Rekordverdächtig abgezockt: Millionenschaden durch Pflegedienste

KKH: Betrüger im Gesundheitssektor erschwindeln 2021 bislang höchste Summe. Pfleger und Physiotherapeuten, die keine sind, abgerechnete Leistungen, die nie erbracht wurden: Durch solche und weitere Betrugsdelikte ist der KKH Kaufmännische Krankenkasse im vergangenen Jahr der bislang größte Schaden von 4,7 Millionen Euro entstanden. Für den

traurigen Rekord verantwortlich sind vor allem ambulante Pflegedienste. Sie erschwindelten sich mit knapp 3,4 Millionen Euro den größten Batzen zulasten der Kranken- und Pflegeversicherung der KKH –

nämlich etwa 70 Prozent der Gesamtsumme. Dass dieser immense Schaden überhaupt

aufgedeckt werden konnte, ist vor allem auf die Ermittlungserfolge der

Staatsanwaltschaft gegen mehrere Pflegedienste im Raum Augsburg zurückzuführen.

„Es sind zwar immer nur einige wenige schwarze Schafe, die kriminell agieren.

Doch diese bereichern sich an Geldern, die den Versicherten für die Vorsorge

und die Behandlung von Krankheiten vorbehalten sind“, betont

KKH-Chefermittlerin Dina Michels. „Solche Betrüger erschüttern mit ihren

Machenschaften das Vertrauen in das komplette Gesundheitssystem und bringen

darüber hinaus die ehrlichen Leistungserbringer ihres jeweiligen Berufsstandes

in Verruf.“

Hunderte neue Verdachtsfälle, dennoch hohe Dunkelziffer

Das Tückische: Häufig kommen derartige Straftaten erst gar nicht ans Licht. Die

Dunkelziffer im Gesundheitssektor ist hoch, die Schlupflöcher für Kriminelle

zahlreich. Die Prüfgruppe Abrechnungsmanipulation der KKH erhielt 2021 immerhin

bundesweit 352 neue Betrugshinweise. Ganz oben auf der Skala stehen

Pflegedienste mit 147 Tatverdächtigen, gefolgt von Krankengymnasten und

Physiotherapeuten (50 Tatverdächtige) sowie Ärzten (35 Tatverdächtige).

Insgesamt entfielen im vergangenen Jahr fast die Hälfte aller Hinweise auf den

Bereich Pflege (46 Prozent). Die Palette reicht von Pflegeheim- und

Pflegedienstbetreibern, die zu viel für unqualifiziertes Personal abkassieren

bis hin zu Versicherten, die ihren Pflegegrad manipulieren. Dina Michels

wundert das nicht: Die Pflege sei besonders anfällig für Straftaten. Seit

Jahren registriere die KKH in diesem Bereich die meisten Fälle. „Hier wirken

sich einerseits die jährlichen Abrechnungsprüfungen durch den Medizinischen

Dienst aus. Andererseits scheinen in diesem Leistungsbereich immer mehr

Menschen mit hoher krimineller Energie unterwegs zu sein“, bilanziert die

KKH-Juristin.

Von gefälschten Rezepten bis hin zu neuen Corona-Betrugsfeldern

Betrogen wird aber nicht nur in der Pflege, sondern auch in vielen anderen

Bereichen des Gesundheitswesens – angefangen von Apotheken und Krankenhäusern

bis hin zu Sanitätshäusern und Zahnarztpraxen. Dina Michels: „Hinter jedem Fall

von Abrechnungsbetrug steht der Versuch, den eigenen Gewinn illegal zu

maximieren – und zwar immer auf Kosten der Versicherten.“ Da werden Höchstsätze

für unqualifiziertes Personal abkassiert, Berufsurkunden und Rezepte gefälscht

oder Behandlungen und Krankenfahrten abgerechnet, die frei erfunden sind. In

einem der spektakulärsten Fälle der Vergangenheit panschte ein Apotheker im

großen Stil Krebsmedikamente. Damit bereicherte er sich nicht nur um mehrere

Millionen Euro (allein zu Lasten der KKH um 1,5 Millionen Euro), sondern

gefährdete vor allem Menschenleben.

Die Pandemie hat darüber hinaus weitere Betrugsfelder eröffnet. Manipulierte

Abrechnungen von Corona-Schnelltests in diversen Berliner Testzentren,

unberechtigt vom Staat kassierte Corona-Soforthilfen in Millionenhöhe in

Hamburg, gefälschte Impfausweise, die ein Mann in Sachsen an Dritte

weiterverkauft haben soll, zählt Dina Michels als Beispiele auf. „Zwar sind in

diesen Fällen die Krankenkassen nicht direkt betroffen. Doch natürlich müssen

auch diese Delikte so schnell wie möglich aufgedeckt und strafrechtlich

verfolgt werden.“

Mangelndes Spezialwissen als Freifahrtschein für Betrüger

Um derartigen Straftaten überhaupt auf die Schliche kommen zu können, sind

Krankenkassen vor allem auf Hinweise angewiesen, etwa vom Medizinischen Dienst

(MD), anderen Krankenkassen, Medien und der Polizei. Die meisten Tipps bekam

die KKH im vergangenen Jahr aus Nordrhein-Westfalen (113). Es folgen mit

deutlichem Abstand Bayern (33) und Baden-Württemberg (32). „Doch diese Hinweise

allein reichen nicht aus, um die Betrüger dingfest zu machen“, betont Michels.

