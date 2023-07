Sana übernimmt Sanitätshausgruppe ots Schadock GmbH

Sana-Kliniken: Übernahme der Sanitätshausgruppe ots Schadock GmbH ist ein weiterer Baustein auf dem Weg zum führenden integrierten Gesundheitsdienstleister (Medienmitteilung).

Die Sana Kliniken AG hat die Sanitätshausgruppe ots Schadock GmbH mit Wirkung zum 1. Januar 2022 übernommen und somit ihr Geschäftsfeld erweitert: Die rund 100 Experten bestehend aus Orthopädie- und Rehatechnikern sowie Spezialisten aus dem Sport- und Sanitätshausbereich

erbringen ihre Leistungen an acht Standorten in der Region Berlin. Mit bereits drei Tochterunternehmen in Süd- und Ostdeutschland ist das neue Engagement ein weiterer regionaler

Entwicklungsschritt mit Blick auf das Dienstleistungsspektrum rund um die

Hilfsmittelversorgung.

„Mit dem klaren Fokus auf eine noch patientenorientiertere Versorgung haben wir

uns das Ziel gesetzt, verstärkt sinnvolle Angebote rund um die eigentliche

medizinische und pflegerische Versorgung in den Einrichtungen anzubieten“, sagt

Thomas Lemke, Vorstandsvorsitzender der Sana Kliniken. Zu diesem

gesamtheitlichen Versorgungsansatz gehöre auch die konsequente Verzahnung mit

regional etablierten Spezialisten im Bereich der Hilfsmittelversorgung.

Mit den drei Tochterunternehmen, reha team Nordbayern, ORTHOTechnik Rummelsberg

sowie dem Sanitätshaus Helmut Haas ist Sana bereits seit 2014 im Bereich der

Hilfsmittelversorgung aktiv. Dadurch können insbesondere orthopädische und

neurologische Patienten nach dem stationären Krankenhausaufenthalt nahtlos

versorgt und unterstützt werden. Doch damit nicht genug: „Wir bieten das

komplette Leistungs- und Produktportfolio im Hilfsmittelbereich für die

unterschiedlichsten Lebensphasen an, was unseren Patientinnen und Patienten

respektive ihren Angehörigen die oftmals aufwendige Suche nach dem richtigen

Fabrikat erspart“, sagt Dr. Harald Blanz, Verantwortlicher für den Heil- und

Hilfsmittelbereich im Sana-Konzern. Hinzu kommt, dass der Hilfsmittelbereich

sehr beratungsintensiv ist. Insofern sei die Freude groß, dass bei ots Schadock

ein eingespieltes und sehr kompetentes Team arbeite, ergänzt Dr. Blanz.

Alle Patientinnen und Patienten der Sana Kliniken haben unverändert die

Wahlfreiheit, von wem sie bei Bedarf Hilfsmittel nach ihrem

Krankenhausaufenthalt beziehen.

Über Sana Kliniken AG

Die Sana Kliniken AG ist der führende integrierte Gesundheitsdienstleister im

deutschsprachigen Raum mit über 120 Einrichtungen (darunter mehr als 50

Krankenhäusern und MVZ), zwei Millionen behandelter Patienten und einem Umsatz

von drei Milliarden Euro im Jahr 2021. 25 private Krankenversicherungen sind

Eigentümer der Gruppe. Gemeinsam stehen Eigentümer und Sana Kliniken für eine

umfassende Gesundheitsversorgung. Sana Kliniken erbringt von der Prävention,

über die ambulante und stationäre Versorgung sowie Nachsorge, Reha und

Hilfsmitteln bis zu B2B-Services in Einkauf, Logistik und im Med-Tech-Bereich

integrierte Gesundheitsleistungen für Patienten und Unternehmen.

Quelle: Medienmitteilung, 28.07.2022