Städtisches Klinikum Frankfurt Höchst: Weltweit erster Krankenhaus-Neubau als Passivhaus zertifiziert

Der Neubau des Klinikums Frankfurt Höchst ist im Passivhaus-Standard realisiert worden. Als weltweit erstes Krankenhaus hat das zum varisano-Verbund (Kliniken Frankfurt-Main-Taunus GmbH) gehörende Klinikum nun das Passivhaus-Zertifikat erhalten. Nach der erfolgreichen Zertifizierung durch das Passivhaus

Institut (Sitz: Darmstadt) wurde das Zertifikat am Mittwoch (8.6.) von Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir in Frankfurt Höchst an die Klinikleitung übergeben.

Wirtschaftsminister: „Genau das brauchen wir“

Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir erklärte: „Die beste Energie ist

die, die nicht verbraucht wird. Darum setzen wir auf die drei E: Energiesparen,

Energieeffizienz und Erneuerbare ausbauen.“ Wie das konkret gehe, zeige das

varisano Klinikum Frankfurt Höchst: „Hier wurde ein energetischer Standard

realisiert, der weit über den gesetzlichen Anforderungen für Neubauten liegt.

Dieser Krankenhausbau zeigt damit, wie Klimaschutz im Gebäudesektor gelingen

kann. Genau das brauchen wir: Denn in Hessen entfällt ein Drittel des gesamten

Endenergieverbrauchs auf Gebäude.“ Hier liege „ein entscheidender Hebel in der

Energie- und Wärmewende“. Das Land Hessen habe „dieses Vorzeigebeispiel

klimafreundlicher Neubauten gerne begleitet und gefördert“ – in der Hoffnung,

„dass es viele zum Nachahmen motiviert.“ Die in der Stadt Frankfurt für Klima,

Umwelt und Frauen zuständige Dezernentin, Rosemarie Heilig, sagte bei der

Zertifikats-Übergabe in Höchst: „Kliniken brauchen viel Energie. Wir wollten in

Frankfurt als erste Stadt beweisen, dass man ein zeitgemäßes Krankenhaus fast

ohne fossile Rohstoffe beheizen und klimatisieren kann.“ Sie sei „sehr stolz,

dass uns dieser Meilenstein gelungen ist, gerade jetzt, wo wir uns dringend aus

der Abhängigkeit von russischem Gas und Öl befreien müssen“. Hoffentlich werde

das Klinikum Höchst „zum Leuchtturm für alle Krankenhäuser, die in Zukunft in

Deutschland gebaut werden.“

varisano: Behaglichkeit kombiniert mit topmoderner Technik für Patient:innen

Wie Martin Menger, der Vorsitzende der Geschäftsführung der

varisano-Klinikgruppe erläuterte, werden durch die optimierte Wärmedämmung und

die etwa 1.000 dreifach-verglasten Fenster des Gebäudes große Unterschiede

zwischen Oberflächen- und Raumtemperatur vermieden, was die Behaglichkeit in

den Krankenzimmern steigern soll. Der Neubau schaffe insgesamt bessere

Rahmenbedingungen für Patientinnen, Patienten und Beschäftigte: “Der

Klinikneubau bringt ein völlig neues Krankenhausgefühl - nicht nur für die

Patientinnen und Patienten: Wir bieten topmoderne Arbeitsplätze in Medizin und

Pflege und deutlich größere Zimmer, deren Konzeption ein Vorbild für die ganze

Branche sind.” Zudem gibt es im Klinikneubau sogenannte “Bedside-Terminals” an

jedem Patientenbett: (Touchscreen-)Bildschirme, die sowohl die aktuellen

Vitaldaten (Herzfrequenz etc.) und die Medikamentierung zeigen als auch für die

Unterhaltung der Patientinnen und Patienten mit Fernsehen

(“Mediaentertainment”) genutzt werden können.

Grundlagenstudie: Passivhaus-Kliniken könnten künftig Standard werden

Der Neubau des Klinikums Frankfurt Höchst war bereits während der Planungs- und

Bauphase auf internationale Aufmerksamkeit gestoßen: Der Neubau zählt zu den

modernsten Krankenhäusern. Auf sechs oberirdischen Geschossen finden sich 670

Betten und rund 40 tagesklinische Plätze. Das neue Krankenhaus umfasst zehn

Operationssäle - darunter einen Hybrid-Operationssaal. Insgesamt hat das neue

Gebäude eine Bruttogeschossfläche von mehr als 78.000 Quadratmetern. Das

Passivhaus Institut hatte im Vorfeld im Auftrag des Landes Hessen eine

Grundlagenstudie zur Umsetzung des Passivhaus-Konzepts in Krankenhäusern

erarbeitet. Zudem begleitete das Forschungsinstitut den Neubau in der Planungs-

sowie in der Bauphase.

Durch ihren intensiven 24-Stunden-Betrieb gehören Krankenhäuser zu den

Spitzenverbrauchern an Energie: Von der Notaufnahme über die Operationssäle

samt Intensivstation bis zu den Patientenzimmern sind zahlreiche technische

Geräte im Einsatz. Der Passivhaus-Standard ist - neben verbessertem Komfort -

darauf ausgelegt, den Bedarf an Energie deutlich zu reduzieren. Beim Komfort

kommt der Passivhaus-Standard den Anforderungen eines Krankenhauses ebenfalls

entgegen: In Krankenzimmern empfinden Patienten eine erhöhte Temperatur als

angenehm. Aufgrund des guten Wärmeschutzes im Neubau des Klinikums Frankfurt

Höchst können die höheren Raumtemperaturen mit geringerem Energiebedarf gedeckt

werden.

Der Umzug in den Neubau des varisano-Klinikums Frankfurt Höchst soll im

Spätherbst 2022 erfolgen. Die baurechtliche Abnahme des hochkomplexen Gebäudes

hatte sich verzögert. Zwar sind die medizinischen Großgeräte bereits

installiert und getestet – optisch ist das hochmoderne Klinikum im Grunde

bezugsfertig.

Voraussetzung für eine Inbetriebnahme des Klinik-Neubaus ist jedoch, dass

sämtliche Genehmigungen, Abnahmen durch Behörden sowie Sachverständige

vorliegen. Dies ist dem Generalunternehmer nicht im angestrebten Zeitplan

gelungen. Fachleute verweisen auf die enorme Komplexität der technischen

Anlagen und die extrem hohen Sicherheitsanforderungen für ein großes

Krankenhaus: Dessen komplexe und vielfältig vernetzte Technik könne kaum noch

nachjustiert werden, wenn der Klinikbetrieb erst einmal aufgenommen ist.

Die Grundlagenstudie des Passivhaus Instituts zur Umsetzung des

Passivhaus-Standards in Krankenhäusern steht gebührenfrei zur Verfügung. ► Zum

Download

Quelle: Varisano, 08.06.2022