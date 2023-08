Stillgelegtes Krankenhaus in Büren: Patientenakten ohne Datenschutz (Datenschutz Hamburg).

Über diesen Vorfall in Büren wurde im Mai 2020 auf YouTube detailliert berichtet. Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (HmbBfDI) geht in seiner aktuellen Meldung auf einen schweren Datenschutz-Vorfall mit Patientenakten ein. In der Liegenschaft des

seit Jahren leerstehenden Krankenhauses in Büren wurden demnach seit 2010

Tausende von Krankenakten ungesichert gelagert. Die ursprünglich für die Akten

verantwortliche Krankenhausträgergesellschaft, ein Tochterunternehmen der

Marseille Kliniken, habe 2010 Insolvenz angemeldet und danach den Klinikbetrieb

im gleichen Jahr eingestellt.

Prof. Dr. Johannes Caspar

HmbBfDI

Prof. Dr. Johannes Caspar: HmbBfDI legt Beschwerde beim OVG Hamburg ein

SICHERUNG DER KRANKENAKTEN IM LEERSTEHENDEN GEBÄUDE IN BÜREN ERFOLGTE ÜBER JAHRE NICHT

Der Insolvenzverwalter habe das Grundstück nach Ende des Insolvenzverfahrens an

den ursprünglichen Eigentümer, ein Tochterunternehmen der Marseille Kliniken

mit Registersitz in Hamburg, zurückgegeben. Das Krankenhausgelände sei seither

zeitweilig durch einen Hausmeister betreut worden. „Eine Sicherung der

Krankenakten im leerstehenden Gebäude erfolgte nicht.“

Über diesen Fall sei im Mai 2020 auf YouTube detailliert berichtet worden. Dies

habe eine breite Medienwirksamkeit erzielt. „Die öffentliche Berichterstattung

führte dazu, dass sich ehemalige Patienten über die frei zugängliche Lagerung

ihrer Patientenakten bei der Behörde für Datenschutz und Informationsfreiheit

in Nordrhein-Westfalen beschwerten.“ Zudem sei die Liegenschaft in der Folge

mehrmals durch unbefugte Personen betreten worden, welche sich aus Neugier oder

mit dem Vorsatz, dort Dinge zu entwenden, widerrechtlich Zugang zum Gebäude

verschafft hätten.

WEGEN WIEDERKEHRENDEN EINBRUCHSVERSUCHEN IN BÜREN ORDNETE HMBBFDI SOFORTIGE

VOLLZIEHBARKEIT DER GRUNDVERFÜGUNG AN

„Da die Grundstücksgesellschaft ihren Registersitz und die Muttergesellschaft

ihren Hauptsitz in Hamburg hat, wurden die Beschwerden an den Hamburgischen

Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (HmbBfDI) abgegeben.“

Dieser hat nach eigenen Angaben in Abstimmung mit der Stadt Büren als

zuständige Ordnungsbehörde weitergehende Sicherungsmaßnahmen eingeleitet.

Dennoch sei es zu erneuten Versuchen unbefugter Personen gekommen, sich Zutritt

zu den Aktenräumen zu verschaffen. Dies habe die Beauftragung eines 24-Stunden

vor Ort befindlichen Sicherheitsdienstes erforderlich gemacht.

Mit Bescheid vom 23. Juni 2020 habe der HmbBfDI gegenüber der

Grundstückseigentümerin, einer Schwestergesellschaft der ursprünglichen

Krankenhausbetreibergesellschaft, angeordnet, die Krankenakten in einer

datenschutzgerechten Weise zu lagern und – um die Rechte von Betroffenen an den

Daten zu sichern – diese durch einen Träger der ärztlichen Schweigepflicht in

Obhut zu nehmen. „Aufgrund der akuten Gefährdungslage durch wiederkehrende

Einbruchsversuche ordnete der HmbBfDI die sofortige Vollziehbarkeit der

Grundverfügung an.“

VG HAMBURG SIEHT IM BLOSSEN VORHANDENSEIN DER AKTENBESTÄNDE IN BÜREN NUR EINEN

ZUSTAN

Dem Antrag der Eigentümerin auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung

habe das VG Hamburg im einstweiligen Rechtsschutzverfahren nun mit der

Begründung stattgegeben, dass es sich bei der streitgegenständlichen Lagerung

der Patientenakten „unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt um einen (der

Antragstellerin) zurechenbaren Verarbeitungsvorgang“ im Sinne der

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) handele. Vielmehr sei das bloße

Vorhandensein der Aktenbestände in dem Gebäudekomplex der Antragstellerin ein

bloßer Zustand. Gefordert sei vom Verarbeitungsbegriff eine relevante

Zustandsveränderung, die vorliegend durch das bloße Lagern nicht gegeben sei.

