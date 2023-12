Spitzenverband für digitale Gesundheitsversorgung gegründet (Gründer-Manifest).

48 Start-ups stellen konkrete Gestaltungsräume zur Beschleunigung der digitalen Transformation im Gesundheitssektor vor – mit Lösungen „made in Europe“. Anschließend diskutieren sie mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn über die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Die Potenziale für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung und der

Digitalisierung in der Gesundheitsbranche in Deutschland sind riesig. In den

letzten Jahren haben deutsche Digital Health-Gründerinnen und Gründer mit ihren

Ideen, Know-how und jahrelangem engagiertem Einsatz Lösungen geschaffen, deren

Qualität schon jetzt in vielen Bereichen weltweit führend ist. Das zeigt: Wir

wollen und wir können aus Deutschland und Europa heraus Innovationen entwickeln

und damit auch Standards setzen.Unter dem Titel „Digitale Innovation macht

gesund!“ rufen daher die Gründerinnen und Gründer der führenden deutschen

Healthcare-Start-ups zur Stärkung des digitalen Wandels in der

Gesundheitsbranche auf. Ihr Ziel: eine zeitgemäße Gesundheitsversorgung für

alle – nicht in einer fernen Zukunft, sondern heute. Mit digitalen Lösungen

wollen sie die Qualität in der Gesundheitsversorgung im Sinne der Patientinnen

und Patienten verbessern und Fachkräfte entlasten. Das Manifest lädt

Vertreterinnen und Vertreter aller Bereiche des Gesundheitswesens zur

Kollaboration ein.

„Ich freue mich über das Engagement der Healthcare-Start-ups“, sagte

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nach der Vorstellung des Manifests. „Damit

das deutsche Gesundheitswesen patientenfreundlicher wird, brauchen wir

innovative digitale Lösungen. Und wir müssen dafür sorgen, dass sie schnell

beim Patienten ankommen. Darum ist Digitalisierung für mich kein Nebenaspekt,

sondern zentraler Bestandteil in jedem unserer Gesetze.“

In der Praxis kommt der digitale Wandel im deutschen Gesundheitswesen trotz

Fortschritten wie dem „Gesetz für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung

und Innovation“ (Digitale-Versorgung-Gesetz – DVG) weiter nur in kleinen

Schritten voran. Mit dem Manifest „Digitale Innovation macht gesund!“ zeigen

deutsche Gründerinnen und Gründer auf, dass sich insbesondere die angestaubten

Strukturen des Gesundheitssystems ändern müssen – von Silodenken und

Insellösungen hin zu gemeinschaftlichem Handeln. Von befristeten Pilotprojekten

hin zu langfristiger Planbarkeit und rascher Umsetzung. Deshalb wollen die

Unterzeichnerinnen und Unterzeichner auf Initiative des Healthcare-Start-ups

Lindera der Branche Impulse für eine konstruktive, mutige Zusammenarbeit aller

Beteiligten geben.

Innovation in der Gesundheitsversorgung: digital, vernetzt, intelligent – und

gemeinsam

Die Beharrungskräfte des deutschen Gesundheitssystems haben lange dazu

beigetragen, dass digitale Lösungen keinen breiten Eingang in den ersten

Gesundheitsmarkt finden. Dabei werden digitale Gesundheitsangebote aus

Deutschland bereits von Millionen von Menschen in Deutschland und der ganzen

Welt genutzt. Patientinnen und Patienten wie Beschäftigte im Gesundheitswesen

brauchen und verlangen nach digitalen Lösungen. Damit technologische

Innovationen Einzug in die Regelversorgung von Patientinnen und Patienten

erhalten, muss sich jedoch das bestehende System für Innovationen öffnen.

Besserung ist nur über eine breite Zusammenarbeit und Offenheit verschiedener

Akteure in der Gesundheitsversorgung möglich, die sich der Zukunft nicht

verschließen und Innovation angemessen vergütet sehen wollen. Zur Förderung der

Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen und des e-Health Standorts

Deutschland fordert die Initiative als konstruktiver Treiber eine Partnerschaft

zwischen Verwaltung, Kassen, Politik und Lösungsanbietern. Mithilfe des

Manifests sollen:

Vorschläge für strukturelle Anpassungen für ein modernes Gesundheitssystem

entwickelt werden.

sich die Krankenkassen für Innovationen öffnen und als aktive und langfristige

Partner einbezogen werden.

politische wie verwaltungstechnische Entscheiderinnen und Entscheider davon

überzeugt werden, dass ein Mentalitätswandel überfällig ist.

die Praxis befristeter Pilotprojekte beendet, Zulassungsprozesse von

e-Health-Anwendungen gestrafft sowie innovative Pflegeprodukte „made in Europe“

verstärkt gefördert und eingesetzt werden.

