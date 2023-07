Tarifeinigung zwischen Marburger Bund und Evangelischem Krankenhaus Oldenburg (Pressemitteilung).

Das Evangelische Krankenhaus in Oldenburg (EKO) und der Landesverband Niedersachsen des Marburger Bundes haben sich auf wesentliche Eckpunkte bei der Fortentwicklung des Tarifvertrages für die Ärztinnen und Ärzte des Krankenhauses (TV EKO) geeinigt. Inzwischen wurden die durch die Verhandlungskommissionen von Arbeitgeber und Arbeitnehmern am 28. Mai

vereinbarten neuen Tarifregelungen von den zuständigen Gremien der

Tarifparteien bestätigt.

Pressemitteilung

Der Tarifabschluss sieht im Wesentlichen eine Steigerung der Entgelte um

insgesamt 6,5 Prozent vor sowie die transparente und vollständige

Arbeitszeiterfassung. Zudem soll es eine monatliche Begrenzung der

Bereitschaftsdienste und die Gewährleistung von mindestens zwei freien

Wochenenden im Monat geben, ebenso eine verlässliche Dienstplanung. Daneben

konnten die „alten Regelungen“ in Gestalt von Kinderzulage und Altersfreizeit

erhalten werden.

Über drei Verhandlungstage streckten sich die Gespräche von Oktober 2019 bis

Mai 2020. Der Einsatz auf beiden Seiten hat sich gelohnt: „Wir freuen uns, dass

wir uns mit dem EKO in konstruktiven Gesprächen und Diskussionen auf

wesentliche Punkte einigen konnten, welche für die mehr als 190 beschäftigen

Ärztinnen und Ärzten neben einer Steigerung der Entgelte auch eine deutliche

Verbesserung der Arbeitsbedingungen bringen werden,“ zeigt sich Rechtsanwältin

Sarah Steenken, Verhandlungsführerin auf Seiten des Marburger Bundes, zufrieden

mit dem Ergebnis der Verhandlungen. Der Tarifabschluss steht in einem

unmittelbaren Zusammenhang mit weiteren zurzeit geltenden arztspezifischen

Tarifverträgen.

„Wir danken den aktiven und engagierten Ärztinnen und Ärzte vor Ort. Ein Teil

unterstützte uns als Tarifkommission bei den Verhandlungen und konnte uns daher

praktisch und „kliniknah“ beraten und Vorschläge einbringen. So schlossen wir

abweichend von zurzeit geltenden arztspezifischen Tarifverträgen auf die

Bedürfnisse des Hauses und seiner Mitarbeiter angepasste Regelungen“, ergänzt

Rainer Kirchhoff, Rechtsanwalt und stellvertretender Geschäftsführer beim

Marburger Bund Niedersachsen.

Ein Wermutstropfen bleibt jedoch bereits seit September 2016 bestehen: Die

Entgelttabelle des TV-Ärzte/VKA, der an kommunalen Krankenhäusern zur Anwendung

kommt und am Evangelischen Krankenhaus Oldenburg als Referenzentgelttabelle

dient, wird bei jeder tariflichen Steigerung erst mit einem dreimonatigen

Versatz umgesetzt.

Der TV EKO kann frühestens zum 30.09.2021 wieder gekündigt werden.

Quelle: Pressemitteilung, 10.07.2020