Sozialbank stellt 100 Mio. Euro Sonderkontingent für Avalkredite zur Verfügung

Sozialbank reagiert mit Bürgschaftsangebot auf gefährdete Zahlungsfähigkeit von Sozialunternehmen (Mit einem Sonderkontingent für Avale will die Sozialbank Unternehmen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft unterstützen).

Die Bank für Sozialwirtschaft (Sozialbank) hat ein Sonderkontingent an Avalkrediten zur Steigerung der Liquidität im Sozial- und Gesundheitssektor aufgelegt. Angesichts drohender Liquiditätsengpässe durch hohe Energiekosten und die anhaltende Inflation stellt sie einen Kreditrahmen in Höhe von 100 Millionen Euro für Sozialunternehmen bereit.

„Mit dem Sonderkontingent für Avale möchten wir unsere Kundinnen und Kunden aus

der Sozial- und Gesundheitswirtschaft in der angespannten finanziellen

Situation unterstützen“, erklärt Enrico Meier, Direktor des Geschäftsbereichs

Markt der Bank für Sozialwirtschaft.

Mit einem Avalkredit, auch als Bankbürgschaft bekannt, optimieren

Sozialunternehmen ihre Liquidität, da sie keine eigenen Mittel einsetzen

müssen. Im Bedarfsfall tritt die Bank für Sozialwirtschaft als Bürge auf und

zahlt die geforderten Summen aus. Indem die Bank eine geforderte Zahlung

garantiert, schonen Sozialunternehmen ihre bestehenden Guthaben und halten ihre

Kreditlinien für andere Ausgaben frei. Ein Avalrahmenkredit wird auf Vorrat

eingerichtet. Bei Liquiditätsbedarf wird dann ein Einzelaval innerhalb dieses

Rahmens in Anspruch genommen. Für die Bereitstellung des Avalrahmenkredits

entstehen Kunden der Bank für Sozialwirtschaft keine Kosten. Für abgerufene

Einzelavale wird eine Provision fällig.

Die Einsatzmöglichkeiten für Avale in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft

sind vielfältig. Häufig werden sie von Altenpflegeheimen und anderen

stationären Einrichtungen für Mietkautionszahlungen verwendet. Rettungsdienste

und andere soziale Diensten setzen Dienstleistungsavale als Sicherheit bei der

Teilnahme an Ausschreibungen ein. In Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und

anderen personalintensiven Branchen sind Altersteilzeitavale sehr gefragt. Für

die Anschaffung von kostenintensiven Gütern gibt es darüber hinaus

Anzahlungsavale.

Weitere Informationen zu den Einsatzmöglichkeiten von Avalen sind erhältlich

unter: www.sozialbank.de/produkte/finanzierung/avalkredit

Quelle: Mit einem Sonderkontingent für Avale will die Sozialbank Unternehmen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft unterstützen, 28.02.2023