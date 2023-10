Starker Beitrag der Gesundheitswirtschaft zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Sachsen-Anhalt (Statistikamt Sachsen-Anhalt).

Die Gesundheitswirtschaft Sachsen-​Anhalts erwirtschaftete 2019 eine Bruttowertschöpfung (in jeweiligen Preisen) von 7,0 Mrd. EUR. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Bruttowertschöpfung der Gesundheitswirtschaft um 5,9 % und lag damit deutlich über dem Durchschnitt der Bundesländer von +4,2 % sowie über dem nominalen Wachstum der

gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung in

Sachsen-​Anhalt (+2,8 %). Preisbereinigt stieg die Bruttowertschöpfung der

Gesundheitswirtschaft 2019 gegenüber dem Vorjahr um 3,5 %, die der

Gesamtwirtschaft war mit +0,1 % fast unverändert.

Auch bei der langfristigen Betrachtung für die Jahre 2008 bis 2019 ist für die

Gesundheitswirtschaft eine bessere Entwicklung gegenüber der Gesamtwirtschaft

Sachsen-​Anhalts kennzeichnend. Die Bruttowertschöpfung (in jeweiligen Preisen)

der Gesundheitswirtschaft erhöhte sich von 2008 bis 2019 um knapp 2,5 Mrd. EUR.

Das entsprach einer Zunahme um 53,8 %, während die Gesamtwirtschaft um 25,8 %

anstieg. Vor diesem Hintergrund erhöhte sich der Anteil der

Gesundheitswirtschaft an der Gesamtwirtschaft von 2008 bis 2019 um 2,2

Prozentpunkte auf 12,2 %.

Preisbereinigt (Index 2015 = 100) stieg die Bruttowertschöpfung der

Gesundheitswirtschaft von 2008 bis 2019 um 28,3 Indexpunkte auf 117,0 %, die

Bruttowertschöpfung der Gesamtwirtschaft erhöhte sich im gleichen Zeitraum um

4,6 Indexpunkte auf 102,9 %.

Eine ebenfalls deutliche Zunahme wurde für die je Erwerbstätigen

erwirtschaftete Bruttowertschöpfung (Produktivität in jeweiligen Preisen) der

Gesundheitswirtschaft ermittelt. Sie erhöhte sich im Zeitraum von 2008 bis 2019

um 13 385 EUR auf 50 743 EUR. Die Zunahme fiel mit 35,8 % höher aus als in der

Gesamtwirtschaft (+28,8 %). Die Produktivität in der Gesundheitswirtschaft 2019

erreichte 89,1 % des Niveaus der Gesamtwirtschaft Sachsen-​Anhalts (2008: 84,5

%). Gegenüber dem Durchschnitt der Bundesländer (53 286 EUR) erreichte die

Gesundheitswirtschaft Sachsen-​Anhalts 2019 ein Niveau von 95,2 %.

Die vorliegenden Berechnungsergebnisse wurden durch die Arbeitsgruppe

„Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen der Länder“ (AG GGRdL) ermittelt. Sie

sind konsistent zu den amtlichen Gesamtrechnungsergebnissen der Arbeitskreise

VGRdL und ETR, was einen Vergleich mit der Gesamtwirtschaft bzw. mit anderen

Wirtschaftsbereichen ermöglicht. Die Berechnungsergebnisse berücksichtigen die

im Zuge der Revision 2019 in beiden Arbeitskreisen revidierten Ergebnisse und

erfolgten unter Einbeziehung neuer Datenquellen und methodischer

Präzisierungen.

Weitere Ergebnisse für Sachsen-​Anhalt sowie Ergebnisse für alle Bundesländer

zur Bruttowertschöpfung und den Erwerbstätigen in der Gesundheitswirtschaft

können der Internet-​Seite der AG GGRdL unter www.ggrdl.de und den

nachfolgenden Tabellen entnommen werden.

Die Gesundheitswirtschaft in der Abgrenzung der AG GGRdL berücksichtigt die

Erstellung und Vermarktung jener Güter und Dienstleistungen, die der Bewahrung

und Wiederherstellung der Gesundheit dienen und von den verschiedenen

Ausgabenträgern im Gesundheitswesen (z. B. gesetzliche und private

Krankenversicherung oder soziale Pflegeversicherung) ganz oder teilweise

erstattet werden. Den Hauptbestandteil der Gesundheitswirtschaft bildet das

Gesundheits-​ und Sozialwesen mit der stationären und ambulanten

Gesundheitsversorgung. Um diesen gruppieren sich zahlreiche wirtschaftliche

Akteure aus dem Verarbeitenden Gewerbe, dem Handel sowie aus weiteren

Wirtschaftszweigen, die mit dem Thema „Gesundheit“ verbunden sind. Nicht

enthalten sind die über den Kernbereich hinausgehenden Produkte und

Dienstleistungen z. B. aus den Bereichen Wellness, Nahrung, Kleidung sowie

Dienstleistungen im ärztlichen (alternative Heilmethoden) oder nichtärztlichen

Bereich (Präventionskurse).

Quelle: Statistikamt Sachsen-Anhalt, 09.09.2020