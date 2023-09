Pflegepersonal-Stärkungsgesetz zu einem Krankenhauspersonal-Stärkungsgesetz weiterentwickeln (Marburger Bund).

Vom Pflegepersonal-Stärkungsgesetz zum Krankenhauspersonal-Stärkungsgesetz – Nicht auf halbem Weg stehen bleiben! Die unterzeichnenden Verbände unterstützen die Intention des PflegepersonalStärkungsgesetzes. Mehr Personal in der Pflege ist das Gebot der Stunde.

Die strenge Differenzierung zwischen Pflegekräften und dem übrigen nichtärztlichen sowie ärztlichen Personalbereich im Pflegepersonal-Stärkungsgesetz geht aber an der Realität vorbei und führt zu neuen Verwerfungen.

Die Personalsituation darf nicht isoliert betrachtet werden, sie ist vielmehr Teil eines

größeren Problems. Die Fehlanreize und Risiken des DRG-Vergütungssystems,

insbesondere betriebswirtschaftliche Anreize zur weiteren Leistungsverdichtung auf Kosten

des Klinikpersonals, tragen maßgeblich zu den Personalengpässen in den Krankenhäusern

bei. In einem Dienstleistungssektor, bei dem der Personalkostenanteil rund 70 Prozent der

Betriebskosten ausmacht, reagieren viele Kliniken auf veränderte Entgelte für

Krankenhausleistungen mit Personalabbau. Diese Abwärtsspirale muss durchbrochen

werden. Die mangelhafte Investitionsfinanzierung durch die Bundesländer verschärft die

Situation zusätzlich.

Den Berufen außerhalb der Pflege im Krankenhaus droht nun eine weitere außerordentliche

Verdichtung ihrer Arbeit. Es besteht das große Risiko, dass Einsparungen, die unter den

Bedingungen des 100 Prozent-Ansatzes im DRG-System aus der Pflege erwirtschaftet

wurden und jetzt nicht mehr erwirtschaftet werden sollen, dann in andere Berufsgruppen

verlagert werden und deren Lage sogar verschlechtern. Was soll das nützen?

Die Mittel, mit denen der Gesetzgeber reagieren muss, um die Misere aller Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter in den Krankenhäusern zu beenden, sind im PflegepersonalStärkungsgesetz beschrieben: die volle Finanzierung neuer Stellen, ein hundertprozentiger

Tarifausgleich, eine Personalbemessung, die sich am Soll und nicht am Ist im DRG-System

orientiert, zusätzliche Mittel für im DRG-System nicht abgebildete Leistungen und die

Ausgliederung des gesamten Krankenhauspersonals aus dem DRG-System. In gleicher

Weise müssen diese Maßnahmen für die Pflege, aber auch für die Ärzte, Ergotherapeuten,

Hebammen, Logopäden, Mitarbeiter im Wirtschaftsdienst und für die medizinischtechnischen Dienste, Physiotherapeuten, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinderund Jugendlichenpsychotherapeuten, Sozialarbeiter und Verwaltungskräfte gelten.

Die unterzeichnenden Verbände appellieren daher an den Gesetzgeber, in einem nächsten

Schritt das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz zu einem KrankenhauspersonalStärkungsgesetz weiterzuentwickeln.

Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK)

Dr. Dietrich Munz, Präsident des Vorstandes

Deutscher Bundesverband für akademische Sprachtherapie und Logopädie (dbs)

RA Volker Gerrlich, Bundesgeschäftsführer

Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. (dbl)

Dagmar Karrasch, Präsidentin

Deutscher Verband der Ergotherapeuten e.V. (DVE)

Andreas Pfeiffer, Vorsitzender

Deutscher Verband für Physiotherapie (ZVK) e.V.

Andrea Rädlein, Vorsitzende

Marburger Bund Bundesverband

Rudolf Henke, 1. Vorsitzender

Verband Physikalische Therapie (VPT) e.V.

Karl-Heinz Kellermann, Bundesvorsitzender

Quelle: Marburger Bund, 14.12.2018