Politik, Kassen und Leistungserbringer einen transparenten Plan entwerfen, um

die lösungsorientierte Digitalisierung im Gesundheitssektor gemeinsam

voranzutreiben.

Soliden Boden für die Lösung drängender Herausforderungen

Unbesetzte Stellen, Ärztemangel auf dem Land, eine alternde Bevölkerung, lange

Wartzeiten bei Terminen, immer vollere Notaufnahmen, die immer stärkere

Überlastung von Fachkräften bei immer weniger Zeit für den Menschen: Die

Probleme, vor denen unser Gesundheitssystem steht, sind immens – und drängend.

Politische Entscheiderinnen und Entscheider sowie Krankenkassen und

Leistungserbringer müssen darauf schnelle, zufriedenstellende Antworten finden

und sie in die Tat umsetzen. Damit die Versorgung deutscher Patientinnen und

Patienten nicht länger auf dem vorletzten Platz steht, Gründerinnen und Gründer

in die USA abwandern und Großkonzerne aus dem Ausland das deutsche

Gesundheitswesen überrollen. Gemeinsam kann die einmalige Chance genutzt

werden, Deutschland vom „Zu-Spät-Kommer“ zu einem Vorreiter und Weltmarktführer

im Bereich Digital Health und Künstliche Intelligenz zu machen.

„Paragraphen-Dschungel und bürokratische Gestrüpp ersticken digitale

Innovationen allzu oft bereits im Keim. Dabei haben wir hier die Talente, die

mit modernen und kreativen Ideen an die drängenden Herausforderungen

herangehen“, sagt Lindera Gründerin und Geschäftsführerin Diana Heinrichs. „Für

uns gilt deshalb: Nicht weiter zögern, sondern jetzt endlich die Grundlagen

schaffen, für die sichere, nachhaltige und langfristige Digitalisierung des

Gesundheitswesens – eine wirklich zeitgemäße Gesundheitsversorgung zum Wohl der

Menschen in diesem Land.“

Breite Unterstützung des Manifests aus der Digital Health Start-up Szene

Die Unterzeichner des Manifests „Digitale Innovation macht gesund. Nicht 2021,

sondern jetzt!“ sind:

Daniel Nathrath, Ada Health GmbH

Janis Reinelt, AICURA Medical GmbH

Dr. Carol Wildhagen, Ariana Digital Health Solutions GmbH

Jens Grudno, Assistr Digital Health Systems GmbH

Bazil Azmil, BreakthroughX Health GmbH

Jesaja Brinkmann, Cara Care – HiDoc Technologies GmbH

Hans Raffauf, Clue by BioWink GmbH

Markus Teuber, DiaMonTech GmbH

Dr. Paul Brandenburg, DIPAT Die Patientenverfügung GmbH

Marc Molitor, Doctena GmbH

Julian Maar, DOCTORBOX GmbH

Dr. Petra Becker, Dr. Becker eHealth GmbH

Dr. Alexander Schachinger, EPatient Analytics GmbH

Gandolf Finke, Fosanis GmbH

Dr. David Ebert, GET.ON Institut GmbH

Vanessa von Frankenberg, Go Beyond Why

Benjamin Pochhammer, Goreha GmbH (Caspar-Health)

Philip Pogoretschnik, Humanoo – eTherapists GmbH

Maximilian Grönemeyer, Kenkou GmbH

Saman Hashemian, Kianava

Stephanie Kaiser, Heartbeat Labs GmbH

Dr. Johannes Jacubeit, LifeTime GmbH

Diana Heinrichs, Lindera GmbH

Julian Specht, Living Brain GmbH

Inga Bergen, Magnosco GmbH

Dr. Philipp Nägelein, MEDIKURA Digital Health GmbH

Guido Axmann, Medicinisto AG

Emil Kendziorra, Medlanes GmbH

Friedrich Lämmel, mHealth Pioneers GmbH

Laura Henrich, midge medical GmbH

Gabriel Enczmann, mySugr GmbH

Dennis Breuer, nevisq GmbH

Dr. Florian Koerber, Newsenselab GmbH

Markus C. Müller, Nui Care GmbH

Daniel Philipp, permendo GmbH

Lars Kilchert, pflege.de

Dr. Benedikt Zacher, pflege.de; sunacare.de; vindex.health

Philipp Zajac, ReHub GmbH

Shari Langemak, relearnlabs GmbH

Katrin Pucknat, ResMed Germany

Ilja Michaelis, Routine Health GmbH

Farina Schurzfeld, selfapy GmbH

Manuel Ronnefeldt, 7Mind GmbH

Daniel Schlör, SunaCare GmbH

Gloria Seibert, Temedica GmbH

Katrin Reuter, Trackle GmbH

Daniel Kollmann, Vivelia GmbH

Christian Rebernik, Vivy GmbH

Quelle: Gründer-Manifest, 21.10.2019