Eine datenschutzrechtliche Garantenpflicht kenne das Gesetz nicht.

Dieser Beschluss sei unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten zu

hinterfragen, so der HmbBfDI. Die verengende Auslegung des Begriffs der

Verarbeitung sei geeignet, erhebliche Rechtsschutzlücken für Grundrechte

betroffener Personen zu hinterlassen. Im Fall der Rechtsnachfolge einer

verantwortlichen Stelle reiche demnach bloßes Nichtstun, um die Regelungen des

Datenschutzes ins Leere laufen zu lassen: „Betroffene haben nach diesen

Bestimmungen weder die Möglichkeit, Auskunft über ihre Daten zu bekommen, noch

Widerspruch gegen die Datenhaltung zu erheben oder ihre Löschung zu

verlangen.“

HMBBFDI FORDERT PRÜFUNG: LAGERN VON DATEN IN EIGENEN RÄUMEN IN BÜREN GEGENÜBER

BETROFFENEN GGF. EINE VERARBEITUNG

Betroffene hätten dann weder ein Recht auf Beschwerde bei einer unabhängigen

Stelle, noch können sie die Einhaltung der erforderlichen

technisch-organisatorischen Sicherungsmaßnahmen verlangen. Die Anwendung des

zivilrechtlichen Unterlassungsanspruchs gegen den rechtswidrigen Umgang mit

Daten sei „juristisch problematisch“ und dürfte bei fehlender

Verantwortlichkeit ohnehin nicht durchsetzbar sein. Eine grundrechtskonforme

Auslegung, welche das Verwaltungsgericht vorliegend offenbar nicht in Betracht

ziehe, könne hierbei weiterhelfen:

Insoweit wäre zu prüfen, ob nicht das Lagern von Daten in den eigenen Räumen

gegenüber den Betroffenen eine Verarbeitung darstellt, worauf auch die

englische Wortbedeutung des Begriffs des „Storing“ (Lagerung) hindeute, welcher

den Verarbeitungsbegriff in der DSGVO konkretisiere. Im Übrigen begegne es

erheblichen Bedenken, dass durch besondere gesellschaftsrechtliche

Betriebsaufspaltungen die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit auf einen

Rechtsträger verlagert werden könne, der dann insolvenzbedingt untergehen

könne, „ohne dass Mutter- oder Tochtergesellschaft datenschutzrechtliche

Pflichten treffen“.

GESUNDHEITSDATEN EINER GROSSEN ZAHL VON EHEMALIGEN PATIENTEN VOR ORT IN BÜREN

GESICHER

„Wir haben in den vergangenen Wochen alles getan, um die Gesundheitsdaten einer

großen Zahl von ehemaligen Patienten vor Ort zu sichern. Dafür hatten wir uns

mit der Stadt Büren, der Bezirksregierung Detmold, dem Minister für Arbeit,

Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein- Westfalen sowie mit unseren

Kollegen des LfDI NRW abgestimmt. Dass in dem vorliegenden Fall nun keine

Zuständigkeit für eine Aufsichtsbehörde im Bereich des Datenschutzes bestehen

soll, kommt nicht nur für uns überraschend“, führt Prof. Dr. Johannes Caspar,

der HmbBfDI, aus.

Der Beschluss des VG Hamburg werfe viele Fragen auf, welche insbesondere den

weiteren Umgang mit den Patientenakten der Ordnungsbehörden vor Ort und

letztlich auch die Durchsetzung der Rechte zahlreicher Betroffener erheblich

erschwerten. „Wir haben daher Beschwerde gegen den Beschluss beim OVG Hamburg

eingelegt um sicherzustellen, dass das Datenschutzrecht für Patientendaten am

Standort Büren gilt“, berichtet Professor Caspar. Gleichzeitig müsse

grundsätzlich geklärt werden, „dass ein umfassender Schutz gerade von besonders

sensiblen Daten in derartigen Fallgruppen gewährleistet wird, der nicht durch

spezifische Konzernstrukturen unterlaufen werden kann“.

Quelle: Datenschutz Hamburg, 21.08.2020