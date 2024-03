Schwerpunktstaatsanwaltschaft auch für Nordrhein-Westfalen gefordert

Abrechnungsmanipulation: Ersatzkassen in NRW erhalten über eine Million Euro zurück (VdEK).

Die Ersatzkassen in Nordrhein-Westfalen haben im vergangenen Jahr über eine Million Euro von Pflegediensten, Ärzten sowie Heil- und Hilfsmittelerbringern wegen falscher Abrechnungen und anderer Manipulationen zurückerhalten. Das

Ergebnis liegt über dem Durchschnitt der letzten Jahre. 86 Fälle wurden 2021 in NRW abgeschlossen. Der Verdacht der Manipulation

bestätigte sich in 50 Fällen. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem

20-prozentigen Anstieg. Bei zehn dieser Fälle wurde die Staatsanwaltschaft

eingeschaltet, da sich der Verdacht auf eine strafbare Handlung ergeben hatte.

In weiteren zwei Fällen bestand der Verdacht auf eine Vertragsverletzung. Nicht

erhärtet hat sich der Betrugsverdacht in 24 Fällen.

„Abrechnungsbetrug ist keine Bagatelle. Das zeigt die erneut hohe Summe der

Rückforderungen“, sagte Dirk Ruiss, Leiter der vdek-Landesvertretung in NRW. Er

fordert, dass in Nordrhein-Westfalen nach dem Vorbild anderer Bundesländer

Schwerpunktstaatsanwaltschaften eingerichtet werden.

Ambulante Pflegedienste geprüft

Im Mittelpunkt der Überprüfungen standen erneut ambulante Pflegedienste in NRW.

Auf sie entfielen zwei Drittel der Überprüfungen. Dabei forderten die

Ersatzkassen über 260.000 Euro zurück – rund 25 Prozent der gesamten

Rückforderungen. Allein die Hälfte dieses Betrags entfiel auf vier

Pflegedienste. Bei ihnen hatten die Ersatzkassen den Einsatz von Pflegekräften

festgestellt, die nicht über die notwendige Qualifikation für ihre

wahrgenommenen Aufgaben verfügten oder von den Ersatzkassen dafür nicht

anerkannt waren.

Bei Ärzten und Zahnärzten ergaben sich sechs Verdachtsfälle. Die größten

Einzelbeträge ergaben sich dabei im Fall einer zahnärztlichen

Praxisgemeinschaft aus Westfalen-Lippe, die regelmäßig die

Krankenversicherungskarten der Versicherten taggleich in beiden Praxen

eingelesen hatte. Aufgrund der Schwere der Manipulation in Höhe von 117.000

Euro wurde der Sachverhalt den Ermittlungsbehörden angezeigt. Ein Arzt, der

nicht-erbrachte Leistungen abgerechnet hat, muss rund 125.000 Euro

zurückzahlen. Beide Fälle konnten in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen

Vereinigung bzw. der Kassenzahnärztlichen Vereinigung in Westfalen-Lippe

aufgedeckt werden.

Zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten ist inzwischen eine

ehemalige Arzthelferin verurteilt. Sie hatte in den Jahren 2015 bis 2019 zu

Unrecht Verordnungen über Blutzuckerteststreifen erstellt und in Apotheken

eingelöst. Die bezogenen Blutzuckerteststreifen verkaufte die Arzthelferin

gewinnbringend über eBay. Aufgefallen ist der Sachverhalt im Rahmen der

Abrechnungsprüfung bei den gesetzlichen Krankenkassen. Die Schadenssumme von

mehr als 25.000 Euro wurde an die Ersatzkassen zurückgezahlt. Der Arzthelferin

wurde von der Arztpraxis gekündigt.

Fokus auf der Homepage der vdek-Landesvertretung NRW

Über Abrechnungsbetrug in NRW informiert auch das Fokusthema auf der

Internetseite der vdek-Landesvertretung in Nordrhein-Westfalen. Unter

https://www.vdek.com/LVen/NRW/fokus/abrechnungsmanipulation.html

werden herausragende Fälle dargestellt, die Prüfungsergebnisse mit Grafiken

illustriert und über die Rechtsgrundlagen informiert.

Quelle: VdEK, 10.05.2022