RHÖN-KLINIKUM AG schließt die ersten neun Monate 2021 mit Umsatzplus ab (Pressemitteilung).

Der Konzern der RHÖN‐KLINIKUM AG verzeichnete in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021 Umsatzerlöse in Höhe von 1.030,6 Mio. € nach 1.018,7 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Damit konnte der Umsatz um 1,2 % gesteigert werden. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag

mit 71,1 Mio. € um 10,3 Mio. € über dem Vorjahresniveau von 60,8 Mio. €. Die EBITDA‐Marge betrug 6,9 %. Unter Berücksichtigung von Abschreibungen, Finanzierungskosten und

Steuern resultierte aus dem EBITDA ein Konzernergebnis von + 15,5 Mio. € nach +

2,3 Mio. € im Jahr zuvor. Von Januar bis September behandelten wir 632.883

Patienten, 4,2 % mehr als im Vorjahreszeitraum (VJ Q3 2020: 607.151).

Die RHÖN-KLINIKUM AG hat in den vergangenen Monaten weiterhin große

Anstrengungen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie unternommen. Dr. Christian

Höftberger, Vorstandsvorsitzender der RHÖN-KLINIKUM AG, sagte: „Wir erleben

derzeit eine exponentielle Steigerung der Infektionen, die zusammen mit den

saisonalen Erkrankungen zu einer Verschärfung der Lage in den Krankenhäusern

führt. Anders als zu Beginn der Pandemie greifen wir jedoch auf umfangreiche

Erfahrungen in der Behandlung von COVID‐19 Patienten zurück und hoffen auf gut

beherrschbare Krankheitsverläufe aufgrund der Corona-Impfungen. Bei aller

Zuversicht müssen wir jedoch auch festhalten, dass der aufopferungsvolle,

herausragende Einsatz unserer Mitarbeitenden über mittlerweile eineinhalb Jahre

hinweg – analog zum bundesweiten Trend – in zunehmender Erschöpfung des

beteiligten Klinikpersonals mündet.“

Herausforderungen gemeinsam meistern – Appell an Bundespolitik

Zu den vordringlichsten Aufgaben der RHÖN-KLINIKUM AG gehören zudem folgende

drei Handlungsfelder: die Stärkung von Pflege und Medizin, die Konzentration

der Kliniken auf ihre Kerntätigkeiten und die Bündelung von Spezial-Know‐how.

Diese Themenbereiche geht das Unternehmen unter Einbeziehung aller

Mitarbeitenden an und profitiert dabei von der Zusammenarbeit mit den

Gesellschaften des Konzerns der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA.

In der Gesundheitspolitik sieht die RHÖN-KLINIKUM AG Reformbedarf. Das

Unternehmen begrüßt ausdrücklich den Wunsch der Sondierungspartner SPD, Bündnis

90/Die Grünen und FDP, Vorsorge und Prävention zum Leitprinzip der

Gesundheitspolitik zu machen. Auch der Grundgedanke von mehr

sektorenübergreifenden Kooperationen ist sinnvoll, sollte jedoch bei der

Konkretisierung ein radikales Aufweichen von Sektorengrenzen, insbesondere

zwischen der ambulanten und stationären Versorgung, mit sich bringen.

„Aktuell vermissen wir Lösungsansätze zur Beseitigung des erheblichen

Investitionsstaus in der deutschen Gesundheitswirtschaft und appellieren an die

Sondierungspartner, diesen Themenbereich explizit anzugehen“, so Höftberger.

Darüber hinaus braucht es zwingend deutlich mehr Investitionen in die bauliche

Infrastruktur und Medizintechnik. Verstöße gegen den Grundsatz der dualen

Finanzierung dürfen künftig nicht mehr stillschweigend hingenommen werden.

Vielmehr bedarf es wirksamer Sanktionsmechanismen.

Prognose

Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten des

Geschäftsjahres 2021 hat der Vorstand der RHÖN‐KLINIKUM AG am 8. Oktober 2021

entschieden, die bisherige Prognose des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und

Abschreibungen (EBITDA) für das Geschäftsjahr 2021 (mit einem Wert zwischen

72,5 Mio. € und 82,5 Mio. €) anzupassen. Für das Geschäftsjahr 2021 rechnet der

Vorstand der Gesellschaft nunmehr mit einem EBITDA zwischen 92 Mio. € und 102

Mio. €. Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von 1,4 Mrd. € in

einer Bandbreite von jeweils +/‐ 5 % nach oben bzw. nach unten wird

beibehalten. Diese Prognose spiegelt die weiter verschärften regulatorischen

Eingriffe des Gesetzgebers, wie beispielsweise die

Pflegepersonaluntergrenzenverordnung (PpUGV) und das

Pflegepersonalstärkungsgesetz (PpSG), wider. Ebenfalls weisen wir darauf hin,

dass die Prognose unter Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem weiteren Verlauf

der COVID‐19‐Pandemie und unter dem Vorbehalt etwaiger regulatorischer

Eingriffe mit Auswirkungen auf die Vergütungsstruktur im Jahr 2021 steht.

Die komplette Ergebnisveröffentlichung lesen Sie in der Quartalsmitteilung:

www.rhoen-klinikum-ag.com/zwischenberichte-quartalsmitteilungen



Die RHÖN‐KLINIKUM AG ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in

Deutschland. Die Kliniken bieten exzellente Medizin mit direkter Anbindung zu

Universitäten und Forschungseinrichtungen. An den fünf Standorten Campus Bad

Neustadt, Klinikum Frankfurt (Oder), Universitätsklinikum Gießen und

Universitätsklinikum Marburg (UKGM) sowie der Zentralklinik Bad Berka werden

jährlich rund 809.000 Patienten behandelt. Rund 18.450 Mitarbeitende sind im

Unternehmen beschäftigt. Das innovative RHÖN-Campus-Konzept für eine

sektorenübergreifende und zukunftsweisende Gesundheitsversorgung im ländlichen

Raum, die konsequente Fortsetzung des schrittweisen digitalen Wandels im

Unternehmen sowie die strategische Partnerschaft mit Asklepios sind wichtige

Säulen der Unternehmensstrategie. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist ein eigenständiges

Unternehmen unter dem Dach der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA.

www.rhoen-klinikum-ag.com

Quelle: Pressemitteilung, 11.11.2021