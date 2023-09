Sächsische Gesundheitswirtschaft: Bruttowertschöpfung 2020 um 3 Prozent vermindert

Sächsische Gesundheitswirtschaft 2020 im Ländervergleich um durchschnittlich 5 Prozent eingebrochen (Statistikamt Sachsen).

Die preisbereinigte Bruttowertschöpfung (BWS) in der sächsischen Gesundheitswirtschaft1) verringerte sich 2020 nach vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgruppe „Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen der Länder“ (AG GGRdL) um 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr

(Durchschnitt der Länder: 5,0 Prozent). Damit fiel der vorwiegend durch die Corona-Pandemie bedingte reale Rückgang in diesem Querschnittsbereich geringer aus als in der Gesamtwirtschaft Sachsens

(-4,8 Prozent). Nominal stagnierte quasi die BWS der sächsischen

Gesundheitswirtschaft verglichen mit 2019 (0,2 Prozent) und betrug knapp 12,5

Milliarden Euro. Im Jahr 2020 hatte mehr als jeder achte Erwerbstätige in

Sachsen einen Arbeitsplatz in der Gesundheitswirtschaft. Während in der

Gesamtwirtschaft die Zahl der Erwerbstätigen im Vorjahresvergleich rückläufig

war (-1,1 Prozent), zeigte sich die Gesundheitswirtschaft mit einem Anstieg der

Erwerbstätigen um 2,0 Prozent (Durchschnitt der Länder: 1,9 Prozent) auch in

Krisenzeiten als Beschäftigungsmotor. Die BWS (in jeweiligen Preisen) je

Erwerbstätigen erreichte 2020 in der stark dienstleistungsorientierten

Gesundheitswirtschaft Sachsens 44 646 Euro. Im Durchschnitt der Länder betrug

sie 52 061 Euro. Damit lag die sächsische Gesundheitswirtschaft um rund 7 400

Euro unter dem Länderdurchschnitt bzw. fast 20 Prozent unter dem Wert für die

sächsische Gesamtwirtschaft in Höhe von 55 432 Euro.

Quelle: Statistikamt Sachsen, 17.06.2021