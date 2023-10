Solides Wachstum der baden-württembergischen Gesundheitswirtschaft im Jahr 2019 (Statistikamt Baden-Württemberg).

Während die preisbereinigte Bruttowertschöpfung in der Gesamtwirtschaft 2019 in Baden-Württemberg auf dem Vorjahresniveau verharrte, erhöhte sich die Bruttowertschöpfung in der Gesundheitswirtschaft gegenüber dem Vorjahr real um 2,2 %. Dies teilt das Statistische Landesamt Baden-Württemberg nach vorläufigen

Berechnungen der Arbeitsgruppe »Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen der

Länder« (AG GGRdL) mit. Verglichen mit dem Jahr 2015 erhöhte sich die

Bruttowertschöpfung in der Gesundheitswirtschaft preisbereinigt um 16,1 % und

damit deutlich stärker als jene in der Gesamtwirtschaft (+7,0 %). Nominal lag

die Bruttowertschöpfung 2019 in der hiesigen Gesundheitswirtschaft bei über

44,9 Mrd. Euro. Dies entsprach einem Anteil an der Gesamtwirtschaft von 9,5 %.

Rund 778 500 Erwerbstätige waren hierzulande im Jahr 2019 der

Gesundheitswirtschaft zuzuordnen. Somit hatte in dieser Querschnittsbranche

jeder achte Erwerbstätige im Südwesten seinen Arbeitsplatz (12,2 %). Gegenüber

dem Vorjahr stieg in der Gesundheitswirtschaft die Zahl der Erwerbstätigen 2019

um rund 15 600 Personen bzw. 2,0 % an. Zum Vergleich: Die Erwerbstätigkeit

insgesamt erhöhte sich in Baden-Württemberg gegenüber dem Vorjahr um 0,9 %.

Die Bruttowertschöpfung (in jeweiligen Preisen) je Erwerbstätigen, ein Maß für

die Arbeitsproduktivität, lag in der Gesundheitswirtschaft Baden-Württembergs

2019 mit 57 700 Euro auf einem - im Vergleich zu anderen Ländern - hohen Niveau

(Durchschnitt der Länder: 53 286 Euro).

Detaillierte und miteinander vergleichbare Länderergebnisse für die Jahre 2008

bis 2019 finden Sie im Statistikportal.

Tabelle 1

Bruttowertschöpfung und Erwerbstätige in der Gesundheitswirtschaft in

Baden-Württemberg und Bundesländer 2008 bis 2019*)

Jahr Gesundheitswirtschaft Anteil der Gesundheitswirtschaft an der

Gesamtwirtschaft

Baden-Württemberg Summe der Bundesländer darunter WZ Q1)

Baden-Württemberg Summe der Bundesländer

Bruttowertschöpfung

Mrd. EUR2) %

*) Sowie in der Summe der Bundesländer.

1) Gesundheitsrelevanter Teil des WZ Q (Gesundheits- und Sozialwesen) der

Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).

2) Bruttowertschöpfung in jeweiligen Preisen.

Datenquelle: AG GGRdL; Wertschöpfungs-Erwerbstätigen-Ansatz der Länder,

Berechnungsstand: September 2020; Angaben ab 2015 vorläufig. Aufgrund eines

Quellenwechsels ab dem Berichtsjahr 2014 ist ein Vergleich mit den Ergebnissen

der Vorjahre nur eingeschränkt möglich.

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2020

2008 29,7 203,9 17,8 8,7 8,9

2009 30,4 210,9 18,5 9,6 9,6

2010 31,1 217,9 19,2 9,0 9,5

2011 32,3 226,3 19,7 8,9 9,4

2012 33,7 234,6 20,3 9,1 9,5

2013 35,0 243,0 21,4 9,1 9,6

2014 36,3 254,7 22,2 9,1 9,7

2015 37,9 265,2 22,9 9,1 9,7

2016 39,3 277,0 23,6 9,2 9,8

2017 40,9 286,9 24,7 9,2 9,8

2018 43,0 297,2 . 9,3 9,9

2019 44,9 309,8 . 9,5 10,0

Erwerbstätige

1.000 Personen %

2008 648,8 4.720 468,6 11,3 11,6

2009 661,8 4.826 481,3 11,6 11,8

2010 670,1 4.922 489,0 11,7 12,0

2011 674,7 4.973 493,8 11,6 12,0

2012 687,1 5.048 503,3 11,7 12,0

2013 701,0 5.134 514,8 11,8 12,1

2014 706,7 5.162 514,3 11,7 12,1

2015 724,8 5.307 528,9 11,9 12,3

2016 737,5 5.452 538,9 12,0 12,5

2017 748,3 5.555 548,2 12,0 12,6

2018 762,9 5.670 560,6 12,0 12,6

2019 778,5 5.813 . 12,2 12,8

Schaubild 1: Entwicklung der Bruttowertschöpfung und der Erwerbstätigkeit in

der Gesundheitswirtschaft und Gesamtwirtschaft Baden-Württembergs 2008 bis 2019

Tabelle 2

Entwicklung der Bruttowertschöpfung und der Erwerbstätigkeit in der

Gesundheitswirtschaft und Gesamtwirtschaft

in Baden-Württemberg 2008 bis 2019*)

Jahr BWS Gesundheitswirtschaft BWS Gesamtwirtschaft Erwerbstätige

Gesundheitswirtschaft Erwerbstätige Gesamtwirtschaft

Index 2015 = 100

*) Bruttowertschöpfung (BWS) preisbereinigt, verkettet.

Datenquellen: AG GGRdL, Wertschöpfungs-Erwerbstätigen-Ansatz, Berechnungsstand:

September 2020; AK VGRdL, Berechnungsstand: August 2019 / Februar 2020 (VGR des

Bundes); AK ETR, Berechnungsstand: August 2019 / Februar 2020 (VGR des Bundes);

Angaben ab 2015 vorläufig.

Quelle: Statistikamt Baden-Württemberg, 10.09.2020