Stiftung Liebenau legt Jahresbericht 2021 vor

Flexibel, kreativ, verantwortungsbewusst und vorausschauend: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Stiftung Liebenau haben die umfangreichen Herausforderungen des vergangenen Jahres gemeinsam gemeistert. Weiter ausbauen konnte die Stiftung Liebenau zukunftsfähige Prozesse und Strukturen, vor allem

im Bereich der Digitalisierung, der Personalgewinnung und der Quartiersarbeit.

Das Haus der Pflege Magnus in Waldburg ist Teil des Campus Waldburg, auf dem

zusätzlich Servicewohnungen für Seniorinnen und Senioren und ein Wohnhaus für

Jugendliche des Berufsbildungswerks Adolf Aich entstanden sind.

Solidarisch gegen Corona

Ein weiteres Jahr hat die Pandemie die Einrichtungen der Stiftung Liebenau

beschäftigt: 640 Mitarbeitende und 759 betreute Menschen infizierten sich im

Laufe des Jahres 2021. 107 Menschen sind mit und an Corona gestorben. „Wir

haben versucht die immensen Ein- und Beschränkungen für die von uns betreuten

Menschen so gering wie möglich zu halten. Dank des außerordentlichen

Engagements und gemeinsamer solidarischen Anstrengungen unserer Mitarbeitenden

ist uns das großteils auch gelungen“, erläutert Vorstand Prälat Michael H. F.

Brock.

Personal für die Pflege

Um dem Fachkräftemangel vor allem in der Pflege aktiv entgegenzuwirken, geht

die Stiftung Liebenau neue, innovative Wege: Zum einen befähigt sie

Pflegefachkräfte aus Indien mittels Sprachkursen für die Arbeit in den Häusern

der Pflege. Aktuell sind bereits 25 Personen aus Indien in den Einrichtungen

eingesetzt. In diesem Herbst kommen in Deutschland weitere 29 dazu, 18 gehen

nach Österreich. Zum anderen hat die Stiftung Liebenau zusammen mit regionalen

Partnern ein Programm aufgelegt, mit dem junge Menschen von den Philippinen für

eine Ausbildung zur Pflegefachkraft in Deutschland und Österreich vorbereitet

werden. 30 sind schon in Deutschland, im Herbst kommen 19 Auszubildende hinzu.

„In zwei bis drei Jahren wird dieses Programm seine volle Wirkung zeigen“,

prognostiziert Vorstand Prälat Michael H. F. Brock. Intensiviert wird aktuell

auch das Thema Personalbindung. „Wir sind momentan dabei weitere zusätzliche

Maßnahmen zu entwickeln“, so Brock.

Nachhaltigkeit verstärkt im Fokus

Immer wichtiger wird auch für die Stiftung Liebenau das Thema Nachhaltigkeit –

in sozialer, ökonomischer und ökologischer Hinsicht. „Soziale Nachhaltigkeit

und Teilhabe sind ja praktisch der Wesenskern unserer Arbeit und auch unser

wirtschaftliches Handeln basiert auf langfristigen und risikobewussten

Nachhaltigkeitskriterien“, berichtet Vorstand Dr. Markus Nachbaur. Verstärkt in

den Blick genommen werden, sollen zukünftig ökologische Fragestellungen. „Ein

deutliches Zeichen auf diesem Weg ist die Integration unseres Umweltmanagements

in die Liebenauer Leitlinien, dem zentralen Werkzeug unserer Strategie“, so

Vorstand Dr. Markus Nachbaur. Zunächst angegangen wird dank Fördermitteln ein

Mobilitätsmanagement.

Erhebliche Investitionen und solides Ergebnis

41,5 Millionen Euro wurden im Jahr 2021 investiert, vor allem in Sanierungen,

Neubauten und Digitalisierungsmaßnahmen. Allein die Ausstattung aller Häuser

der Pflege und Teilhabe mit WLAN kostete rund 3 Millionen Euro. „Vor allem die

gestiegenen Baukosten haben uns zu schaffen gemacht. Daher sind wir sehr

dankbar für die Projektkostenzuschüsse und Fördermittel verschiedener

Fördergeber“, sagt Nachbaur. Mehraufwendungen aufgrund der Pandemie und

Ertragsausfälle dadurch, dass eine Vollauslastung der Angebote mancherorts

coronabedingt nicht immer möglich war, sind die Gründe dafür, dass das

wirtschaftliche Ergebnis solide, aber nicht ganz zufriedenstellend ist.

Jetzt handeln für die Zukunft

Angesichts der immensen gesellschaftlichen Veränderungen und der wachsenden

Herausforderungen in der Soziallandschaft ist vorausschauendes Handeln

existenziell. Bereits jetzt ist abzusehen, dass die schwierigen

Rahmenbedingungen mit dem Renteneintritt der geburtenstarken Jahrgänge in den

kommenden Jahren weiter zunehmen. „Wir müssen jetzt investieren, unsere

Netzwerke stärken und ausbauen, auf Standorte im In- und Ausland setzen und

unsere fachlichen Kompetenzen weiterentwickeln“ bekräftigt Vorstand Dr.

Berthold Broll. Die eingeleitete Neustrukturierung der Quartiersarbeit ist nur

ein Beleg dafür. Aufgrund der erwähnten vielfältigen Weichenstellungen im

letzten Jahr, sieht der Vorstand die Stiftung Liebenau für die Zukunft

insgesamt gut aufgestellt.

Kennzahlen Jahresbericht 2021