Voraussetzung für einen erfolgreichen Kampf gegen kriminelle Machenschaften im

Gesundheitswesen sei ein engmaschiges Netz aus professionellen Ermittlern. „Es

darf nicht mehr passieren, dass begründete Verfahren mangels Spezialwissen

eingestellt werden. Für die Täter ist das wie ein Freifahrtschein.“ Inzwischen

gehen in den meisten Bundesländern landesweit Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften

oder eigens geschulte Fachkommissare der Kriminalpolizei Vermögensstraftaten

und Korruption im Gesundheitssektor intensiv nach. „Dies sollte

schnellstmöglich in allen Bundesländern der Fall sein“, fordert Dina Michels.

Die TOP DREI nach Höhe der Schadenssumme 2021 (gerundet):

Ambulante Pflege (3,4 Mio. Euro)

Ärztliche Leistung (375.000 Euro)

Fahrkosten (309.000 Euro)

Die TOP DREI nach Zahl der Tatverdächtigen 2021:

Pflegedienste (147)

Krankengymnasten/Physiotherapeuten (50)

Ärzte (35)

Die TOP DREI nach Zahl der Anfangsverdachte 2021:

Abrechnung nicht erbrachter Leistungen (123)

Einsatz unqualifizierten Personals (106)

Abrechnung ohne Zulassung/Genehmigung/Erlaubnis (32)

KKH-Fachtagung „Betrug im Gesundheitswesen“

Am 4. und 5. Mai 2022 findet bei der KKH die 9. Fachtagung „Betrug im

Gesundheitswesen“ statt, unter der Schirmherrschaft von Prof. Dr. Edgar Franke,

parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Gesundheit. Die

dieses Mal hybrid durchgeführte Veranstaltung gilt nach wie vor als Geheimtipp

mit Exklusivcharakter. Zu den Referenten zählen herausragende Persönlichkeiten

aus der Rechtsprechung, aus Ermittlungsbehörden und der Rechtsanwaltschaft. Die

Experten kommen bundesweit aus allen Institutionen, die sich im weitesten Sinne

– auch wissenschaftlich – mit der Bekämpfung von Betrug und Korruption im

Gesundheitswesen beschäftigen. Sie diskutieren vor Ort sowie online über neue

Rechtsprechung, Strategien für erfolgreiche Ermittlungen und Auswirkungen neuer

Gesetze.

Ein renommierter Experte für Korruptionsstrafsachen ist Oberstaatsanwalt André

Schmidt von der Staatsanwaltschaft Braunschweig: „Betrug im Gesundheitswesen

ist kein Kavaliersdelikt. In letzter Konsequenz zahlen wir alle drauf, denn die

unzulässig entzogenen Gelder müssen durch die Solidargemeinschaft finanziert

werden.“ Und nach Schätzungen des Statistischen Bundesamts steigen die Ausgaben

im Gesundheitssektor immer weiter an – allein im Jahr 2021 auf einen Höchstwert

von insgesamt 466 Milliarden Euro. „Diese Summe setzt bei einzelnen

Leistungserbringern ein hohes Maß an Energie frei, gesetzwidrig Gelder

einzustreichen. Deshalb ist es wichtig, dass alle Verantwortlichen bei der

Bekämpfung von Straftaten im Gesundheitswesen an einem Strang ziehen“,

appelliert Schmidt. „Darüber hinaus ist der Schutz von Hinweisgebern von

besonderer Bedeutung, damit die Ehrlichen am Ende nicht die Dummen sind.“

Weitere Informationen zur Fachtagung finden Sie unter kkh.de/abrechnungsbetrug.

Auf dieser Website nimmt die KKH zudem Tipps auf Fehlverhalten im

Gesundheitswesen über ein elektronisches Hinweisgebersystem sowohl namentlich

als auch anonym entgegen. Alternativ ist dies auch per Mail an

betrugsverdacht@kkh.de möglich.

Hinweis für die Redaktionen: Audiomaterial für Radiosender finden Sie unter

pointoflistening.de.

Die KKH Kaufmännische Krankenkasse ist eine der größten bundesweiten

gesetzlichen Krankenkassen mit mehr als 1,6 Millionen Versicherten. Nähere

Informationen erhalten Sie unter kkh.de/kurzportrait.

Quelle: Medienaussendung, 04.05.2022