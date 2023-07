Tatort Gesundheitswesen! Ein Milliardenbetrug?

Schwerpunktstaatsanwaltschaften und spezialisierte Ermittlungsgruppen seien besonders effektiv und hätten sich bei der Bekämpfung von Abrechnungsbetrug und Korruption im Gesundheitswesen bewährt (Bund Deutscher Kriminalbeamter).

Die 16. Berliner Sicherheitsgespräche des Bund Deutscher Kriminalbeamter e.V.

(BDK) fanden in diesem Jahr in Kooperation mit dem GKV-Spitzenverband in der

Bayerischen Vertretung in Berlin unter der Schirmherrschaft des bayerischen

Innenministers und Vorsitzenden der "Ständigen Konferenz der Innenminister und

-senatoren der Länder" (IMK) statt. Neben zahlreichen Vertreterinnen und

Vertretern der Strafverfolgungsbehörden fand die Veranstaltung auch Interesse

bei Mitarbeitenden der Krankenversicherungen.

Hochrangiges Podium diskutierte über Lösungsansätze Auf dem Podium diskutierten

hochrangige Vertreter aus Politik, Justiz und Kriminalpolizei mit dem BDK und

dem GKV-Spitzenverband über den aktuellen Status Quo in der Betrugsbekämpfung

sowie über Lösungsansätze. Deutlich wurde wieder einmal, dass eine effektive

Strafverfolgung von Abrechnungsbetrug und Korruption im Gesundheitswesen vor

allem eine größere Anzahl an Fachpersonal in Staatsanwaltschaft,

Kriminalpolizei und den Gesetzlichen Krankenkassen benötigt.

In seinem Fazit zur Veranstaltung erklärte der BDK-Bundesvorsitzende Dirk

Peglow, dass "eine wirksame Bekämpfung des Abrechnungsbetruges im

Gesundheitswesen nur durch die bundesweite Einrichtung von Spezialdienststellen

bei den Ermittlungsbehörden von Polizei und Justiz möglich ist. Die Tatsache,

dass solche Spezialdienststellen bisher nur in sieben Bundesländern

eingerichtet wurden, ist erschreckend. Der überwiegende Teil meiner Kolleginnen

und Kollegen eignet sich das notwendige Fachwissen für diese hochkomplexen

Verfahren nebenbei an und gerät hierbei häufig an Grenzen. Neben einer

grundlegenden Aus- und Fortbildung benötigen wir eine IT-Ausstattung, die der

fortschreitenden Digitalisierung der Arbeitsprozesse im Gesundheitswesen

standhält".

Gernot Kiefer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des

GKV-Spitzenverbandes, unterstrich: "Um gegen Betrug und Korruption im

Gesundheitswesen effektiv vorzugehen, braucht es in allen 16 Bundesländern

landesweit einheitliche, spezialisierte Ermittlungsstrukturen. Da darf sich

kein Bundesland wegducken! Denn Schwerpunktstaatsanwaltschaften und

spezialisierte Ermittlungsgruppen sind besonders effektiv und haben sich bei

der Bekämpfung von Abrechnungsbetrug und Korruption im Gesundheitswesen

bewährt. Deshalb appellieren wir dringend an die Innenministerkonferenz, eine

Bund-Länder-Arbeitsgruppe einzusetzen, um dem Abrechnungsbetrug im

Gesundheitswesen kriminalpolitisch mit großer Entschlossenheit

entgegenzutreten."

Hintergrund

BDK e.V. Leider bietet unser Gesundheitssystem nicht erst seit der

Corona-Pandemie ausreichend Tatgelegenheiten, um kriminelle Gewinne zu

erzielen. Der Topf, aus dem sich die schwarzen Schafe aller Berufsgruppen des

Gesundheitswesens bedienen, war nach Schätzungen des statistischen Bundesamtes

für das Jahr 2021 mit etwa 465 Milliarden Euro befüllt und hat damit einen

erneuten Höchststand im Bereich der Gesundheitsausgaben erreicht. Eine

beträchtliche Summe, insbesondere, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass der

Gesamt-Bundeshaushalt für das Jahr 2021 inklusive des Nachtragshaushaltes mit

insgesamt 548 Milliarden Euro beschlossen wurde.

Zur desolaten Situation bei den Strafverfolgungsbehörden kommt hinzu, dass auch

einer Erhebung der Schadenssummen in Deutschland offenbar nicht die notwendige

Bedeutung zugemessen wird. So liegen allenfalls Schätzungen vor, die sich auf

eine durch die Universität Portsmouth/Großbritannien durchgeführte

Dunkelfeldstudie beziehen. Hiernach soll durch kriminelle Handlungen ein

jährlicher Schaden von etwa 6,19 Prozent der gesamten Gesundheitsausgaben

entstehen. Bei Zugrundlegung der Leistungsausgaben der gesetzlichen

Krankenversicherungen im Jahr 2021 in Höhe von 263 Milliarden Euro wäre das

eine Summe von annähernd 16,28 Milliarden Euro, die in Deutschland durch

Vermögensstraftaten im Gesundheitswesen erlangt wurden.

Fehlverhaltensstellen der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen und beim

GKV-Spitzenverband Bei allen gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen und beim

GKV-Spitzenverband gibt es Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im

Gesundheitswesen (§§ 197a SGB V, 47a SGB XI). Diese Ermittlungs- und

Prüfstellen gehen Hinweisen nach, die auf "Unregelmäßigkeiten" oder eine

"rechtswidrige Nutzung von Finanzmitteln" im Zusammenhang mit den Aufgaben der

gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung hinweisen, insbesondere zu

Abrechnungsbetrug und Korruption. Wenn die Prüfung ergibt, dass ein

Anfangsverdacht auf strafbare Handlungen mit nicht nur geringfügiger Bedeutung

für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung bestehen könnte, sollen die

Kranken- und Pflegekassen unverzüglich die Staatsanwaltschaft unterrichten.

Der Fehlverhaltensbericht erscheint zweijährig, aktuell zum Jahresende 2022.

Die Berichte sowie weitere Informationen zum Thema "Fehlverhalten" finden Sie

auf unserer Internetseite unter www.gkv-spitzenverband.de

Quelle: Pressemeldung, 23.09.2022