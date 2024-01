Rollende Intensivstation mit 4 Beatmungsplätzen für den Transport von COVID-19-Patienten

Rollende Intensivstation mit 4 Beatmungsplätzen - Daimler Buses baut Mercedes-Benz Citaro für den Transport von COVID-19-Patienten um (Daimler).

Großraum-Intensivtransportwagen (G-ITW) als gemeinsames Projekt von Daimler Buses und dem Deutschen Roten Kreuz Rettungsdienst Heidenheim-Ulm Ehemaliger Überlandlinienbus Mercedes-Benz Citaro mit vier Intensivbetten ausgerüstet Universitätsklinikum Ulm und Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm am Projekt beteiligt Stuttgart/Ulm. In nur drei Wochen hat Daimler Buses am Standort Neu-Ulm einen

Überlandlinienbus in ein Spezialfahrzeug für die Verlegung von

COVID-19-Patienten umgebaut. Der Mercedes-Benz Citaro wird von der

DRK-Rettungsdienst Heidenheim-Ulm gGmbH eingesetzt, die damit den größten

Intensivtransportwagen in Deutschland in Betrieb nimmt. Bei dem Fahrzeug

handelt es sich um eine Leihgabe, das dem Deutschen Roten Kreuz vorerst für die

Dauer von sechs Monaten zur Verfügung gestellt wird. Das gemeinsame Projekt

wird vom Universitätsklinikum Ulm unterstützt, das für das ärztliche

Fachpersonal sorgt. Mit an Bord ist auch die SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH,

die Fahrer und Wartungspersonal zur Verfügung stellt.

[...]

Quelle: Daimler, 24.04.2020