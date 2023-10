Tarifvertrag soll auf die gesamte Pflegebranche erstreckt werden (Verdi).

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hat gemeinsam mit der Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche (BVAP) einen wichtigen Schritt in Richtung eines flächendeckenden Tarifvertrags in der Altenpflege getan. Am Mittwochabend einigten sich beide Seiten auf ein vorläufiges Tarifergebnis, das vom Bundesarbeitsministerium

auf die gesamte Pflegebranche erstreckt werden soll. „Wir, die Tarifparteien, kommen unserer Verantwortung

nach“, sagte Sylvia Bühler, die im ver.di-Bundesvorstand für das

Gesundheitswesen zuständig ist. Die politische Entscheidung, die Altenpflege

dem wirtschaftlichen Wettbewerb zu überlassen, habe einen Verfall der Löhne

verursacht. „Heute ist die Altenpflege der Mangelberuf schlechthin. Mit einem

Tarifvertrag, der bei der Bezahlung aller Altenpflegerinnen und Altenpfleger

ein Mindestniveau sichert, indem er über das Arbeitnehmerentsendegesetz auf die

gesamte Pflegebranche erstreckt wird, soll der Beruf wieder attraktiver

werden“, erklärte Bühler. „Die vorgesehenen Mindestentgelte können sich sehen

lassen. Sie sind eine deutliche Steigerung gegenüber dem bisherigen

Pflegemindestlohn.“

Der Tarifvertrag soll am 1. Juli 2021 in Kraft treten. Bis dahin sei

ausreichend Zeit, alle vom Arbeitnehmerentsendegesetz vorgeschriebenen

Voraussetzungen zu erfüllen, so Bühler weiter. In drei Schritten würden demnach

die Mindestentgelte angehoben, so dass examinierte Altenpflegekräfte ab Januar

2023 wenigstens 18,50 Euro pro Stunde erhalten. Bei einer 39-Stunden-Woche

ergebe das einen Bruttoverdienst von 3.137 Euro im Monat. Pflegehilfskräfte

ohne Ausbildung erhalten demnach mindestens 14,15 Euro, mit ein- bis

zweijähriger Ausbildung wenigstens 15 Euro pro Stunde. „Das ist ein

ordentliches Mindestniveau, das bessere Tarifverträge selbstverständlich

unberührt lässt“, erläuterte Bühler. „Dem Lohndumping insbesondere von

kommerziellen Trägern wird so ein Riegel vorgeschoben.“ Außer den Stundenlöhnen

haben sich ver.di und BVAP auch auf ein Urlaubsgeld von 500 Euro für

Vollzeitbeschäftigte sowie einen Jahresurlaub von mindestens 28 Tagen

geeinigt.

Anders als beim Pflegemindestlohn sieht das Verhandlungsergebnis von Anfang an

in Ost- und Westdeutschland die gleiche Bezahlung vor. „Zum 30. Jahrestag der

Vereinigung Deutschlands wollen wir auf keinen Fall eine schlechtere Bezahlung

der Kolleginnen und Kollegen im Osten zulassen“, so Bühler. Nicht durchsetzbar

gewesen sei hingegen die Einbeziehung von Beschäftigten über den

Geltungsbereich der Pflegemindestlohnverordnung hinaus. „Das ist ein großer

Wermutstropfen, denn die Beschäftigten in Technik, Reinigung und anderen

Bereichen sind ebenfalls unerlässlich.“

Bühler rief die kommerziellen Pflegeunternehmen auf, ihren Widerstand gegen

einen flächendeckenden Tarifvertrag endlich aufzugeben. „Die Altenpflege

braucht gute Arbeitsbedingungen und eine angemessene Bezahlung. Nur so werden

sich in Zukunft genug Menschen für diesen so wichtigen und wunderbaren Beruf

finden“, betonte die Gewerkschafterin. „Wer eine gute Pflege will, muss jetzt

mitziehen.“

Für die Mitgliedsunternehmen des BVAP haben sich ver.di und der

Arbeitgeberverband zudem auf einen Tarifvertrag für Auszubildende geeinigt, der

allerdings nicht erstreckt werden kann. Ab Anfang kommenden Jahres sieht dieser

Tarifvertrag je nach Ausbildungsjahr eine Vergütung zwischen 1.100 und 1.250

Euro monatlich vor. Im September 2022 steigen diese Beträge auf 1.250 bis 1.400

Euro. Hinzu kommen Regelungen zu Einsätzen vor und nach Unterrichtsphasen und

Zuschlägen sowie eine Jahressonderzahlung, freie Tage zur Prüfungsvorbereitung

und 28 Urlaubstage im Jahr.

Quelle: Verdi, 17.09.2020