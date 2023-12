Tarifverhandlungen für Ärzte an kommunalen Krankenhäusern vertagt (Marburger Bund).

Tarifverhandlungen für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern auf 16. November 2021 vertagt. Der Marburger Bund und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände

(VKA) haben sich nach ihrer gestrigen ersten Verhandlungsrunde vertagt. „Ein Ergebnis

war bei diesem ersten Treffen nicht zu erwarten und ist bislang auch nicht im

Ansatz erkennbar. Wir konnten aber in sachbezogener Atmosphäre bereits intensiv

über Einzelaspekte diskutieren. Dabei wurde deutlich, dass die Arbeitgeber noch

nicht mit dem Problembewusstsein ausgestattet sind, das für eine Einigung am

Verhandlungstisch notwendig ist“, erklärte Christian Twardy, Verhandlungsführer

des Marburger Bundes.

Christian Twardy, Verhandlungsführer des Marburger Bundes

In den Tarifverhandlungen für die rund 55.000 Ärztinnen und Ärzte in kommunalen

Kliniken fordert der Marburger Bund Verbesserungen bei den

Bereitschaftsdiensten und Rufbereitschaften und eine lineare Gehaltserhöhung

von 5,5 Prozent ab 1. Oktober 2021 bei einer Laufzeit von einem Jahr. „Unsere

Forderungen sind darauf gerichtet, die vereinbarten Regelungen zur Begrenzung

von Bereitschaftsdiensten, zur rechtzeitigen Dienstplanung und zur Arbeit an

Wochenenden besser handhabbar zu machen. Der VKA muss hierzu schon noch etwas

mehr einfallen, als immer nur auf die Notwendigkeit flexiblen Personaleinsatzes

hinzuweisen. Die Ärztinnen und Ärzte sind höchst flexibel, um rund um die Uhr

an sieben Tagen in der Woche den medizinischen Betrieb am Laufen zu halten.

Aber diese Flexibilität braucht klar definierte Grenzen“, betonte Twardy.

Die zweite Verhandlungsrunde zwischen Marburger Bund und VKA wird am 16.

November in Berlin stattfinden.

