

2019 ab Mitte November dieses Jahres im Rahmen einer digitalen Veranstaltung in

jedem der fünf Regierungsbezirke vorgestellt und diskutiert. Eine sechste

zentrale NRW-Konferenz findet mit dem Fokus auf die Therapieberufe und das

Hebammenwesen statt. Weitere Informationen dazu sowie zur gesamten

Landesberichterstattung finden Sie unter dem Stichwort

„Landesberichterstattung" auf www.mags.nrw/broschuerenservice



Zum Hintergrund

Die Landesregierung stellt seit rund 20 Jahren mit der Landesberichterstattung

Gesundheitsberufe (LbG NRW) Nordrhein-Westfalen alle zwei Jahre zentrale Daten

zur Ausbildungs- und Fachkräftesituation in den Pflege- und Gesundheitsberufen

vor.

Sie dient den Trägern der Einrichtungen, den Akteuren sowie der Landesregierung

als Grundlage für Entscheidungen zur Herstellung und zum Erhalt der

Versorgungssicherheit in Nordrhein-Westfalen.

Das DIP an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen wurde vom

Gesundheitsministerium mit der wissenschaftlichen Erhebung, Beratung und

Ausführung der aktuellen Berichterstattung beauftragt.

Quelle: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, 10.11.2021