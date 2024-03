Tarifabschluss bei DRK Kliniken Berlin erzielt (Pressemitteilung).

Die DRK Kliniken Berlin und die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) haben kurz vor Weihnachten ein Tarifergebnis erzielt. Der Tarifabschluss stand bis dato noch unter dem Vorbehalt der Gremienzustimmung, so dass das Ergebnis erst jetzt kommuniziert werden konnte. Die Tarifparteien haben zwei Jahre

an einer neuen Vergütungsordnung gearbeitet. Strukturelle Änderungen führen nun insbesondere für die Beschäftigten in den Gesundheitsberufen zu deutlichen Verbesserungen. Auch bezogen auf die

manteltariflichen Regelungen wurde an vielen Stellen nachgebessert, u.a. mit

neuen Schicht- und Wechselschichtregelungen und einer attraktiven

Pflegezulage.

Die Laufzeit des Tarifvertrags beträgt 2,5 Jahre. Die Tabellen werden linear in

drei Schritten, jeweils zum 01.01. eines Jahres um 1,6%, um 1,8% und nochmals

um 1,4% angehoben.

Christian Friese, Geschäftsführer der DRK Kliniken Berlin: „Der Tarifabschluss

war, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, ein gemeinsamer

Kraftakt. Doch die Mühe hat sich gelohnt. Mit der Reform unserer

Vergütungsordnung schaffen wir für unsere Beschäftigten viele Verbesserungen.

Das ist für uns gerade jetzt ein sehr wichtiges Signal der Wertschätzung für

die in den DRK Kliniken Berlin geleistete tolle Arbeit.“

Meike Jäger, ver.di Landesfachbereichsleiterin und Verhandlungsführung: „Die

Tarifverhandlungen waren langwierig und anstrengend. Vor diesem Hintergrund

begrüßt die ver.di-Tarifkommission das nunmehr erzielte Gesamtpaket. Durch die

vorgesehenen strukturellen Anpassungen und linearen Tabellenerhöhungen kann der

Abstand zum Leittarifvertrag in Krankenhäusern, den Tarifvertrag des

öffentlichen Dienstes, an vielen Stellen aufgeholt werden. Wir gehen davon aus,

dass mit den erzielten Neuregelungen die Attraktivität der Arbeitsbedingungen

bei den DRK Kliniken erhöht werden kann.“

Quelle: Pressemitteilung, 25.01.2021