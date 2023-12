Stiftung Münch mit neuem Vorstandsvorsitzenden (Pressemitteilung).

Professor Boris Augurzky (47) ist ab dem 1. Oktober 2019 Vorstandsvorsitzender der Stiftung Münch. Der Gesundheitsökonom wechselt in dieses Amt aus der Position des wissenschaftlichen Geschäftsführers der Stiftung, die er seit deren Gründung im Jahr 2014 innehatte. Professor Augurzky ist ein ausgewiesener und anerkannter Experte des Gesundheitssystems. Mit seinem

profunden Wissen und seiner exzellenten Vernetzung verfügt er über genau die

Kompetenzen, die erforderlich sind, um die Stiftung und ihre Ziele verstärkt

auf wissenschaftlicher Basis voranzubringen“, betont Stifter Eugen Münch. Das

Vorstandsteam wird unverändert von Eugen Münch als stellvertretendem

Vorstandsvorsitzenden und Professor Bernd Griewing komplettiert. Kaufmännischer

Geschäftsführer und Syndikus ist Dr. Johannes Gruber, die operative

Geschäftsführung übernimmt Annette Kennel.

Augurzky über seine neue Funktion: „Es zeigt sich immer mehr, wie wichtig in

dem von Partikularinteressen geprägten Gesundheitssystem eine unabhängige

Stimme ist, die unerschrocken Missstände ansprechen und Lösungsoptionen

aufzeigen kann. Denn wenn nichts passiert, erwartet uns im Laufe der

anstehenden 20er Jahre Rationierung von Leistungen. Das Team der Stiftung

arbeitet sehr gut zusammen und ich freue mich, es in der neuen Funktion

weiterhin tatkräftig unterstützen zu können.“

Augurzky studierte Volkswirtschaftslehre und Mathematik und ist

außerplanmäßiger Professor an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der

Universität Duisburg-Essen. Von 2001 bis 2003 arbeitete er als Berater bei The

Boston Consulting Group. Im Anschluss wechselte er an das RWI Leibniz-Institut

für Wirtschaftsforschung, wo er den Bereich Gesundheit aufbaute und seitdem

leitet. Zudem ist er Geschäftsführer der von ihm mitgegründeten hcb GmbH.

Augurzky ist Autor zahlreicher Bücher, Fachartikel und Studien sowie Mitglied

des Fachausschusses „Versorgungsmaßnahmen und -forschung“ der Deutschen

Krebshilfe, des Ausschusses für Gesundheitsökonomie des Vereins für

Socialpolitik, des Beirats des Bundesverbands Managed Care (BMC), der

Initiative Qualitätsmedizin (IQM) und des wissenschaftlichen Instituts der

BARMER sowie Mitglied des Editorial Board „Krankenhaus-Report“ des

Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) und des Rates für Gesundheit und

Medizinethik des Bistums Essen.

Stephan Holzinger beendet auf eigenen Wunsch seinen Einsatz als

Vorstandsvorsitzender der Stiftung Münch, um sich seinen Aufgaben als

Vorstandsvorsitzender der RHÖN-KLINIKUM AG vollständig widmen zu können. Eugen

Münch sagt: „Ich habe Verständnis für die Entscheidung von Herrn Holzinger und

sehe sie als Stifter mit einem weinenden und als Aufsichtsratsvorsitzender der

RHÖN-KLINIKUM AG mit einem lachenden Auge. Herr Holzinger hat die Stiftung in

den wichtigen Startjahren maßgeblich mitgeprägt und durch seine Leistung und

den Einsatz seiner Kompetenz wesentlich dazu beigetragen, dass sie in den

ersten fünf Jahren ihres Bestehens erfolgreich zu einer starken Stimme im

Gesundheitswesen geworden ist. Dafür gebührt ihm mein besonderer und herzlicher

Dank.“

Annette Kennel war nach ihrem Studium der Biologie in der Grundlagenforschung

und als Geschäftsführerin eines Anbieters genetischer Analysen tätig. 2005

absolvierte sie eine Ausbildung zur PR-Beraterin (DAPR) und wechselte in die

Unternehmenskommunikation, die sie an verschiedenen Kliniken verantwortete.

Zuletzt war sie als Regionalleiterin für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

eines großen Klinikbetreibers zuständig. Kennel arbeitet seit der Gründung für

die Stiftung Münch.

---

Die Stiftung Münch wurde 2014 von Eugen Münch ins Leben gerufen. Das

Stiftungsziel ist es, trotz einer alternden Gesellschaft weiterhin allen

Menschen den Zugang zu nicht-rationierter Medizin zu ermöglichen. Als Grundlage

dient das von Eugen Münch entwickelte Konzept der Netzwerkmedizin. Die Stiftung

unterstützt Wissenschaft, Forschung und praxisnahe Arbeiten in der

Gesundheitswirtschaft und fördert den nationalen und internationalen Austausch.

Sie ist gemeinnützig, arbeitet unabhängig und stellt ihr Wissen öffentlich zur

Verfügung.

Quelle: Pressemitteilung, 26.09.2019